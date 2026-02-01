Dónde entregan comida gratis en Houston en la semana del 2 al 7 de febrero de 2026
Durante el segundo mes del año la Ciudad Espacial contará con una jornada de entrega de alimentos en diferentes puntos y horarios
El Banco de Alimentos de Houston dio a conocer las sedes en las que repartirá comida gratis la primera semana de febrero de 2026. Las entregas se realizarán en diversos puntos de la Ciudad Espacial para ayudar a las familias que más lo necesitan.
Dónde darán comida gratis en Houston en febrero de 2026
El Banco de Alimentos de Houston, afiliado a la organización Feeding America, dio a conocer su calendario para la entrega de alimentos en la semana del 2 al 7 de febrero.
A través de la web oficial de la organización, se debe proporcionar el número ZIP o realizar la búsqueda por dirección, para poder revisar dónde estarán ubicados los puntos de distribución y los horarios en los que se atiende.
El calendario queda de la siguiente forma:
Lunes 2 de febrero
- Allies In Hope (Fannin Campus) ofrece servicio en 2328 Fannin Street, Houston, TX. Horario: de 10.00 a 16.00 hs.
- Centro Comunitario de Wesley (Lorraine Campus), ubicado en 1235 Lorraine Street, Houston, TX. Horario: de 08.30 a 11.30 hs.
Martes 3 de febrero
- Iglesia Católica St. Joseph, ubicada en 1505 Kane Street, Houston, TX. Horario: de 09.00 a 13.00 hs. El cuarto sábado de cada mes atiende de 08.30 a 11.00 hs.
- Allies In Hope (Fannin Campus) ofrece servicio en 2328 Fannin Street, Houston, TX. Horario: de 10.00 a 16.00 hs.
- Centro Comunitario de Wesley (Lorraine Campus), en 1235 Lorraine Street, Houston, TX. Horario: de 08.30 a 11.30 hs.
- Iglesia de Cristo Impact Houston - Resource Center atiende en 1704 Weber Street, Houston, TX. 77007. Horario: 08.30 a 10.30 hs.
- Caridades Católicas (Centro de Asistencia Social Guadalupe) con dirección en 326 S Jensen Dr., Houston, TX. Reparte comida el segundo y tercer martes de cada mes. Horario: de 08.00 a 11.30 hs.
Miércoles 4 de febrero
- Escuela primaria Brock, en 1417 Houston Avenue, Houston, TX. Horario: de 09.00 a 12.00 hs.
- Centro Comunitario Wesley (Campus Lorraine), ubicado en 1235 Lorraine Street, Houston, TX. 77009. Horario: de 08.00 a 11.30 hs.
- Allies In Hope (Campus Fannin) ofrece servicio en 2328 Fannin Street, Houston, TX. 77002. Horario: de 10.00 a 16.00 hs.
- Iglesia Metodista St. John’s, con dirección en 2019 Crawford Street, Houston, TX. Es necesario llamar al 713-659-3237 para confirmar la distribución antes de su llegada. Atiende en un horario de 10.00 a 13.00 hs.
- Iglesia de Cristo Impact Houston - Resource Center atiende en 1704 Weber Street, Houston, TX. 77007. Horario: 08.30 a 10.30 hs.
- Caridades Católicas (Centro de Asistencia Familiar Guadalupe) con dirección en 326 S Jensen Dr., Houston, TX. 77003. Horario: de 08.00 a 11.30 hs.
Jueves 5 de febrero
- Iglesia Católica St. Joseph, ubicada en 1505 Kane Street, Houston, TX. Horario: de 10.00 a 14.00 hs. De 09.00 a 13.00 hs. El cuarto sábado de cada mes atiende de 08.30 a 11.00 hs.
- Centro Comunitario Wesley (Lorraine Campus), ubicado en 1235 Lorraine Street, Houston, TX. 77009. Horario: de 08.00 a 11.30 hs.
- Caridades Católicas (Centro de asistencia familiar Guadalupe) con dirección en 326 S Jensen Dr., Houston, TX. 77003. Horario: de 08.00 a 11.30 hs.
- Allies In Hope (Campus Fannin) ofrece servicio en 2328 Fannin Street, Houston, TX. 77002. Horario: de 10.00 a 16.00 hs.
Viernes 6 de febrero
- Caridades Católicas (Centro de asistencia familiar Guadalupe) con dirección en 326 S Jensen Dr., Houston, TX. 77003. Horario: de 08.00 a 11.30 hs.
- Allies In Hope (Campus Fannin) ofrece servicio en 2328 Fannin Street, Houston, TX. 77002. Horario: de 10.00 a 16.00 hs.
- Centro Comunitario Wesley (Campus Lorraine), ubicado en 1235 Lorraine Street, Houston, TX. 77009. Horario: de 08.00 a 11.30 hs.
- Centro de Transición para Veteranos de Armas Combinadas, con dirección en 2929 McKinney Street, Houston, TX. 77003. También atiende el segundo y cuarto viernes de cada mes. Horario: de 10.00 a 12.00 hs.
Sábado 7 de febrero
- Centro Comunitario Wesley (Campus Lorraine), ubicado en 1235 Lorraine Street, Houston, TX. 77009. Horario: de 08.00 a 11.30 hs.
- Caridades Católicas (Centro de asistencia familiar Guadalupe) con dirección en 326 S Jensen Dr., Houston, TX. 77003. Horario: de 08.00 a 11.30 hs.
Otras organizaciones que reparten comida gratis en Houston
Además del Banco de Alimentos, hay otras organizaciones que brindan apoyo alimentario durante la primera semana de 2026 y que también ofrecen apoyo en vivienda y servicios públicos, de acuerdo con la ciudad de Houston.
- Ministerio de Asistencia del Oeste de Houston (WHAM): se atienden todos los códigos postales y los alimentos están disponibles una vez por semana por hogar para ayudar al mayor número posible de familias.
- The Church Without Walls: hasta que se agoten los suministros.
- Ministerios Apostólicos Internacionales Agua Viva: despensa de alimentos, vivienda para veteranos y recursos comunitarios.
- Ayuda de Alimentos del YMCA: ofrece asistencia alimentaria gratuita. No pide requisitos de ingresos ni papeleo.
- Tiendas de comestibles Second Servings Pop-Up: ofrece productos frescos y gratuitos a las familias a través de eventos mensuales en ubicaciones de la YMCA en el área metropolitana de Houston.
