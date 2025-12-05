Qué alternativas legales tienen los inmigrantes en Texas que buscaban el asilo en Estados Unidos
La agencia, que se encarga de los procesos para otorgar el beneficio, ha determinado la necesidad de garantizar que todos los solicitantes no representen una amenaza para la seguridad nacional
Los migrantes en Texas, con una solicitud de asilo pendiente, se enfrenan a una nueva restricción. Hace unos días, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) informó la suspensión de las solicitudes y aunque no es una cancelación definitiva, estas son las alternativas que tienen ante la espera.
Uscis pone en pausa las solicitudes de asilo
El pasado 28 de noviembre, la agencia dio a conocer por medio de un memorándum que ha dejado de tomar decisiones sobre las solicitudes de asilo pendientes. Confirmó que sí aceptará nuevas peticiones y realizará entrevistas, pero no otorgará o denegará el beneficio.
De acuerdo con actualizaciones del El Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP, por sus siglas en inglés), "la pausa no debería afectar las solicitudes de asilo en la corte de inmigración“, pero hasta el momento no se sabe qué decidirán los jueces.
¿A quiénes se otorga el asilo en EE.UU.?
El Uscis explica que el asilo en EE.UU. se otorga apersonas que están físicamente en el país y que tienen un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.
Esta protección es para quienes han sufrido persecución o corren el riesgo de sufrirla en el futuro y no pueden o no quieren regresar a su país de origen.
Las tres formas de obtener asilo en Estados Unidos:
- El proceso afirmativo.
- La Entrevista de Méritos, después de una determinación positiva de temor creíble,
- El proceso de defensa.
Alternativas para quienes buscaban el asilo en Texas
El Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo, que proporcionar información sobre las leyes de inmigración vigentes, enlista otras formas de alivio migratorio distintas al asilo.
De acuerdo con la organización, estas son algunas de las opciones:
- Suspensión de la expulsión y protección en virtud de la Convención contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés): las medidas impide la expulsión de personas que temen regresar a su país, y aunque son más difíciles de obtener que el asilo, tienen la ventaja de poder solicitarse incluso cuando no se cumplen los requisitos del primero.
Estas protecciones no otorgan residencia permanente ni permiten incluir a familiares, y aunque impiden la deportación al país de origen, el gobierno podría remover a la persona a una tercera nación si se conceden.
- Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés): es un estatus para personas de ciertos países afectados por conflictos o desastres, que ofrece protección contra la deportación, permiso de trabajo y permiso de viaje, pero no lleva a la green card. Puede solicitarse junto con el asilo.
- Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJ, por sus siglas en inglés): protege a menores que han sido abusados, abandonados o descuidados. Requiere primero una determinación de un tribunal estatal y luego una petición ante Uscis.
Puede conducir a la residencia permanente y permite obtener permiso de trabajo mediante acción diferida, aunque solo está disponible para menores de 18 o 21 años según el estado y, si se rechaza, puede iniciarse un proceso en la corte.
Visas U: es un estatus para víctimas de ciertos delitos graves en Estados Unidos que ayudan a las autoridades; permite protección contra la deportación, permiso de trabajo durante la espera, posibilidad de pedir a ciertos familiares y, después de tres años, solicitar la green card.
Visas T: protege a víctimas de trata de personas, ofrece permiso de trabajo, protección contra la deportación, la posibilidad de incluir a algunos familiares y acceso a la tarjeta verde después de tres años, pero también puede resultar en un caso en la corte si se niega.
Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés): ofrece protección migratoria a cónyuges, hijos o padres abusados por ciudadanos o residentes permanentes. Permite autopeticionar sin depender del abusador, acceder potencialmente a la residencia permanente y, en ciertos casos, pedir la cancelación de la deportación ante un juez.
Otras alternativas recomendadas por la ASAP:
- Opciones de inmigración basadas en una relación familiar.
- Opciones de inmigración basadas en el empleo.
- Ley de Ajuste Cubano (CAA, por sus siglas en inglés).
- Cancelación de Deportación para inmigrantes indocumentados que han estado en EE.UU. por más de diez años.
- Cancelación de deportación para ciertos residentes permanentes.
