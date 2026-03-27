en vivo
Noticias de Texas hoy, en vivo: últimas actualizaciones del viernes 27 de marzo
Reportes al momento y cobertura en tiempo real en el Estado de la Estrella Solitaria: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Reportes al momento y cobertura en tiempo real en el Estado de la Estrella Solitaria: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
El pronóstico para este viernes 27 de marzo anticipa un frente frío en Texas con fuertes contrastes. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el descenso térmico generalizado afectará a todo el estado a partir de la noche del viernes con la llegada definitiva del sistema frontal.