Comida gratis en San Antonio: ¿dónde repartirán alimentos sin costo en noviembre 2025?

Debido a la falta de pagos del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) causada por el cierre prolongado del gobierno de Estados Unidos, diversas organizaciones y bancos de alimentos en San Antonio, Texas, y el resto del país, se han movilizado para ayudar a las familias más vulnerables con jornadas de entrega gratuita de comida.

Dónde y cuándo darán comida gratis en San Antonio en noviembre 2025

El Banco de Alimentos de San Antonio (San Antonio Food Bank) informó que durante noviembre realizará diferentes jornadas de entrega de alimentos sin costo en varios puntos de la ciudad. En algunos casos será necesario registrarse de manera previa a través del sitio web oficial del organismo para acceder a una despensa.

Algunas jornadas de entrega de alimentos necesitan un registro previo para obtener comida (FB safoodbank)

Condado de Bexar

Large On-Site Distribution – SAFB, 5200 Historic Old Hwy 90, SAT 78227. De 8.00 a 11.00 hs

Temple of Praise, 10050 TX-106 Loop, SAT 78263. De 9.00 a 11.00 hs

VFW 8397, 2541 W. Southcross Blvd, SAT 78211. De 9.00 a 11.00 hs

New Life Outreach, 1240 Holbrook Rd., SAT 78218. De 9.00 a 11.00 hs

Alice Angels Foundation, 1518 Steves Ave, SAT 78210. De 9.00 a 10.00 hs

St. John Baptist Church, 6800 Evers Rd., SAT 78240. De 9.00 a 11.30 hs

Condado de Uvalde

Uvalde Dual Language Academy, 224 N. Benson Rd., Uvalde, TX 78801. De 10.00 a 11.00 hs

Entrega de alimentos del 10 al 15 de noviembre

El Banco de Alimentos también llevará a cabo distribuciones en los condados de Bexar, Kerr, Iron, Reagan, Medina, La Salle, Concho, Edwards, Guadalupe, Real y Atascosa, en fechas que van del 11 al 15 de noviembre.

Bancos de alimentos y organizaciones dan comida gratis ante la falta de ayuda federal (FB safoodbank)

Entre los puntos destacados.

Emanuel UMC , 3225 W. Poplar St., SAT 78228. De 9.00 a 11.00 hs (12 de noviembre)

, 3225 W. Poplar St., SAT 78228. De 9.00 a 11.00 hs (12 de noviembre) Southwest Legacy Stadium , 4495 Verano Pkwy #100, Von Ormy, TX 78073. De 9.00 a 11.00 hs (12 de noviembre)

, 4495 Verano Pkwy #100, Von Ormy, TX 78073. De 9.00 a 11.00 hs (12 de noviembre) Mt. Gilead Baptist , 1319 E. Crockett St., SAT 78202. De 9.00 a 11.00 hs (13 de noviembre)

, 1319 E. Crockett St., SAT 78202. De 9.00 a 11.00 hs (13 de noviembre) Igniting the Harvest Church , 2311 Castroville Rd., SAT 78237. De 11.00 a 13.00 hs (14 de noviembre)

, 2311 Castroville Rd., SAT 78237. De 11.00 a 13.00 hs (14 de noviembre) Holy Redeemer , 231 Vargas Alley, SAT 78203. De 9.00 a 11.00 hs (15 de noviembre)

, 231 Vargas Alley, SAT 78203. De 9.00 a 11.00 hs (15 de noviembre) Poteet Festival Grounds, 9199 N. State Hwy 16, Poteet, TX 78065. De 9.00 a 11.00 hs (15 de noviembre)

Los interesados deberán registrarse previamente en línea y presentar el código de confirmación que reciben al completar el proceso, además de llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.

Apoyo a miembros de las Fuerzas Armadas

El Banco de Alimentos también trabaja con organizaciones afiliadas a las fuerzas armadas y agencias locales para garantizar la entrega de alimentos a veteranos y personal activo del Ejército, así como a sus familias.

Habrá varias jornadas de entrega de alimentos en San Antonio (FB safoodbank)

Fechas confirmadas.

8 de noviembre – VFW 8397, 2541 W Southcross Blvd, SAT 78211. De 9.00 a 11.00 hs

– VFW 8397, 2541 W Southcross Blvd, SAT 78211. De 9.00 a 11.00 hs 18 de noviembre – VFW 9174, 2410 Pinn Rd, SAT 78227. De 9.00 a 11.00 hs

– VFW 9174, 2410 Pinn Rd, SAT 78227. De 9.00 a 11.00 hs 20 de noviembre – Ángeles de los Soldados, 5185 De Zavala Rd, SAT 78249. De 12.00 a 14.00 hs

– Ángeles de los Soldados, 5185 De Zavala Rd, SAT 78249. De 12.00 a 14.00 hs 22 de noviembre – Hospital de Asuntos de Veteranos, 7400 Merton Minter, SAT 78229. De 9.00 a 10.00 hs

Directivos del San Antonio Food Bank advirtieron que, si el cierre de gobierno continúa, podrían aumentar las solicitudes de ayuda alimentaria hasta un 40% en la región. Por ello, hicieron un llamado a la comunidad y a empresas locales para donar alimentos no perecederos, tiempo como voluntarios o recursos económicos para sostener los programas de apoyo.

“Cada caja de comida que entregamos representa esperanza para una familia afectada por el cierre federal. No dejaremos que nadie en San Antonio pase hambre”, dijo Eric Cooper, presidente y CEO del Banco de Alimentos.