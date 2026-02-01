El Consulado de México en Nueva York advierte qué hacer si el ICE se presenta en casa de un migrante

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) aumentó las redadas en diferentes partes de Nueva York y otras entidades del país. Recientemente, el Consulado de México compartió qué hacer si los agentes federales llaman a la puerta en casa de un migrante.

Qué hacer si el ICE llega a la casa de un migrante en NY

El Consulado General de México en Nueva York compartió un video de orientación sobre qué hacer ante una operación del ICE en el hogar de un migrante.

Consulado General de México revela qué hacer ante redadas de ICE

Las autoridades consulares detallan que los migrantes tienen derecho a guardar silencio; además, se les recomienda mantenerse en calma y, por ningún motivo, dar información falsa a los agentes.

Asimismo, es necesario que los agentes de inmigración presenten una orden judicial avalada por un juez, que no es lo mismo que una orden administrativa.

Además, difundieron las líneas de emergencia del consulado donde brindan protección a migrantes en EE.UU. Los números telefónicos son los siguientes: (917) 459-2143 y 520-623-7874.

Por otro lado, el sitio web del Gobierno de México hace énfasis en seguir las siguientes recomendaciones:

Mantener la calma.

No huir.

No hablar sobre su situación migratoria.

Tratar con respeto a las autoridades.

No dejar entrar a los agentes a no ser que presenten una orden judicial.

No abrir la puerta y pedir que pasen la orden por debajo o que la sostengan en una ventana para poder verificarla.

La orden judicial debe tener el nombre del migrante, su dirección y la firma de un juez.

Los agentes de ICE solo pueden ingresar a los hogares si cuentan con una orden judicial avalada por un juez (ARCHIVO) ICE

Algunos otros documentos con los que ICE podría ingresar a los domicilios tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, la orden de cateo solo permite ingresar y registrar las áreas mencionadas en el papel.

La orden de arresto permite que la policía ingrese a la casa de la persona indicada. Por su parte, la orden de deportación o remoción no permite que los agentes ingresen a un hogar sin permiso de su habitante.

Vecinos de Nueva York usan silbatos para frenar a ICE

La ciudad de Nueva York es uno de los principales objetivos de las redadas migratorias, por lo que sus habitantes han implantado mecanismos para evitar al ICE, como el uso de silbatos de emergencia para advertir a los vecinos.

En Nueva York, implementan un sistema silbatos para alertar a vecinos sobre redadas de ICE (ARCHIVO) Archivo

El sistema funciona en Jackson Heights, un barrio con gran diversidad migrante ubicado en Queens, y los silbatos son la herramienta que notifica la presencia de los agentes de inmigración.

Esta iniciativa surgió a través de líderes comunitarios, quienes repartieron kits que incluyen silbatos e información en inglés y en español sobre los derechos migratorios.

La senadora estatal Jessica Ramos apoya el proyecto que no interfiere en los operativos, pero sí está destinado a hacer ruido y alertar la presencia del ICE en la zona.

Las palabras en español que pueden salvar a un migrante del ICE

Además de las acciones de consulados y organizaciones comunitarias, existe una frase apoyada por la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos que garantiza que una persona no se autoincrimine.

Ante una inminente detención del ICE, las personas tienen derecho a guardar silencio (ARCHIVO) Flickr/ICE - Flickr/ICE

La expresión en inglés es “I am exercising my right to remain silent”, y puede usarla cualquier persona en el país norteamericano, sin importar si no habla inglés o si no es ciudadano estadounidense o con estatus migratorio legal.

Otras frases que pueden ser utilizadas ante una detención de ICE son: