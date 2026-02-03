Cuál es el salario mínimo de un migrante que trabaja 8 horas en Houston y San Antonio en febrero 2026

En febrero de 2026, el salario mínimo en Texas, que aplica también para las ciudades de Houston y San Antonio, continúa fijado en 7,25 dólares por hora. No obstante, la mayoría de trabajadores percibe un monto superior, y en el caso de los migrantes, ronda los US$17. En una jornada de ocho horas, los empleados obtienen entre US$128 y US$144.

En el 2009, Texas adoptó el sueldo base federal de US$7,25 por hora . Ese mismo año se creó la Ley de Salario Mínimo Estatal, que prohíbe a las ciudades fijar un monto distinto al establecido en la entidad .

. Ese mismo año se creó la Ley de Salario Mínimo Estatal, que . Según la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC, por sus siglas en inglés), la suma sigue sin cambios en febrero. No se esperan modificaciones en el futuro próximo, aunque la mayoría de empleados percibe una cifra distinta.

El migrante promedio gana US$17,89 por hora de trabajo en Houston Freepik

La plataforma ZipRecruiter señala que el migrante promedio gana US$17,89 por hora de trabajo en Houston, la ciudad más poblada del estado. Esto equivale a US$715 por semana, US$3100 por mes o US$37.200 al año. En una jornada de ocho horas, la suma es de aproximadamente US$144 por día.

No obstante, el sitio web registra salarios mínimos de US$18.622 por año para los migrantes en la ciudad ubicada en el Estado de la Estrella Solitaria. Este monto resulta en US$50 por día para una jornada de ocho horas, aunque también recopila cantidades tan altas como US$56.820 anuales.

A su vez, entre el 25% y el 75% de los trabajadores migrantes actualmente perciben entre US$30.100 y US$42.000. Por otro lado, solo el 10% gana US$51.091 o más.

En San Antonio: cuál es el salario mínimo de un migrante que trabaja 8 horas

El caso de San Antonio es similar al de Houston. En esta ciudad, según ZipRecruiter, los migrantes perciben en promedio un sueldo de US$16,08 por hora de trabajo.

Este monto resulta en US$128 para una jornada laboral de ocho horas. A la semana, alcanza los US$643, mientras que llega a US$2787 al mes y aproximadamente US$33.446 al año.

En San Antonio, los trabajadores migrantes perciben en promedio US$16,08 por hora Freepik - Freepik

El informe del sitio resalta que en febrero de 2026 existen algunas ciudades donde el ingreso típico para un trabajador migrante supera el promedio en Texas:

Austin : salario anual de US$37.986; el monto por hora es de US$18,26.

: salario anual de US$37.986; el monto por hora es de US$18,26. Abilene : salario anual de US$37.711; el monto por hora es de US$18,13.

: salario anual de US$37.711; el monto por hora es de US$18,13. Corpus Christi : salario anual de US$37.629; el monto por hora es de US$18,09.

: salario anual de US$37.629; el monto por hora es de US$18,09. Houston : salario anual de US$37.201; el monto por hora es de US$17,89.

: salario anual de US$37.201; el monto por hora es de US$17,89. Wichita Falls : salario anual de US$35.833, el monto por hora es de US$17,23.

: salario anual de US$35.833, el monto por hora es de US$17,23. Schertz : salario anual de US$35.347; el monto por hora es de US$16,99.

: salario anual de US$35.347; el monto por hora es de US$16,99. New Braunfels: salario anual de US$34.891; el monto por hora es de US$16,77.

Salario mínimo en Houston y San Antonio: las excepciones por ley

La Ley de Salario Mínimo que aplica para ambas ciudades tejanas contempla ciertas excepciones. Las personas que reciben ganancias por propinas pueden obtener una suma inferior, ya que el empleador está autorizado a computar esos ingresos en su sueldo base.

Por lo tanto, si esos trabajadores ganan un mínimo de US$5,12 por hora por esa vía, debe pagarles solo US$2,13.

La ley estatal en Texas contempla excepciones para el salario mínimo que aplican también en Houston y San Antonio Freepik

Además, en determinadas circunstancias, un empleador puede pagar un sueldo inferior al mínimo. Esto aplica a trabajadores que sean pacientes o clientes del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS, por sus siglas en inglés). También rige para otras personas según su edad o problemas de productividad.

Según la TWC, los siguientes empleados están sujetos a excepciones específicas:

Empleados en organizaciones religiosas, educativas, caritativas o sin fines de lucro.

Profesionales, vendedores o funcionarios públicos.

Empleados domésticos.

Algunos jóvenes y estudiantes.

Reclusos.

Miembros de la familia.

Establecimientos de diversión y recreo.

Los empleadores no agrícolas no están obligados a pagar las contribuciones estatales al seguro de desempleo.

Productores lecheros y ganaderos.

Empleados en talleres protegidos.

Trabajos para migrantes: los estados con los salarios más altos

