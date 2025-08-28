Con la aprobación de Greg Abbott: Texas promulga proyectos de ley de MAHA que influirán en el sistema de salud

Texas dio un giro en su política sanitaria con la promulgación de tres proyectos de ley, enmarcados en la legislación Make America Healthy Again (MAHA). El gobernador Greg Abbott firmó estas medidas, acompañado por el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr. Las iniciativas buscan transformar la manera en que los texanos se alimentan, estudian y acceden a la atención médica, con la nutrición y la actividad física en el centro de la agenda estatal.

El impulso de Abbott y el respaldo federal

Durante la ceremonia en Austin, Abbott sostuvo que “cada legislador en Texas quiere ver un estado más saludable” y que con estas leyes “los contribuyentes no financiarán más los problemas crónicos de salud”. Kennedy Jr., presente en la firma, remarcó que Texas eligió “un nuevo y audaz camino para la salud pública” e instó a otros estados a seguir el ejemplo.

La Senate Bill 25 impone la enseñanza de nutrición desde educación inicial hasta universitaria gov.texas.gov

El evento reunió a líderes republicanos y demócratas, entre ellos el vicegobernador Dan Patrick, el presidente de la Cámara Dustin Burrows, y los senadores Bryan Hughes, Lois Kolkhorst y Mayes Middleton, además de varios representantes estatales. La ceremonia remarcó la unidad política detrás de la iniciativa, una señal poco frecuente en el polarizado escenario texano.

Tres proyectos de ley con impacto directo en Texas: lo que firmó Abbott

Los cambios aprobados se articularon en torno a tres proyectos clave:

Senate Bill 25 (Kolkhorst/Hull): conocido como “Make Texas Healthy Again Act”, impone la enseñanza de nutrición desde la educación inicial hasta la universitaria , exige más transparencia en el etiquetado de alimentos y establece cursos obligatorios para el personal de salud .

(Kolkhorst/Hull): conocido como “Make Texas Healthy Again Act”, impone la , exige más transparencia en el y establece . Senate Bill 314 (Hughes/Harris-Dávila): prohíbe que los comedores escolares sirvan alimentos con aditivos específicos dentro de los programas de comidas gratuitas o a bajo costo.

(Hughes/Harris-Dávila): que los dentro de los programas de comidas gratuitas o a bajo costo. Senate Bill 379 (Middleton/Gerdes): impide que los beneficiarios del programa de asistencia alimentaria SNAP utilicen esa ayuda para comprar gaseosas o golosinas.

Cambios en la educación y la vida escolar

La normativa incluyó un fuerte énfasis en la formación desde la infancia. El nuevo esquema obliga a que los estudiantes de jardín de infantes y primaria realicen al menos 30 minutos diarios de actividad física. Para los cursos de secundaria, estableció un mínimo de 135 minutos semanales, o 225 minutos cada dos semanas en las escuelas con horarios por bloques.

La Senate Bill 314 prohíbe que los comedores escolares sirvan alimentos con aditivos específicos dentro de programas de comidas gratuitas o a bajo costo gov.texas.gov

A la par, el plan escolar sumará un curso electivo de nutrición y bienestar en la secundaria, con contenidos que irán desde habilidades culinarias hasta horticultura y economía del consumo. En la universidad, los alumnos de carreras asociadas a la salud deberán cursar materias vinculadas a la alimentación saludable como condición para graduarse.

La creación del Comité Asesor de Nutrición de Texas

Uno de los puntos centrales fue la formación del Texas Nutrition Advisory Committee, un organismo de siete miembros designado por el gobernador. Estará integrado por especialistas en medicina funcional, pediatras con experiencia en salud metabólica y representantes de comunidades rurales y urbanas.

Este comité tendrá varias funciones:

Analizar el impacto de los alimentos ultraprocesados en la salud.

en la salud. Revisar de manera independiente estudios científicos sobre aditivos y colorantes .

de manera independiente . Elaborar y actualizar guías dietéticas basadas en consenso científico.

basadas en consenso científico. Presentar un informe anual con recomendaciones al gobernador y a la legislatura.

La ley exige que los integrantes no tengan vínculos con empresas alimenticias o farmacéuticas para evitar conflictos de interés.

Etiquetado y restricciones en la industria alimentaria

Otro apartado clave estableció que los fabricantes deberán advertir en las etiquetas cuando sus productos contengan aditivos como colorantes artificiales, aceites parcialmente hidrogenados o bromato de potasio, entre otros más de 40 aditivos señalados. La etiqueta deberá incluir un mensaje visible: “Este producto contiene un ingrediente no recomendado para el consumo humano por autoridades en Australia, Canadá, la Unión Europea o el Reino Unido”.

En caso de incumplimiento, el fiscal general de Texas podrá aplicar multas de hasta US$50.000 por día y por cada producto en infracción.

La Senate Bill 379 impide que los beneficiarios del programa de asistencia alimentaria SNAP utilicen esa ayuda para comprar gaseosas o golosinas gov.texas.gov

Formación continua para médicos y profesionales de la salud

Las leyes también impactarán en el ejercicio profesional. Los médicos, asistentes y enfermeros deberán cumplir con cursos obligatorios sobre nutrición y salud metabólica para renovar sus licencias. El contenido de esas capacitaciones quedará definido por las guías del Comité Asesor de Nutrición.

Otras ramas de la salud, como enfermería y terapias alternativas, también quedarán alcanzadas por estas exigencias, lo que extiende el alcance de la reforma a todo el sistema sanitario estatal.

Un calendario de implementación gradual

El paquete legislativo fijó plazos específicos:

Las escuelas deberán aplicar los nuevos programas desde el ciclo 2027-2028 .

deberán aplicar los . Las universidades tendrán que adecuar sus pensum antes de julio de 2027 .

tendrán que adecuar sus pensum . Para diciembre de 2025, el gobernador deberá nombrar a los primeros miembros del comité asesor.

Por su parte, el Departamento de Salud de Texas tendrá que publicar en su página web las guías oficiales de nutrición, actualizadas cada año.