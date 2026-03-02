Cambios en el aeropuerto de Houston desde este lunes 2 de marzo: dónde hacer check-in para vuelos internacionales

Los pasajeros internacionales que vuelan desde Houston encontrarán desde esta semana una experiencia distinta al llegar al aeropuerto. Un cambio operativo clave modifica el punto de check-in para determinadas aerolíneas y marca un paso decisivo dentro de un ambicioso plan de modernización en curso de la principal terminal aérea de la ciudad.

Qué cambia en el aeropuerto de Houston para hacer check-in

Según informó Houston Airports, desde el viernes 27 de febrero los pasajeros de Air France y KLM ya no realizan el proceso de facturación en la Terminal D del George Bush Intercontinental Airport (IAH), sino en la recientemente ampliada Terminal E. La modificación implica que quienes viajen con estas compañías deberán dirigirse directamente a ese sitio para despachar equipaje, obtener su tarjeta de embarque y atravesar el control de seguridad antes de continuar hacia su puerta de salida.

Desde el viernes 27 de febrero de 2026, las aerolíneas Air France y KLM han mudado oficialmente sus operaciones de check-in de la Terminal D a la recién ampliada Terminal E RON JENKINS� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

La autoridad aeroportuaria remarcó que se trata de un hito dentro del Programa de Reurbanización de Terminales (ITRP, por sus siglas en inglés), una iniciativa de modernización que entra ahora en su fase final. El traslado, señalaron, busca optimizar los flujos de pasajeros y ofrecer un procedimiento más ágil, apoyado en infraestructura ampliada y tecnología de última generación.

Desde la entidad recomendaron a los viajeros verificar con su aerolínea el lugar exacto de check-in antes de acudir a la terminal aérea, con el fin de evitar confusiones. Si bien el cambio está claramente señalizado, la Terminal D ya no cuenta con mostradores de estas compañías. En caso de que algún pasajero llegue por error a esa área, deberá caminar aproximadamente diez minutos hasta la Terminal E para completar el trámite correspondiente.

Cuánto costó la modernización del aeropuerto de Houston

De acuerdo con Chron, la apertura del check-in internacional en la Terminal E forma parte de una transformación valuada en 1460 millones de dólares. Este plan representa la mayor inversión de capital realizada en el aeropuerto desde su inauguración en 1969 y contempla, además de la renovación y expansión de la Terminal E, mejoras en la Terminal D y en el sistema vial que conecta los distintos edificios.

La ampliación incluye uno de los puntos de control más grandes de EE. UU., con 17 carriles de inspección RONALDO SCHEMIDT� - AFP�

Chron detalló que la nueva etapa comenzó con el traslado efectivo de Air France y KLM el viernes pasado, lo que consolida la función de la Terminal E como núcleo de operaciones internacionales. La publicación subrayó que el aeropuerto ingresó oficialmente en la “fase final” del programa de remodelación, lo que anticipa nuevas migraciones de compañías aéreas en las próximas semanas.

Las autoridades consideran que este rediseño permitirá atender una demanda creciente de pasajeros y mejorar la experiencia del cliente a largo plazo. En su sitio web, el aeropuerto sostuvo que el desarrollo “permitirá satisfacer la demanda y mejorar la experiencia del usuario durante generaciones”, en línea con la visión estratégica de posicionar a Houston como una puerta de entrada global.

Qué cambia en la Terminal E del aeropuerto IAH

Houston Airports explicó que uno de los cambios más visibles para los viajeros es la incorporación de un punto de control de seguridad de 17 carriles, uno de los más grandes de Estados Unidos. Esta área incluye opciones de TSA PreCheck y CLEAR+, lo que apunta a reducir tiempos de espera y agilizar el paso por los filtros.

La terminal expandida ha integrado nuevas opciones de comida y bebida tanto antes como después de seguridad Tony Gutierrez - AP

La Terminal E también suma estaciones de autoservicio para el despacho de equipaje y quioscos de check-in donde el pasajero puede seleccionar su aerolínea, elegir el idioma y escanear el pasaporte para iniciar el proceso.

El sistema de entrega de equipaje implementado, denominado Amadeus, es ampliamente utilizado en terminales aéreas europeas y permite completar el trámite en pocos pasos o recibir asistencia de un agente en caso de ser necesario. Houston se convirtió así en el primer aeropuerto de Texas y el segundo en todo Estados Unidos en adoptar esta tecnología.

La ampliación incluye además un espacio de acceso vehicular expandido, con 11 carriles para salidas y ocho para llegadas, lo que facilita el descenso y ascenso de pasajeros en horas pico. A esto se suman opciones gastronómicas antes y después del control de seguridad, que abarcan desde comidas calientes y café hasta bebidas alcohólicas y productos listos para llevar.