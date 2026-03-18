“De sentido común”. Greg Abbott pide extender a todo el país la ley que limita a votantes en las elecciones de EE.UU.

A través de una publicación en redes sociales, el gobernador de Texas, Greg Abbott, abordó las restricciones para garantizar la ciudadanía estadounidense de quienes voten en las elecciones. El gobernador hizo referencia al tratamiento de la SAVE Act y dijo que es “sentido común” que Estados Unidos apruebe una ley en ese sentido.

Abbott pidió por leyes que garanticen que solo ciudadanos estadounidenses voten en las elecciones

El mensaje llegó esta semana a través de una publicación en X. Mientras se trata a nivel nacional la SAVE America Act, que modifica los requisitos de identificación para votar en elecciones federales, el republicano se expresó.

El mensaje del gobernador de Texas, Greg Abbott, sobre la verificación de ciudadanía para votantes Captura

En su cuenta, Abbott citó un artículo que señalaba la participación de inmigrantes indocumentados en los comicios norteamericanos. Sobre ese supuesto, indicó que la situación no se replica en Texas y pidió que otros estados y el país norteamericano avancen con legislación para combatir la práctica.

"En Texas acabamos de aprobar una ley que establece que solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en nuestras elecciones. Todos los estados y EE.UU. deben aprobar la misma restricción. Es de sentido común“, manifestó el gobernador en la publicación.

El sistema SAVE que EE.UU. podría aprobar y que Texas ya utiliza para verificar la ciudadanía

Mientras EE.UU. trata el proyecto de ley, Texas ya aplica el sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Derechos (SAVE, en inglés) para chequear los estatus de votantes.

Estados Unidos avanza en el tratamiento de la SAVE America Act, que busca hacer más exigentes los requisitos de verificación de ciudadanía para votantes Freepik

Concretamente, el estado lo usa para la verificación de padrones. Mediante la comparación con bases de datos federales, se registraron listas de registros de electores que tienen más de 18 millones de votantes.

Según lo que difundió públicamente la oficina de la secretaria de Estado, Jane Nelson, en el sitio web oficial, el sistema SAVE permitió hallar casos de posibles extranjeros que estaban inscritos para participar en comicios. Concretamente, se trató de 2724 potenciales no ciudadanos.

¿Qué dice la SAVE America Act que Trump quiere aprobar a nivel nacional?

La manifestación de Abbott llega mientras la versión 2026 de este proyecto de ley comienza su trámite legislativo en el Senado. Contenido bajo el texto presentado como H.R. 7296, dispone las siguientes cuestiones:

Propone enmiendas sobre la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 para exigir prueba documental de ciudadanía estadounidense al registrarse y votar.

al registrarse y votar. La legislación autorizaría el uso del pasaporte estadounidense y certificado de nacimiento , con determinadas características, como documentación válida.

y , con determinadas características, como documentación válida. Para votar en persona , los electores deberían llevar una identificación no digital con foto válida .

, los electores deberían llevar una . Establecería que los estados deben implementar programas para identificar y eliminar a no ciudadanos de los padrones electorales. Para eso, se recomienda el uso del sistema SAVE.

Byron Donalds pidió por la aprobación de la ley SAVE Act

Sumado a eso, se indican sanciones penales para funcionarios que autoricen el registro de personas sin la prueba de ciudadanía explicada en el texto.

Trump pidió por la aprobación de esta norma durante su discurso del Estado de la Unión frente al Congreso.

"Aprueben la SAVE Act para impedir que los inmigrantes indocumentados y otras personas sin permiso voten en nuestras sagradas elecciones estadounidenses“, sostuvo el republicano. Además, apuntó contra lo que definió como un ”fraude electoral rampante".