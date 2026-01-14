Adiós Dallas: polémica en Texas por la mudanza de AT&T a Plano

A principios de enero, los directores ejecutivos de la empresa de telecomunicaciones AT&T anunciaron el traslado de su sede principal ubicada en Dallas, en Texas, a un terreno en Plano. Con esta mudanza, el centro de la ciudad podría perder parte del impacto económico que garantizaba la presencia de la compañía y miles de empleados deberán recorrer mayores distancias para llegar a su trabajo. Además, el gobernador Greg Abbott culpó a las autoridades locales por la salida.

Polémica en Texas por la mudanza de AT&T a Plano en 2028

Luego de meses de deliberaciones y especulaciones, AT&T anunció formalmente sus intenciones de trasladar su sede en Dallas en los próximos tres años. La decisión implica la construcción de un nuevo campus de 54 acres en el 5400 de Legacy Drive. El recinto estará junto al distrito comercial y de alimentación Legacy West y The Shops at Legacy.

La empresa AT&T abandonará Dallas para trasladarse a Plano luego de dos décadas de presencia en la región VisitDallas

Con esta construcción, el objetivo de la compañía es reunir en un solo lugar a los empleados que están repartidos a lo largo del norte de Texas.

AT&T emplea a más de 6000 personas en la Torre Whitacre de 37 pisos ubicada en Dallas. A partir de esta decisión, miles de trabajadores deberán recorrer kilómetros adicionales cada día para cumplir con la exigencia de trabajo presencial cinco días a la semana.

Citado por NBC News, el alcalde de Plano, John Muns, celebró la llegada de AT&T a la región. “Con los desarrollos circundantes de Legacy ya impulsando la innovación, la incorporación de AT&T aporta un nuevo impulso a esta zona icónica y ayuda a posicionar a Legacy para su próxima generación de éxito”, afirmó.

El objetivo es concretar el traslado para 2028. De esta manera, luego de casi dos décadas de presencia ininterrumpida, abandonará la ciudad a la que llegó en 2008 desde San Antonio.

El Consejero Delegado y Presidente de la empresa, John Stankey, indicó que el nuevo campus proporcionaría el espacio necesario para "consolidar de forma rentable todo el espacio administrativo del Metroplex de Dallas-Fort Worth, incluidas nuestras tres mayores sedes en el centro de Dallas, Plano e Irving".

El intento de Dallas por retener a AT&T en la ciudad

La administradora de Dallas, Kim Tolbert, sostuvo que la ciudad trabajó en colaboración para mantener a AT&T dentro de sus límites urbanos. “En última instancia, esta fue una decisión que se redujo al deseo de AT&T de una nueva ubicación horizontal con una superficie significativa para el desarrollo”, informó NBC.

Las autoridades de Dallas aseguraron que hicieron su mayor esfuerzo para retener a AT&T VisitDallas

Desde su lugar, el alcalde de Dallas, Eric Johnson, remarcó que las autoridades hicieron lo posible para retener a la compañía, pero los líderes corporativos “preferían un gran campus horizontal, de estilo suburbano, en lugar de los rascacielos que definen el centro de nuestra ciudad”.

En esa línea, Johnson añadió: “Las fortalezas económicas únicas de nuestra ciudad fueron las que atrajeron a AT&T a nuestro núcleo urbano en 2008, y Dallas se ha convertido en una potencia económica mundial desde entonces”.

Greg Abbott apuntó contra la policía de Dallas por la salida de AT&T

Ante la noticia, Abbott criticó a las autoridades de Dallas durante un evento de campaña en Fort Worth por el supuesto fracaso para financiar y dotar de personal al departamento de policía. En esa línea, adjudicó la salida de AT&T a esta razón, según especificó CBS News.

“Líderes locales, es su responsabilidad garantizar que las personas sin hogar no pongan en peligro a sus ciudadanos“, manifestó en el marco de la conferencia de prensa en la Asociación de Oficiales de Policía de Fort Worth.

Luego, mencionó el traslado de la empresa y responsabilizó a la administración de la metrópolis: “Es responsabilidad de los líderes locales financiar completamente a sus fuerzas policiales locales. Debido a que Dallas no lo hizo, AT&T se está mudando“.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, cuestionó la seguridad en Dallas y el jefe de policía le respondió AP/Facebook Policía de Dallas

Tras la rueda de prensa, el jefe de policía de la ciudad, Daniel Comeaux, desmintió las afirmaciones de Abbott. En una entrevista con The Dallas Morning News, apuntó: "La delincuencia disminuyó, el reclutamiento está en su punto más alto y este año mejoramos la retención de oficiales. La moral está alta".

Además, la policía local emitió un comunicado en el que destacó los logros en seguridad: