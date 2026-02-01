LA NACION

Dónde entregan comida gratis en Houston en la semana del 2 al 7 de febrero de 2026

Durante el segundo mes del año la Ciudad Espacial contará con una jornada de entrega de alimentos en diferentes puntos y horarios

LA NACION
Bancos de alimentos y organizaciones civiles entregarán alimentos frescos a quienes más lo necesitan en Houston (Instagram/@houstonfoodbank)

El Banco de Alimentos de Houston dio a conocer las sedes en las que repartirá comida gratis la primera semana de febrero de 2026. Las entregas se realizarán en diversos puntos de la Ciudad Espacial para ayudar a las familias que más lo necesitan.

Dónde darán comida gratis en Houston en febrero de 2026

El Banco de Alimentos de Houston, afiliado a la organización Feeding America, dio a conocer su calendario para la entrega de alimentos en la semana del 2 al 7 de febrero.

Para recibir los alimentos se recomienda presentarse temprano, pues se hacen largas filas (Instagram/@houstonfoodbank)

A través de la web oficial de la organización, se debe proporcionar el número ZIP o realizar la búsqueda por dirección, para poder revisar dónde estarán ubicados los puntos de distribución y los horarios en los que se atiende.

El calendario queda de la siguiente forma:

Lunes 2 de febrero

  • Allies In Hope (Fannin Campus) ofrece servicio en 2328 Fannin Street, Houston, TX. Horario: de 10.00 a 16.00 hs.
  • Centro Comunitario de Wesley (Lorraine Campus), ubicado en 1235 Lorraine Street, Houston, TX. Horario: de 08.30 a 11.30 hs.

Martes 3 de febrero

  • Iglesia Católica St. Joseph, ubicada en 1505 Kane Street, Houston, TX. Horario: de 09.00 a 13.00 hs. El cuarto sábado de cada mes atiende de 08.30 a 11.00 hs.
  • Allies In Hope (Fannin Campus) ofrece servicio en 2328 Fannin Street, Houston, TX. Horario: de 10.00 a 16.00 hs.
  • Centro Comunitario de Wesley (Lorraine Campus), en 1235 Lorraine Street, Houston, TX. Horario: de 08.30 a 11.30 hs.
  • Iglesia de Cristo Impact Houston - Resource Center atiende en 1704 Weber Street, Houston, TX. 77007. Horario: 08.30 a 10.30 hs.
  • Caridades Católicas (Centro de Asistencia Social Guadalupe) con dirección en 326 S Jensen Dr., Houston, TX. Reparte comida el segundo y tercer martes de cada mes. Horario: de 08.00 a 11.30 hs.

Miércoles 4 de febrero

  • Escuela primaria Brock, en 1417 Houston Avenue, Houston, TX. Horario: de 09.00 a 12.00 hs.
  • Centro Comunitario Wesley (Campus Lorraine), ubicado en 1235 Lorraine Street, Houston, TX. 77009. Horario: de 08.00 a 11.30 hs.
  • Allies In Hope (Campus Fannin) ofrece servicio en 2328 Fannin Street, Houston, TX. 77002. Horario: de 10.00 a 16.00 hs.
  • Iglesia Metodista St. John’s, con dirección en 2019 Crawford Street, Houston, TX. Es necesario llamar al 713-659-3237 para confirmar la distribución antes de su llegada. Atiende en un horario de 10.00 a 13.00 hs.
  • Iglesia de Cristo Impact Houston - Resource Center atiende en 1704 Weber Street, Houston, TX. 77007. Horario: 08.30 a 10.30 hs.
  • Caridades Católicas (Centro de Asistencia Familiar Guadalupe) con dirección en 326 S Jensen Dr., Houston, TX. 77003. Horario: de 08.00 a 11.30 hs.
En Houston entregará comida gratis a las familias vulnerables de la zona sin la necesidad de una inscripción previa (Archivo)Foto North Texas Food Bank

Jueves 5 de febrero

  • Iglesia Católica St. Joseph, ubicada en 1505 Kane Street, Houston, TX. Horario: de 10.00 a 14.00 hs. De 09.00 a 13.00 hs. El cuarto sábado de cada mes atiende de 08.30 a 11.00 hs.
  • Centro Comunitario Wesley (Lorraine Campus), ubicado en 1235 Lorraine Street, Houston, TX. 77009. Horario: de 08.00 a 11.30 hs.
  • Caridades Católicas (Centro de asistencia familiar Guadalupe) con dirección en 326 S Jensen Dr., Houston, TX. 77003. Horario: de 08.00 a 11.30 hs.
  • Allies In Hope (Campus Fannin) ofrece servicio en 2328 Fannin Street, Houston, TX. 77002. Horario: de 10.00 a 16.00 hs.

Viernes 6 de febrero

  • Caridades Católicas (Centro de asistencia familiar Guadalupe) con dirección en 326 S Jensen Dr., Houston, TX. 77003. Horario: de 08.00 a 11.30 hs.
  • Allies In Hope (Campus Fannin) ofrece servicio en 2328 Fannin Street, Houston, TX. 77002. Horario: de 10.00 a 16.00 hs.
  • Centro Comunitario Wesley (Campus Lorraine), ubicado en 1235 Lorraine Street, Houston, TX. 77009. Horario: de 08.00 a 11.30 hs.
  • Centro de Transición para Veteranos de Armas Combinadas, con dirección en 2929 McKinney Street, Houston, TX. 77003. También atiende el segundo y cuarto viernes de cada mes. Horario: de 10.00 a 12.00 hs.

Sábado 7 de febrero

  • Centro Comunitario Wesley (Campus Lorraine), ubicado en 1235 Lorraine Street, Houston, TX. 77009. Horario: de 08.00 a 11.30 hs.
  • Caridades Católicas (Centro de asistencia familiar Guadalupe) con dirección en 326 S Jensen Dr., Houston, TX. 77003. Horario: de 08.00 a 11.30 hs.

Otras organizaciones que reparten comida gratis en Houston

Además del Banco de Alimentos, hay otras organizaciones que brindan apoyo alimentario durante la primera semana de 2026 y que también ofrecen apoyo en vivienda y servicios públicos, de acuerdo con la ciudad de Houston.

Todos los productos que reparte el Banco de Alimentos de Houston son frescos y con vigencia (Instagram/@houstonfoodbank)
  • Ministerio de Asistencia del Oeste de Houston (WHAM): se atienden todos los códigos postales y los alimentos están disponibles una vez por semana por hogar para ayudar al mayor número posible de familias.
  • The Church Without Walls: hasta que se agoten los suministros.
  • Ministerios Apostólicos Internacionales Agua Viva: despensa de alimentos, vivienda para veteranos y recursos comunitarios.
  • Ayuda de Alimentos del YMCA: ofrece asistencia alimentaria gratuita. No pide requisitos de ingresos ni papeleo.
  • Tiendas de comestibles Second Servings Pop-Up: ofrece productos frescos y gratuitos a las familias a través de eventos mensuales en ubicaciones de la YMCA en el área metropolitana de Houston.
