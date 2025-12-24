“Capital navideña”: la ciudad a 30 minutos de Dallas que recrea escenas de películas en sus calles

Grapevine, conocida oficialmente como la capital navideña de Texas, se prepara para recibir a miles de visitantes con sus tradicionales espectáculos, actividades familiares y escenarios que parecen sacados de una película. Ubicada a menos de 30 minutos de Dallas, la ciudad ofrece opciones que incluyen pista de hielo, decoraciones gigantes y hasta paseos en tren temáticos.

Grapevine, la capital navideña de Texas

Desde 2009, Grapevine tiene el título de capital navideña de Texas, otorgado por el Senado estatal, según Univision. Cada año, desde noviembre, la ciudad inicia su temporada invernal con más de 1400 actividades, que atraen a millones de visitantes.

Grapevine es considerada la capital navideña d eTexas (FB VisitGrapevine)

El inicio oficial se da con el Carol of Light, en Historic Main Street, donde miles de luces iluminan la calle y marcan el comienzo de 40 días de eventos continuos con desfiles, cine, mercados y espectáculos.

Algunas actividades no tienen costo, como los recorridos por Main Street, el estacionamiento en ciertos puntos y el tradicional Desfile de las Luces, con carrozas, bandas musicales y la presencia de Santa Claus.

Los tres puntos principales donde se concentran las actividades son:

Historic Main Street

Gaylord Texan Resort

Grapevine Main Station

Qué actividades y atracciones hay en Grapevine en Navidad

Cada día, la capital de la Navidad del Estado de la Estrella Solitaria ofrece diversos espectáculos y actividades para hacer, como shows de luces, decoraciones navideñas gigantes, figuras animadas y personajes que recrean escenas de filmes navideños clásicos.

Grapevine cuenta con una pista de hielo para la temporada navideña (FB VisitGrapevine)

Sin embargo, las actividades más solicitadas, según el sitio oficial de Grapevine, son:

Expreso del Polo Norte de Santa Claus: Un recorrido de 45 minutos en el que el Centro Histórico de Cotton Belt se transforma en una villa navideña. A bordo, los asistentes disfrutan canciones, decoración, interacción con Santa Claus y dulces típicos. El boleto incluye foto familiar en la Tienda General del Mercado Navideño.

Pista de hielo: Ubicada en Peace Plaza en Grapevine Main Station. Cuesta 20 dólares por persona, con patines incluidos (o se pueden usar propios sin descuento). Operará del 22 de noviembre al 6 de enero de 2026, excepto Navidad.

Centro de las Artes Historic Palace: Ofrece más de 1400 actividades en 40 días: talleres de galletas, proyección de películas clásicas, bares temporales, espectáculos de luces y shows de drones.

Nash Farm: La granja histórica ofrece eventos, programas educativos y recorridos para conectar a los visitantes con el patrimonio agrícola local. La entrada es gratuita en horario regular (9.00 a 17.00 hs).

Cómo llegar a Grapevine, la capital de la Navidad en Texas

Grapevine está a menos de media hora de Dallas y Fort Worth, donde se puede llegar en auto desde cualquiera de estos dos puntos, o también se puede tomar el tren y bajarse en la terminal B de DFW, y caminar alrededor de 15 minutos para llegar a la villa navideña, según Telemundo.

Grapevine tiene más de 1400 actividades en Nacidad (FB VisitGrapevine)

El estacionamiento en Historic Main Street suele dar estacionamiento gratuito en varios lotes de la zona, mientras que Grapevine Main Parking Garage da 90 minutos de estacionamiento gratuito y después cobra por hora.