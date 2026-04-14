Greg Abbott celebra: la buena noticia sobre inversión y expansión empresarial en Texas

En un anuncio reciente, el gobernador Greg Abbott celebró la expansión empresarial de Texas mediante inversiones y destacó los logros económicos de la jurisdicción. Además, resaltó el funcionamiento de las fábricas del estado, que aportan insumos a Estados Unidos en la guerra con Irán y su misión espacial fuera del planeta.

Crecimiento económico en Texas: inversión, empresas y traslado de sedes

En los últimos años, a medida que otros estados perdieron capital e incentivos para las compañías, Texas se ubicó poco a poco como una jurisdicción favorable para las inversiones y los empresarios. En este contexto, corporaciones como Tesla, Oracle, Hewlett Packard Enterprise y Charles Schwab trasladaron sus sedes principales a la jurisdicción.

Texas experimenta un auge económico y Greg Abbott celebró la noticia en sus redes sociales Archivo

Ahora, el gobernador recogió los frutos de las políticas que favorecen a los empresarios y en un discurso reciente destacó el rol del estado en la economía nacional. “Texas lidera la nación en oportunidades”, escribió en una publicación de Instagram.

En esa línea, sostuvo que el Estado de la Estrella Solitaria es líder en expansión de negocios, inversión de capital, entorno empresarial, capacidad de fabricación de semiconductores y otras categorías.

Durante su discurso, enfatizó la producción estatal en distintas áreas. “Texas hace todo, desde microchips hasta camiones y barcos masivos que surcan las aguas. Nuestra fuerza laboral construyó aviones de combate que están siendo usados en la guerra en Irán. También se construyen misiles de SpaceX que exploran el espacio”, sostuvo.

Luego, para concluir sus declaraciones agregó que los trabajadores están “construyendo el futuro del mundo desde aquí, en Texas”.

Las palabras de Abbott sobre la inversión y expansión empresarial en Texas

Economía de Texas: finanzas, empresas Fortune 500 y políticas fiscales

Junto con las industrias y fábricas, uno de los puntos clave de la economía de Texas corresponde al ambiente financiero. El corredor Dallas–Fort Worth concentra hoy más de 24 de las empresas Fortune 500 con operaciones relevantes en el estado.

Este crecimiento económico en la jurisdicción es resultado directo de las políticas que se diferencian de las medidas impuestas en otros estados por la ausencia del impuesto estatal sobre la renta y acciones que priorizan a los mercados, según Abbott.

En una conferencia de prensa organizada por la Bolsa de Valores de Texas (TXSE) el 7 de abril, Abbott subrayó el auge financiero del estado en la actualidad. “El centro neurálgico del capitalismo estadounidense se encuentra ahora en el cinturón de auge. La Bolsa de Valores de Texas es la extensión natural de ese capitalismo. Garantiza que los mercados de capitales reflejen el sector que impulsa el crecimiento estadounidense", expresó.

A su vez, ensalzó a Texas como la potencia económica de Estados Unidos, con la octava economía más grande del mundo.

Inversión en Texas: empleo, inteligencia artificial y proyecciones para 2026

En un informe del año pasado, el gobierno tejano indicó que Texas lideró EE. UU. en creación de empleo en 2025, con la adición de más de 130 mil puestos entre 2024 y 2025.

Al margen del crecimiento global, el as bajo la manga del estado se encuentra en la inversión en inteligencia artificial y centros de datos. Según los datos de la Reserva Federal de Dallas, estas actividades, junto con un entorno fiscal y regulatorio más favorable, conducirán a un nuevo aumento de las oportunidades laborales.

En 2025, el valor total de los contratos de construcción de centros de datos ascendió a 10.700 millones de dólares, lo que representa el 5,7% del total de los proyectos de edificación estatales.

Parte del éxito económico de Texas se debe a la construcción de centros de datos, la fabricación de semiconductores y la actividad de la industria tecnológica Freepik

A su vez, Texas se sitúa en segundo lugar entre los estados en cuanto a construcción de centros de datos, después de Virginia. Desde 2022, según el informe, ha representado el 15,5% del valor de esta actividad en Estados Unidos.

En este contexto, el pronóstico de empleo de la Reserva Federal de Dallas para Texas prevé un retorno al crecimiento del empleo en 2026. Se pronostica un incremento interanual de la oferta laboral en diciembre de este año del 1,1%. Esto representa una mejora con respecto a 2025, pero aún se encuentra por debajo de la tasa promedio histórica del estado, que ronda el 2%.

Por último, los funcionarios destacaron que el auge de la inteligencia artificial y la subida de la bolsa, junto con los cambios fiscales y regulatorios que favorecen el crecimiento y los partidos del Mundial de este verano, impulsarán aún más la economía.