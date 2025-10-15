El guiño de Greg Abbott a Elon Musk tras un importante hito en Texas: “Más grande y poderoso”

SpaceX lanzó este 13 de octubre el cohete más grande jamás fabricado en la historia de la industria aeroespacial. Producto del exitoso vuelo de prueba, el gobernador Greg Abbott elogió al empresario y fundador de la compañía con base en Texas, Elon Musk, por el logro alcanzado.

SpaceX lanza con éxito el cohete más grande del mundo desde Texas

El despegue ocurrió desde el centro Starbase de la empresa, ubicado en la punta sur del Estado de la Estrella Solitaria, cerca de la frontera con México. Tras el lanzamiento, Abbott utilizó sus redes sociales para felicitar a la empresa: “El cohete más grande y poderoso, lanzado con éxito hoy desde Texas”.

El intercambio entre el gobernador y el empresario tras el lanzamiento del cohete X: @GregAbbott_TX -@ElonMusk

Aunque no mencionó directamente a Elon Musk, el empresario respondió al mandatario: “Texas es el estado creador”. El intercambio, breve y directo, marcó un nuevo guiño entre Abbott y el magnate tecnológico.

El vuelo de prueba del pasado lunes en el Estado de la Estrella Solitaria fue el último antes de que la compañía comience la fase final de una nueva versión del cohete gigante, equipada con más funciones para misiones a la Luna y Marte.

Starship, que incluye la etapa superior sobre su propulsor Super Heavy, despegó a las 18:23 CT desde las instalaciones de Starbase de SpaceX. Tras enviar la etapa Starship al espacio, regresó para un suave aterrizaje en el Golfo de México aproximadamente 10 minutos después.

Starship realiza su última prueba en Texas antes de las misiones a la Luna y Marte

Este lanzamiento de prueba número 11 del sistema Starship, realizado en Texas, marca una transición crucial en el desarrollo del vehículo, y define los pasos inmediatos y estratégicos para la empresa comandada por Elon Musk.

El enfoque de SpaceX ahora se dirige a la Versión 3, un prototipo que es ligeramente más grande y más potente. Está diseñada para ser el vehículo que pueda llevar humanos a la Luna y a Marte. Se espera que esta nueva versión demuestre progresos reales hacia las misiones operacionales.

SpaceX tiene su base de pruebas en Boca Chica, Texas Eric Gay - AP

La presidenta de la compañía, Gwynne Shotwell, declaró en una conferencia de prensa en septiembre: “El prototipo es realmente el vehículo que podría llevar humanos a la Luna y Marte. Así que ese es realmente el objetivo que queremos alcanzar”, de acuerdo a Space News.

La NASA celebra el lanzamiento de Starship, pero advierte riesgos de seguridad

El administrador interino de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), Sean Duffy, comentó públicamente sobre el resultado del vuelo de prueba. Expresó un optimismo medido, aunque el progreso demostrado “con la prueba de Starship de hoy es crítico para nuestras misiones Artemis”. En referencia al programa de exploración lunar de la agencia espacial.

Duffy añadió que cada vuelo de prueba de Starship “fortalece nuestro progreso en Artemis III, ¡y para ganarle a China en el regreso a la Luna!“.

Elon Musk planea llevar humanos a Marte como objetivo final de sus pruebas SAUL MARTINEZ� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

A pesar de los recientes éxitos de prueba, el programa de Starship enfrenta una presión inmensa. Un panel de asesores de seguridad de la NASA advirtió el mes pasado que el escaso progreso en el desarrollo de elementos del diseño del módulo de aterrizaje lunar corría el riesgo de retrasar el esfuerzo de Estados Unidos por años, de acuerdo con CNBC.