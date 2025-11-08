Comida gratis en El Paso: ¿dónde repartirán alimentos sin costo en noviembre de 2025?
La ciudad optó por una serie de acciones para ayudar a la comunidad ante el cierre del gobierno
- 4 minutos de lectura'
Ante la extensión del cierre gubernamental, que detuvo la entrega de beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) y los pagos a los funcionarios federales, los residentes de El Paso buscan apoyo en sus comunidades para saciar el hambre.
Dónde repartirán alimentos sin costo en noviembre en El Paso
El Pasoans Fighting Hunger (EPFH, por sus siglas en inglés), es el único banco de alimentos de El Paso y forma parte de la red nacional Feeding America. Actúa como centro de distribución para casi 100 despensas asociadas en la región fronteriza.
Además de ser un centro de colaboración en la lucha contra el hambre, EPFH ofrece asistencia con solicitudes SNAP y educación nutricional.
Para llegar a comunidades marginadas y colonias, distribuyen alimentos saludables a través de más de 800 despensas móviles, donde los clientes pueden elegir sus productos.
Esta es una lista completa de los negocios y restaurantes que proporcionan comida gratuita según El Paso Matters.
- Birria El Güero: ofrece comida durante el mediodía los jueves y viernes; y sábados y domingo a partir de las 10.00 hs. Atiende en 3800 N. Zaragoza Road.
- Café Piro: brinda asistencia los sábados de 11.00 a 15.00 hs, en 9993 Socorro Road, Socorro.
- Gofre de café: ofrece comida en horario comercial. Se ubica en 13178 Alameda Ave., Clint. 915-232-1356.
- Comida, no bombas: ofrece alimentos de primera necesidad, los sábados a las 14.00 hs, en Houston Park, 900 Montana Ave.
- Cervecería Old Sheepdog: ofrece desayuno para empleados del gobierno federal, beneficiarios de SNAP y sus familiares en horario laboral. Es necesario presentar una identificación oficial o tarjeta EBT.
- Señora de los dulces mexicanos: ofrece ramen y snacks todos los días para niños menores de 12 años, de 10.00 a 17.00 en 12301 Rojas Drive, Suite A4. 915-335-0113.
- Café de semillas de mostaza: brinda almuerzos de 11.00 a 14.00 hs, y de miércoles a viernes en la Iglesia Comunitaria Westside (201 E. Sunset Road, El Paso).
- El plato de Pete – Estudios de la Mujer y de Género de la UTEP: brinda comidas calientes, sándwiches y refrigerios de 8.00 a 17.00 hs, de lunes a viernes, en la Universidad de Texas (Edificio de Artes Liberales, Sala 233)
- Sabrositos Antojitos de México: brinda burrito de frijoles para niños o adolescentes en horario comercial. Se ubica en 919 Fabens Road, Suite F, Fabens.
- Panadería de masas raras: brindan comida para niños en horario comercial. Se ubica en 2900 N. Mesa St. 915-231-6378.
- Tú comes, yo como: distribuye comidas de 11.00 a 14.00 hs, los martes y jueves. Se encuentra en 8888 Dyer St., No. 412.
- Tienda de comestibles Spoon Flower: ofrece en horario comercial y se ubica en 1714 Yandell Drive.
- Centro Arcoíris de la Frontera: atiende los lunes de cada mes, de 9.00 a 11.00 hs. Se ubica en 2714 Wyoming Ave.
- Rosies Dhaba: ofrece paquetes de alimentos, de 16.00 a 20.00 hs.
Dónde conseguir alimentos gratis en escuelas y despensas de El Paso
A medida que el gobierno local se prepara para una acción sostenida, muchos centros comunitarios ofrecen asistencia alimentaria a niños, adultos y mayores, según Telemundo.
Las escuelas y despensas donde se pueden recibir alimentos gratuitos son:
- Programa de cenas del distrito escolar independiente de Socorro: alimentos para niños y adolescentes hasta 18 años, de lunes a jueves. Atienden en la Escuela secundaria Eastlake de 16.15 a 16.45 hs; y en las escuelas Desert Wind, Primaria Ernesto Serna, Primaria Robert R. Rojas, Primaria Dra. Sue A. Shook y Primaria Vista del Sol de 15.15 a 15.45 hs.
- Universidad de Texas en El Paso (UTEP): despensa gratuita de alimentos e higiene disponible para estudiantes y personal. Ayuda de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 hs, en 101 W. Robinson Ave.
- Centro Kelly para el Alivio del Hambre: despensa local que ofrece asistencia alimentaria a las familias de El Paso. De 9.00 a 14.00 hs, de martes a viernes y de 9.00 a 12.00 los sábados.
Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Otras noticias de Agenda EEUU
Cupones SNAP. Los estados que sí cubren los beneficios en medio del cierre de gobierno en EE.UU.
Quién es Sally Hernández. La sheriff de Austin que enfrentó a Greg Abbott en defensa de los migrantes en Texas
"Poco a poco". Es inmigrante, hace repartos para FedEx en Nueva York y revela cómo ganar US$25 por hora
- 1
Autos de lujo, viajes por el mundo y sociedades en Miami: el patrimonio del financista cercano a “Chiqui” Tapia
- 2
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 8 de noviembre
- 3
Mientras cumple su condena, José Alperovich se casará con Marianela Mirra
- 4
Mariana Arias, íntima: la felicidad junto a su nueva pareja y la consolidación de su rol de conductora