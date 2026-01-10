El cambio total que tendrá el aeropuerto de Austin en 2026: una inversión de US$300 millones

El Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom, ubicado en Austin, en Texas, atraviesa un plan de modernización que incluye la inversión de 300 millones de dólares y remodelará distintos aspectos. Los trabajos se realizarán por etapas que se prevé que estén completamente finalizadas para 2030. En 2026, las obras afectarán la gestión de equipaje de salida, controles de seguridad y otras.

Así será la modernización del aeropuerto de Austin en 2026

Este año, bajo el programa Journey With AUS, el Aeropuerto Internacional de Austin experimentará varias mejoras. Si bien muchas de las obras comenzaron en 2021 y ya se completaron, 2026 será un año bisagra para la continuación del proyecto de remodelación a gran escala.

La renovación en el aeropuerto de Austin

Según la página del programa, este año se completarán las siguientes fases del proyecto:

Nuevo sistema de manipulación de equipajes de salida : creación de un sistema centralizado de tratamiento de carga facturada para satisfacer la demanda de 30 millones de pasajeros anuales . Una vez finalizado, procesará 4000 valijas por hora y aumentará la fiabilidad, lo que significa que habrá menos extravío de maletas y los vuelos tendrán menos probabilidades de retrasarse.

: creación de un . Una vez finalizado, procesará 4000 valijas por hora y aumentará la fiabilidad, lo que significa que habrá menos extravío de maletas y los vuelos tendrán menos probabilidades de retrasarse. Relleno del atrio : agregará más pies cuadrados a la terminal para el control de seguridad , la comprobación de las maletas y el procesamiento de los pasajeros al llenar el espacio abierto existente sobre la recepción de equipajes. También actualizará los sistemas mecánicos, eléctricos y de fontanería según sea necesario.

: , la y el al llenar el espacio abierto existente sobre la recepción de equipajes. También actualizará los sistemas mecánicos, eléctricos y de fontanería según sea necesario. West Infill : una renovación de la actual terminal Barbara Jordan desde el borde trasero del vestíbulo existente hasta la carretera de circunvalación existente en las instalaciones. Con la adición de más de 75.000 pies cuadrados (6967 metros cuadrados) en cuatro niveles , permitirá la expansión del Checkpoint 3 de dos a seis carriles. Esta ampliación del espacio incluye la zona de recogida de equipajes, la plataforma, el vestíbulo, el entrepiso y los niveles del techo.

: una desde el borde trasero del vestíbulo existente hasta la carretera de circunvalación existente en las instalaciones. Con la , permitirá la expansión del Checkpoint 3 de dos a seis carriles. Esta ampliación del espacio incluye la zona de recogida de equipajes, la plataforma, el vestíbulo, el entrepiso y los niveles del techo. Expansión de la puerta oeste: adición de 84.500 pies cuadrados (7850 metros cuadrados) brutos en tres niveles . También se incluye en el alcance del proyecto la sustitución de 12 puentes de embarque actuales y la creación de tres nuevas para compensar los cierres de puertas durante futuras iniciativas de ampliación (el espacio cuenta con cinco salas de espera, zonas de comedor para nuevos concesionarios, baños adicionales, sala de meditación/silencio, habitaciones familiares y de enfermería y sala de descanso para mascotas, entre otras características).

. También se incluye en el alcance del proyecto la y la para compensar los cierres de puertas durante futuras iniciativas de ampliación (el espacio cuenta con cinco salas de espera, zonas de comedor para nuevos concesionarios, baños adicionales, sala de meditación/silencio, habitaciones familiares y de enfermería y sala de descanso para mascotas, entre otras características). Vestíbulo M: añadirá seis zonas de embarque temporales que permitirán la entrada de seis aviones de fuselaje estrecho; cuatro serán de contacto y dos serán de salida. La Terminal M se separará de la Barbara Jordan para permitir la construcción. Una vez que las puertas temporales ya no sean necesarias, el vestíbulo M se convertirá en una instalación de carga.

Las obras que se realizarán en el aeropuerto de Austin para 2030: renovación en varios niveles

Junto con las expansiones a corto plazo, el sitio remarca que algunas obras serán finalizadas en la década de 2030. Entre las más destacadas resaltan las siguientes:

Terminal B y túnel : construirá un nuevo vestíbulo central de más de 20 puertas para satisfacer la demanda a largo plazo. Incluirá todos los espacios para pasajeros e inquilinos, puentes de embarque, expansión del sistema de manejo de equipajes, zonas de apoyo en la plataforma, remolcadores y otras áreas de apoyo.

: construirá un nuevo vestíbulo central de más de 20 puertas para satisfacer la demanda a largo plazo. Incluirá todos los espacios para pasajeros e inquilinos, puentes de embarque, expansión del sistema de manejo de equipajes, zonas de apoyo en la plataforma, remolcadores y otras áreas de apoyo. Estacionamiento amarillo : de 7000 plazas y varios niveles al norte del actual Garaje Azul. La nueva zona incluirá sistemas inteligentes de estacionamiento, control de ingresos y realineamiento de carreteras.

: de 7000 plazas y varios niveles al norte del actual Garaje Azul. La nueva zona incluirá sistemas inteligentes de estacionamiento, control de ingresos y realineamiento de carreteras. Sala de llegadas y salidas: incluirá zonas ampliadas de emisión de billetes y check-in, puntos de control de seguridad consolidados, espacios adicionales para inquilinos y concesionarios, así como áreas de preparación y recogida de equipajes.

Las renovaciones completadas en el aeropuerto de Austin

Bajo el proyecto de Journey With AUS ya se completaron varias remodelaciones. Una de las más importantes tuvo lugar en 2025 e incluyó mejoras en las llegadas internacionales.

Este plan agregó 20.600 pies cuadrados (1914 metros cuadrados) adicionales para la cola de pasajeros, nuevas cintas de equipaje, espacio para la oficina para Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y más cabinas para procesar a los clientes que pasan por el proceso aduanero.

Anteriormente, en 2023, AUS completó una renovación en los baños ubicados en ambos lados este y oeste del patio de comidas Barbara Jordan Terminal (BJT). Estos recibieron nuevos accesorios, pintura, nuevas encimeras de lavamanos y nuevos espejos.