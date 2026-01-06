Es sheriff en Texas y explica en qué consiste el acuerdo 287(g) que habilita a la Policía a colaborar con el ICE

A partir de la entrada en vigor de la SB 8 de Texas, muchos condados están obligados a solicitar participar del acuerdo 287(g) con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En medio de la incertidumbre sobre cuáles son los alcances, el sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, brindó algunas certezas a migrantes.

El sheriff del condado de Bexar explicó cómo funciona el acuerdo 287(g) con el ICE

Entre otras cuestiones, la ley marca que todos los condados que administren una cárcel deben solicitar a la autoridad federal su participación en un programa de este tipo. Esta iniciativa tiene el objetivo de brindar apoyo al ICE.

En ese sentido, Salazar explicó cuál es la obligación que tiene el condado y cómo se aplicará la norma en Bexar. En diálogo con Univision, aclaró que los agentes de policía local no trabajarán como agentes migratorios en las calles: “Mis oficiales no hacen esas preguntas”.

Según comentó, lo que impone Texas con la SB8 es que los condados deben contar con un agente capacitado y autorizado para ejecutar una orden migratoria dentro de una cárcel, en caso de que el ICE así lo considere.

“Lo único que va a cambiar es que un oficial en mi cárcel va a tener la autoridad de ejecutar las órdenes”, indicó. Según su relato, la ley no implica ninguna otra acción para las autoridades policiales, por lo que afirmó que no se modificará el trato con los residentes.

Además, pidió a los migrantes que no teman denunciar: “He dicho desde el principio que si alguna persona indocumentada es testigo o víctima de un delito, que nos pueda llamar. Eso no va a cambiar”.

Javier Salazar, el sheriff del condado de Bexar, explicó los alcances de la SB 8 de Texas sobre la colaboración con el ICE Electionsbexar.org

Las claves de los acuerdos 287(g) con el ICE que impone la SB 8 de Texas

El texto de la ley establece algunas condiciones y plazos para que los condados del estado que estén alcanzados se adecúen a la norma:

Departamentos policiales de los condados que apliquen deben presentar una solicitud al ICE para participar antes del 1° de diciembre .

de los condados que apliquen deben para participar . Texas enviará subvenciones a los condados para cumplir con la ley. El monto de los fondos depende de la cantidad de población de cada sitio.

para cumplir con la ley. El monto de los fondos depende de la cantidad de población de cada sitio. El estado puede tomar acciones legales contra un departamento policial que no cumpla con la norma.

contra un con la norma. Si el ICE no aprueba una solicitud, el condado deberá enviar al estado de Texas pruebas de que la presentó y volver a hacerlo en el plazo de un año.

La ley firmada por Greg Abbott obliga a condados de Texas a concretar acuerdos con el ICE desde 2026 Imagen compuesta

Qué son los acuerdos 287(g) del ICE

De acuerdo con lo que indica el sitio web oficial de la agencia federal, la iniciativa permite delegar a oficiales "estatales y locales la autoridad para desempeñar funciones específicas de agente de inmigración“.

Estas tareas se desempeñan bajo la supervisión del ICE, que evalúa cada caso en específico y determina cuáles son los estados y condados que pueden participar.

Actualmente, la entidad tiene cuatro modelos del programa 287(g):

Jail Enforcement

Task Force

Tribal Task Force

Warrant Service Officer