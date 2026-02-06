Deportaciones masivas: liberan a niña de Minnesota y a su madre tras casi un mes detenidas en Texas

Después de 28 días detenidas, una niña de 10 años y su madre fueron liberadas el martes 3 de febrero de 2026 del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, en Dilley. Ambas fueron trasladadas ahí el 6 de enero por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) cuando se dirigían a una escuela primaria del distrito de Columbia Heights, en Minneapolis, Minnesota.

Cómo fue la liberación de la menor y de su madre

Elizabeth y su madre, Rosa, quedaron en libertad y ahora se alojan en un refugio de Laredo, Texas, informó el abogado Bobby Painter a CNN. Aún no se detalló la fecha de regreso de ambas a Minnesota.

La niña fue la primera estudiante del distrito de Columbia Heights detenida por agentes federales y enviada al Centro Residencial Familiar en la ciudad texana de Dilley.

El operativo ocurrió el 6 de enero de 2026 por la mañana, cuando se dirigía a la institución primaria junto a su madre.

De acuerdo con el comunicado oficial que el distrito envió a CNN, durante el procedimiento la menor llamó a su padre para avisarle que agentes del ICE la trasladaban al establecimiento educativo.

El hombre acudió de inmediato, pero comprobó que tanto su hija como su esposa ya habían sido llevadas por los oficiales.

Luego de este hecho, al menos otros cinco estudiantes de la misma jurisdicción escolar también fueron llevados por la agencia de migración y enviados al mismo centro de detención.

¿Qué explicó el Departamento de Seguridad Nacional?

En un comunicado enviado a CNN, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó que la madre de Elizabeth “es una inmigrante ilegal de Ecuador con una orden final de deportación”, lo que implica que contó con “pleno debido proceso”.

El organismo indicó que el arresto se realizó durante una detención vehicular y que, al advertir la presencia de una niña, los agentes autorizaron llamadas telefónicas para ubicar a un adulto responsable. Al no lograrse esa designación, los funcionarios resolvieron mantener a ambas juntas “por el bienestar” de la menor.

Por su parte, el abogado Painter indicó que la familia apeló la orden de deportación poco después de que fuera emitida, a fines del año pasado. Señaló además que cumplió con todos los procedimientos exigidos, incluidas las audiencias requeridas. El representante legal precisó que el expediente sigue en etapa de apelación.

¿Cómo es el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas?

Según información oficial de ICE, el lugar donde fueron alojados los niños junto a sus tutores fue construido bajo los estándares civiles de detención de la agencia y está orientado a grupos familiares que esperan la resolución de sus procesos migratorios o un retorno a su país de origen.

La instalación presenta un diseño de planta abierta que habilita la circulación interna entre las 6 y las 20 hs.

El centro funciona mediante un contrato con la empresa CoreCivic, a cargo de las operaciones diarias, bajo supervisión permanente de oficiales de ICE.

La capacidad máxima es de hasta 2400 personas, distribuidas en un predio de casi 55 acres (alrededor de 22 hectáreas).