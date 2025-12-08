Avanza la CBP en Texas: detuvieron a decenas de migrantes de México, Honduras y Guatemala en un escondite clandestino

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) realizaron un descubrimiento impensado durante un operativo rutinario el 1° de diciembre. Al registrar una casa de Texas, los oficiales encontraron a más de 40 migrantes que permanecían en Estados Unidos de manera ilegal.

Operativo de la CBP en Texas: más de 40 migrantes arrestados

En colaboración con la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo y el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés), la CBP llevó a cabo una visita de inspección a una residencia en la ciudad de Mission, ubicada en el condado de Hidalgo.

Al ingresar al hogar, la CBP descubrió a 43 presuntos migrantes indocumentados escondidos dentro de la pequeña casa rodante en Texas Facebook CBP

Al ingresar, según informaron en un comunicado oficial, descubrieron a 43 presuntos migrantes indocumentados escondidos dentro de la pequeña casa rodante en “condiciones precarias e insalubres”.

De qué países eran los migrantes

De acuerdo con la información compartida por la agencia, los extranjeros con estatus irregular son originarios de México, Honduras, Guatemala, Colombia, Perú, El Salvador y Ecuador.

Todos fueron detenidos por las autoridades, mientras que el caso continúa bajo investigación de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

La CBP indicó que se ocultaban en una stash house, término que hace referencia a un escondite clandestino utilizado por redes de contrabando, especialmente de migrantes ilegales y drogas. Desde afuera, estas viviendas aparentan ser una residencia tradicional, mientras que dentro suele haber condiciones muy precarias.

El escondite clandestino de migrantes que la CBP identificó en Texas

Aunque el operativo de la CBP en este escondite clandestino de la ciudad de Mission se realizó a comienzos de diciembre, las autoridades federales ya tenían conocimiento de las operaciones de tráfico de migrantes que se realizaban en la zona.

Los traficantes de migrantes utilizan las casas de seguridad en Texas para sus operaciones a través de la frontera de Estados Unidos Flickr/ICE - Flickr/ICE

El 19 de septiembre de 2025, agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron un camión de carga cerca de San Ygnacio, Texas.

Durante la revisión, los oficiales encontraron un compartimento oculto que albergaba a 55 extranjeros indocumentados. Entre los detenidos figuraban tres personas presuntamente menores de 17 años. Respecto de su origen, eran procedentes de Guatemala, México, Venezuela, Honduras, El Salvador, China, India, Colombia y Ecuador.

Según el comunicado de prensa de la CBP, se cree que el conductor recogió al grupo del escondite clandestino ubicado en Mission. En ese mensaje, las autoridades sostuvieron que albergue ilegal ya era conocido por las fuerzas del orden.

Los agentes de la CBP encontraron a 55 migrantes indocumentados escondidos en un camión CBP - CBP

Mínimos históricos: los encuentros con migrantes en la frontera de EE.UU.

Bajo las restrictivas políticas impulsadas por la administración Donald Trump, la CBP registró en noviembre el número más bajo de encuentros con migrantes indocumentados para el inicio de un año fiscal en la historia.

Las estadísticas destacadas comunicadas por la agencia incluyen: