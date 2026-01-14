Clima hoy en Estados Unidos: bajas temperaturas en Florida y avance de las olas de frío este miércoles 14 de enero

El panorama meteorológico de este miércoles 14 de enero muestra un giro marcado hacia condiciones invernales en gran parte del este de Estados Unidos. El patrón atmosférico cambia de un escenario templado a otro dominado por frentes fríos sucesivos, con impacto directo en las temperaturas y las precipitaciones en múltiples estados, incluida Florida, donde también se esperan tormentas aisladas.

Alertas meteorológicas vigentes en Florida para este miércoles 14 de enero

Las previsiones para Florida señalan la presencia de lluvias y actividad eléctrica en distintas regiones, especialmente durante la mañana y la tarde.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), en el sur del estado, que incluye el área de Miami, se anticipan chubascos y tormentas eléctricas con probabilidades cercanas al 40%, principalmente antes de las 15 hs.

El mapa del NWS muestra alertas por lluvia y tormentas eléctricas en el Estado del Sol NWS

En el centro de Florida, áreas como Melbourne y Orlando registran un escenario más fragmentado. Según el pronóstico, se esperan lluvias aisladas, con mayor incidencia cerca de la costa atlántica.

El noreste del estado, donde se encuentran Jacksonville y St. Augustine, presenta una probabilidad mayor de lloviznas y chubascos leves durante la mañana, con un aumento de la cobertura de precipitaciones hacia el final de la tarde. En estos sectores, los porcentajes oscilan entre el 30% y el 50%, según el momento del día.

Temperaturas previstas y contraste térmico en la península

Las temperaturas máximas de este miércoles presentan un rango amplio. En el noreste de Florida, especialmente en zonas cercanas a Georgia, los valores más altos apenas alcanzan los 50°F (10°C). En contraste, el extremo sur del estado, incluido Miami, mantiene máximas cercanas a los 80°F (26.6°C).

En el centro de Florida, el termómetro se mueve entre los 60°F (15.5°C) en sectores al norte de la autopista I-4 y registros de 70°F (21°C) en áreas más al sur. Este contraste evidencia la presencia de un frente frío que todavía no avanza de manera uniforme sobre toda la península.

Este escenario es transitorio. El servicio meteorológico advierte que, a partir de la noche del miércoles y durante el jueves, un frente frío más intenso avanzará hacia el sur y modificará de forma más marcada las condiciones en Florida.

Un claro descenso de las temperaturas marcará las condiciones hacia el fin de semana NWS

Clima frío, precipitaciones y nieve en el este de Estados Unidos

Para este miércoles 14 de enero, la combinación de varios frentes fríos sobre el valle de Ohio impulsa una masa de aire más fría que se extiende hacia el Atlántico. Como resultado, el NWS prevé que para el jueves las temperaturas máximas descenderán entre 10°F y 20°F (-12°C y -6.6°C).

En ciudades como Nueva York, el miércoles se presenta con registros moderados, pero el enfriamiento se intensifica rápidamente, con sensaciones térmicas de un solo dígito previstas para la noche del jueves y la mañana del viernes.

Además del descenso térmico, las precipitaciones juegan un papel central en esta transición climática. El desarrollo de un centro de baja presión favorece el cambio de lluvia a nieve en varias regiones, como el Medio Oeste, los Apalaches y el noreste.

Hacia el norte y el este de EE.UU., el descenso drástico de las temperaturas provocará precipitaciones mixtas y nevadas considerables Freepik

Se esperan nevadas intensas por efecto lacustre en zonas cercanas a los Grandes Lagos, con acumulaciones significativas a lo largo de la costa sureste del lago Michigan. En los Apalaches y regiones como Tug Hill, en Nueva York, los acumulados de nieve podrían alcanzar varios centímetros, con variaciones locales.

A lo largo de una amplia franja que incluye Tennessee, Carolina del Norte, Ohio, Nueva York y Maine, rigen alertas por precipitaciones mixtas. En sectores montañosos del sureste, como el norte de Georgia, no se descartan episodios breves de nieve entre la noche del miércoles y la mañana del jueves, con acumulaciones leves en zonas elevadas.

Hacia finales del jueves, un nuevo sistema atmosférico avanza desde las praderas canadienses hacia el norte de EE.UU. Este fenómeno aportará más nieve a las Planicies del Norte y al Medio Oeste, con acumulaciones moderadas pero acompañadas de viento.

Al mismo tiempo, el ingreso de aire más frío consolida un patrón de temperaturas por debajo de lo normal que se mantendría al menos hasta el viernes.