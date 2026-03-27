Noticias de Texas hoy, en vivo: últimas actualizaciones del viernes 27 de marzo

El pronóstico para este viernes 27 de marzo anticipa un frente frío en Texas con fuertes contrastes. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el descenso térmico generalizado afectará a todo el estado a partir de la noche del viernes con la llegada definitiva del sistema frontal.

En Amarillo , la temperatura máxima caerá a 58°F (14°C) con ráfagas de viento de hasta 40 millas por hora (64 kilómetros por hora). Además, existe una probabilidad del 20% de lluvias ligeras .

, la temperatura máxima caerá a con ráfagas de viento de hasta 40 millas por hora (64 kilómetros por hora). Además, existe una probabilidad del . En contraste, el calor persistirá en el sur con máximas de 89°F (31,6°C) en San Antonio y Austin .

. Dallas registrará entre 71°F y 76°F (21,6°C y 24°C) con posibles lloviznas.

registrará entre con posibles lloviznas. Houston mantendrá los 86°F (30°C) con niebla matutina antes.