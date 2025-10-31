Greg Abbott convocó a los votantes de Texas: por qué este viernes 31 de octubre es una fecha clave para las elecciones

El gobernador de Texas, Greg Abbott, hizo un llamado a los votantes de cara a las elecciones del martes 4 de noviembre y pidió que los ciudadanos del territorio ejerzan sus derechos en los comicios. El líder republicano resaltó la fecha clave de este viernes 31 de octubre, debido a que se trata del último día para votar de forma anticipada.

El mensaje de Greg Abbott en Texas para alentar el voto en las elecciones

Con motivo de las elecciones del 4 de noviembre, Abbott instó a los votantes de Texas a acudir a las urnas sobre las 17 enmiendas que se determinará si pasan a formar parte de la Constitución del estado. “¡Sal a votar!“, expresó, y advirtió que el 31 de octubre es la fecha límite de la votación anticipada.

El líder republicano señaló que visitó ciertas ciudades de Texas para instar a los ciudadanos al voto X/@GregAbbott_TX

“Este mes, recorrí Texas de punta a punta para movilizar el voto”, señaló el líder estatal en su perfil de X el jueves 30 de octubre.

A continuación, se refirió a ciertos temas que engloban las propuestas sobre las que se decide en el estado: “Los texanos pueden reducir los impuestos a la propiedad, hacer que las comunidades sean más seguras, empoderar a los padres y garantizar la seguridad de nuestras elecciones", aseveró.

Con respecto a la Elección Especial y Conjunta que tendrá lugar el martes próximo en el Estado de la Estrella Solitaria, Abbott destacó que este viernes 31 de octubre finaliza la votación anticipada. “Mantengamos a Texas fuerte”, puntualizó. Este tipo de votación se inició el 20 de octubre y los electores pueden revisar su centro de votación en la página web oficial de la administración.

Los votantes de Texas elegirán sobre 17 enmiendas Freepik

Cuáles son las propuestas que se votan en Texas

El Departamento de Estudio del Condado de Dallas detalló las 17 enmiendas que se votan en los comicios del 4 de noviembre en el estado. Las propuestas, en caso de ser aprobadas, se aplicarían en todo el condado. Estas son:

Financiación de la educación superior.

Impuestos sobre la renta.

Fianza.

Impuestos sobre las ventas.

Agricultura.

Impuestos comerciales.

Impuestos sobre la propiedad familiar y veteranos.

Tarifas a la propiedad.

Exención de impuestos.

Impuestos sobre la propiedad familiar y exenciones fiscales.

Composición judicial.

Cuidado de la salud.

Derechos constitucionales de la familia.

Exenciones fiscales.

Votación ciudadana en Texas.

Quiénes pueden votar en las elecciones de Texas el 4 de noviembre

La legislación estatal determina que los votantes deben contar con uno de los siete tipos de documentos aceptables que se tienen que presentar en los comicios de forma presencial. Cabe destacar que el registro de votantes cerró el 6 de octubre pasado.

En tanto, existen excepciones para aquellos que apliquen un motivo justificable y completen una Declaración de Impedimento Razonable (RID, por sus siglas en inglés), junto a una identificación alternativa.

Qué documentos se deben presentar para votar en Texas Freepik

Los siete documentos con fotografía para votar en Texas son: