Comida gratis en El Paso: ¿dónde repartirán alimentos sin costo en noviembre de 2025?

Ante la extensión del cierre gubernamental, que detuvo la entrega de beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) y los pagos a los funcionarios federales, los residentes de El Paso buscan apoyo en sus comunidades para saciar el hambre.

Dónde repartirán alimentos sin costo en noviembre en El Paso

El Pasoans Fighting Hunger (EPFH, por sus siglas en inglés), es el único banco de alimentos de El Paso y forma parte de la red nacional Feeding America. Actúa como centro de distribución para casi 100 despensas asociadas en la región fronteriza.

Las personas de El Paso cuentan con varios negocios que ofrecen alimentos frescos (Instagram/@unitedfoodbank)

Además de ser un centro de colaboración en la lucha contra el hambre, EPFH ofrece asistencia con solicitudes SNAP y educación nutricional.

Para llegar a comunidades marginadas y colonias, distribuyen alimentos saludables a través de más de 800 despensas móviles, donde los clientes pueden elegir sus productos.

Esta es una lista completa de los negocios y restaurantes que proporcionan comida gratuita según El Paso Matters.

Muchas familias tuvieron que recurrir a bancos de alimentos y otras organizaciones de ayuda comunitaria. Foto: Archivo.

Dónde conseguir alimentos gratis en escuelas y despensas de El Paso

A medida que el gobierno local se prepara para una acción sostenida, muchos centros comunitarios ofrecen asistencia alimentaria a niños, adultos y mayores, según Telemundo.

Las escuelas y despensas donde se pueden recibir alimentos gratuitos son:

Muchas organizaciones se disponen a ayudar a los beneficiarios de SNAP mientras dure el cierre gubernamental (BancodeAlimentos/Archivo) Captura TV Univision