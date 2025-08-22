El mapa de los cortes de la autopista I-35E en Texas que tendrá cierres programados este fin de semana

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) sigue en labores para completar el plan de mejora de la Interestatal 35 (I-35), una de las autopistas principales del estado. Con motivo de los trabajos que se realizarán, anunciaron cierres programados para este tercer fin de semana de agosto.

I-35 Este: todos los cierres programados por el Proyecto Fase 2

El proyecto I-35E Fase 2 reconstruirá y ampliará un tramo sur de 10,27 km de la autopista en el condado de Dallas, desde la I-635 hasta el límite con el condado de Denton. “El proyecto consistirá en ampliar el tramo de 6 a 8 carriles y mejorar las intersecciones y las vías de servicio para reducir la congestión y mejorar la seguridad vial”, señalan.

Las cuadrillas de trabajo harán labores del condado de Dallas hasta el límite del condado de Denton Departamento de Transporte de Texas

De acuerdo con el sitio del plan Mobility35, estos son los cierres y horarios programados para los próximos días:

Todos los carriles a lo largo de la I-35E entre President George Bush Turnpike y la I-635 estarán cerrados durante la noche: desde las 20 hs del viernes 22 hasta las 8 hs del sábado 23 de agosto . Ese mismo corte se realizará a las 20 hs del sábado y hasta las 10 hs del domingo 24 de agosto .

estarán cerrados durante la noche: desde las 20 hs del hasta las 8 hs del . Ese mismo corte se realizará a las 20 hs del sábado y hasta las 10 hs del . La I-35E en dirección norte entre la I-635 y la autopista de peaje President George Bush se reducirá a un solo carril durante la noche desde las 20 hs del viernes 22 hasta las 8 hs del sábado 23 de agosto. Pasará lo mismo de las 20 hs del sábado hasta las 10 hs del domingo 24 de agosto.

se reducirá a un solo carril durante la noche desde las 20 hs del viernes 22 hasta las 8 hs del sábado 23 de agosto. Pasará lo mismo de las 20 hs del sábado hasta las 10 hs del domingo 24 de agosto. La I-35E en dirección sur entre President George Bush Turnpike y la I-635 se reducirá a un solo carril del viernes 22 a las 20 hs hasta las 8 hs del sábado 23 de agosto. De igual forma del sábado a las 20 hs y hasta las 10 hs del domingo 24 de agosto.

se reducirá a un solo carril del viernes 22 a las 20 hs hasta las 8 hs del sábado 23 de agosto. De igual forma del sábado a las 20 hs y hasta las 10 hs del domingo 24 de agosto. La rampa de salida de Sandy Lake Road en dirección norte estará cerrada todas las noches hasta el domingo 24 de agosto.

en dirección norte estará cerrada todas las noches hasta el domingo 24 de agosto. La vía de servicio I-35E en dirección norte entre Belt Line Road y Luna Road estará cerrada todas las noches hasta el domingo 24 de agosto.

estará cerrada todas las noches hasta el domingo 24 de agosto. Todos los carriles a lo largo de Jett Street en la I-35E estarán cerrados desde las 12 hs del martes 19 hasta las 12 hs del domingo 24 de agosto.

La rampa de salida de Sandy Lake Road en dirección norte estará cerrada todas las noches hasta el domingo 24 de agosto Departamento de Transporte de Texas

De acuerdo con WFAA de ABC, los conductores en la ciudad de Lewisville, en el condado de Denton, deben esperar retrasos a medida que el TxDOT avanza hacia la siguiente fase de construcción del puente Main Street sobre la I-35E.

El medio señala que a partir de las 20 hs de este miércoles 20 de agosto, las cuadrillas realizarán cambios de tráfico y cierres de carriles móviles durante la noche mientras pintan las líneas del nuevo paso elevado de Main Street, según informaron funcionarios del TxDOT. La finalización de las labores está prevista para las 5 hs del jueves.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a buscar rutas alternativas, esperar retrasos y tomar en cuenta un tiempo de viaje adicional durante los periodos de cierres.

Para apoyar a los conductores de Texas, la agencia cuenta con un mapa interactivo que da a conocer los cierres de carriles actuales y futuros generados por las construcciones del proyecto de mejora de la I-35.

El mapa sirve para obtener más detalles sobre los cierres de carriles actuales y futuros Departamento de Transporte de Texas

La I-35, una de las carreteras más congestionadas de Texas

“Es la columna vertebral de nuestra red de transporte local, regional y nacional, y la falta de movilidad en la I-35 amenaza la economía de nuestra comunidad y de nuestro estado”, indican en el sitio del proyecto Mobility35.

Advierten que se requieren mejoras en la autopista interestatal, que tiene 50 años de antigüedad, con el objetivo de abordar el aumento de la congestión y las demoras en los viajes debido al crecimiento de la población y el empleo.

“El Programa Mobility35 mejorará la movilidad y la conectividad de todos los medios de transporte (automóviles, transporte público, camiones, vehículos de emergencia, peatones y bicicletas) a lo largo y ancho de la I-35, según se identifiquen los fondos”, explican.