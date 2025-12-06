Documentos válidos y qué hacer si el ICE te detiene en una parada de auto en Dallas

Encontrarse con un operativo en carretera o vía pública del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) no es extraño. Los agentes actualmente mantienen redadas en todo el país, incluido Dallas, en Texas, por lo que para evitar situaciones de conflicto es necesario saber qué hacer y qué documentos presentar.

¿Qué debo hacer si los agentes del ICE me detienen mientras conduzco en Texas?

El sitio Ayuda Legal PR creó una guía para apoyar a los migrantes en caso de un encuentro con los oficiales de inmigración en carretera. Al respecto, indica que si una persona es detenida mientras conduce, debe:

Nunca enseñar documentos falsos.

Siempre tiene derecho a guardar silencio .

. No tiene que contestar preguntas sobre el estatus migratorio , como dónde nació o cómo llegó a EE.UU.

, como dónde nació o cómo llegó a EE.UU. No mentir . No decir que se tiene estatus legal si no se tiene.

. No decir que se tiene estatus legal si no se tiene. Debe preguntar al agente si está en libertad de irse. Si dice que sí, es posible marcharse lentamente.

Todas las personas en Estados Unidos tienen protecciones constitucionales, incluido el derecho a permanecer en silencio cuando son arrestadas por agentes de inmigración Flickr/ICE - Flickr/ICE

Por su parte, el despacho de abogados The Mendoza Law Firm, con servicios en Texas, indica que si a la persona se la detiene en una parada de tráfico, debe seguir estos pasos:

Mantener la calma y las manos a la vista.

Si los oficiales del ICE lo piden, bajar la ventanilla, pero no salir del vehículo , a menos que muestren una orden judicial con el nombre del conductor y firmada por un juez.

, a menos que muestren una orden judicial con el nombre del conductor y firmada por un juez. Preguntar si se está libre para irse . Si dicen que no, ejercer el derecho a guardar silencio .

. Si dicen que no, ejercer el . No firmar nada sin antes consultar con tu abogado de inmigración.

Los abogados también señalan que los pasajeros no están obligados a proveer nombre, ni identificación, ni contestar ninguna pregunta, a menos que haya sospecha de que se ha cometido algún delito.

El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC, por sus siglas en inglés) indica que un inmigrante indocumentado debe saber que tiene derecho a permanecer en silencio y no tiene que hablar de su situación migratoria o de ciudadanía con la policía o los agentes del ICE.

Una parada de tráfico en carretera puede resultar en una detención por parte de agentes del ICE ICE - ICE

¿Qué documentos se deben tener a la mano ante un encuentro con agentes de inmigración?

Los especialistas en leyes de inmigración de la firma Laura León Law aseguran que las paradas de tráfico se encuentran entre las formas más comunes en que las personas se encuentran con la policía y los agentes del ICE u otras agencias federales. Conocer el protocolo puede disminuir la tensión y posibles problemas legales.

En ese contexto, explican que se debe proporcionar la licencia de conducir, registro del vehículo y comprobante de seguro. Además, aconseja mantener todos los documentos necesarios organizados y fácilmente accesibles en el automóvil.

Indican que a menos que los oficiales tengan una causa probable o una orden judicial, el migrante puede decir: “No doy mi consentimiento para que se registre mi automóvil”.

Además, y según sea el caso, se debe tener a la mano:

Tarjeta de residente permanente ( green card ).

). Documento de Autorización de Empleo ( EAD , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Recibos de documentos presentados a inmigración .

. Acta de nacimiento de familiares inmediatos; esposa, esposo, hijos, hijas.

Documento de proceso pendiente ante inmigración.

Tarjeta con el número de teléfono de su representante legal.

Lista con números de teléfono de la familia inmediata.

Lista con número de teléfono de personas a contactar en caso de emergencia.

Un indocumentado tiene derecho a permanecer en silencio y no hablar de su situación migratoria con la policía, los agentes de inmigración u otros funcionarios Flickr/ICE

Los derechos de los migrantes en una parada de auto

De acuerdo con una guía de la American Civil Liberties Union (ACLU), estos son los derechos de un migrante en caso de ser detenidos por la policía, ICE, o agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) mientras están en tránsito:

Los conductores y pasajeros tienen el derecho a permanecer callados . Como pasajero es posible preguntar si se puede ir. Si el agente dice que sí, lo mejor será marcharse con calma.

. Como pasajero es posible preguntar si se puede ir. Si el agente dice que sí, lo mejor será marcharse con calma. Si un policía o agente de inmigración pide revisar el interior del auto, es posible negarse. Pero si la policía cree que el automóvil contiene evidencia de un crimen, puede registrarlo sin consentimiento.

Las organizaciones de ayuda a migrantes aconsejan no llevar documentos falsos Flickr/ICE

La policía puede ordenar al conductor y a sus pasajeros que salgan del vehículo por seguridad. Lo recomendable es obedecer y salir tranquilamente.

La guía de ACLU también explica que los agentes de la CBP realizan operativos dentro de Estados Unidos en los que pueden detener a conductores, pero solo si tienen una sospecha razonable de que el conductor o los pasajeros han cometido una violación migratoria o un delito federal.

Para efectuar un arresto o una detención prolongada, los agentes deben contar con causa probable, es decir, con hechos concretos que indiquen que la persona está involucrada en una infracción de la ley. Precisan que los oficiales deben explicar en qué basan dicha causa probable si se les pregunta.