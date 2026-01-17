Buenas noticias para Texas: Greg Abbott anuncia nueva inversión en tecnología que crearía 500 empleos

El gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó una nueva inversión de CesiumAstro, compañía de sistemas de comunicaciones espaciales, de defensa y satélites. La construcción de una nueva planta en la entidad también representa buenas noticias para los residentes, por la creación de 500 empleos.

Nueva inversión para Texas y 500 nuevos empleos

La empresa construirá una nueva planta de fabricación de alta tecnología y sede global en Bee Cave. La inversión, de más de 500 millones de dólares, también generará más de 500 nuevos empleos en los próximos cinco años, señalan en un comunicado.

Greg Abbott señala que la nueva inversión ayuda a Texas a consolidarse como un centro global para la industria aeroespacial, de aviación y de defensa X (@UpdateNews724)

Acerca de la nueva planta, Abbott comentó: “La inversión de CesiumAstro en Texas contribuye a consolidar nuestro estado como un centro global para la industria aeroespacial, de aviación y de defensa".

El gobernador felicitó a la compañía por la expansión en el área de Austin, y señaló que creará cientos de nuevos empleos de alta tecnología para los trabajadores del estado.

Añadió: “Al asociarse con líderes de la industria como CesiumAstro, Texas seguirá marcando la pauta en innovación, tecnología y manufactura avanzada en Estados Unidos”.

CesiumAstro anuncia financiación gubernamental récord

La compañía informó que obtuvo un paquete de financiamiento histórico de US$200 millones del Export-Import Bank de Estados Unidos (EXIM), en asociación con JP Morgan.

La empresa construye antenas y sistemas de comunicación para satélites X @CesiumAstro - X @CesiumAstro

“El financiamiento más grande jamás completado bajo la Iniciativa 'Make More in America’ (MMIA) de EXIM y una de las inversiones más importantes respaldadas por el gobierno en la fabricación espacial estadounidense hasta la fecha", destacó.

El financiamiento incluye una línea de crédito autorizada por EXIM de US$185 millones, junto con una línea de crédito rotativa de US$15 millones de JP Morgan.

“Esta inversión marca un momento decisivo para CesiumAstro y para la industria espacial y de defensa de Estados Unidos”, explicó Shey Sabripour, fundador y director ejecutivo de la compañía.

Nueva planta en el oeste de Austin: más empleos

Con la inversión, CesiumAstro adquirió una propiedad de más de 25.000 metros cuadrados en el oeste de Austin, para establecer una sede de fabricación integrada para comunicaciones espaciales y de defensa. Se espera que las operaciones comiencen en el primer trimestre de 2027.

CesiumAstro ofrece sistemas espaciales de última generación que conectan, detectan y ofrecen defensa en misiones comerciales, gubernamentales y de seguridad nacional X @CesiumAstro - X @CesiumAstro

“Con el apoyo de la inversión continua de Texas en espacio y manufactura avanzada, junto con la financiación de EXIM, la expansión representa una inversión total de más de US$500 millones durante los próximos cinco años para consolidar el diseño, la manufactura, el ensamblaje y las pruebas en un único ecosistema de producción con sede en EE.UU.”

CesiumAstro planea aumentar su fuerza laboral en Texas en un 215% para 2030, al incorporar más de 500 empleos altamente calificados y expandirse a más de 1000 empleados a nivel global.

Shey Sabripour, expresó: “Este es un proyecto que solo podría concretarse en Texas y desempeñará un papel fundamental para asegurar el futuro de Estados Unidos”.

Agregó: “Como contratista de defensa no tradicional, estamos ampliando la producción nacional a un ritmo sin precedentes, creando empleos estadounidenses de alta calidad y demostrando que la innovación comercial puede tener resultados a escala nacional”.