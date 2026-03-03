Elecciones en Texas: hasta qué hora están abiertos los centros de votación este 3 de marzo

Este 3 de marzo se celebran las elecciones primarias de republicanos y demócratas en Texas. Los electores deben acercarse a las urnas a partir de las 7 hs. Los comicios generales definitivos serán el próximo 3 de noviembre.

Hasta qué hora los votantes podrán acercarse a las urnas en Texas

A las 7 hs abren los centros de votación en todos los distritos en Texas. Previo a abrir las urnas, el juez presidente de cada precinto deberá colocar en la entrada un aviso con la hora y el lugar de las convenciones de precinto, condado, senatorial y estatal, según consignó la secretaria de estado, Jane Nelson.

A las 19 hs, se cerrarán las urnas en Texas Freepik

Los centros podrán recibir la Solicitud de Boleta de Votación Anticipada de Emergencia por Enfermedad o Discapacidad Física (PDF) para las boletas tardías de quienes contrajeron enfermedad o discapacidad a partir del jueves 19 de febrero de 2026 hasta las 17 hs.

A las 19 hs, se cerrarán las urnas y el funcionario electoral de cada condado podrá transmitir los resultados al Secretario de Estado de manera continua hasta que sean definitivos.

Qué se votan en las elecciones primarias en Texas

El estado aplica un sistema de primarias abiertas. De acuerdo con The Texas Tribune, en estas elecciones se definen las siguientes candidaturas:

Gobernador y vicegobernador de Texas.

Fiscal general de Texas.

Comisionado de Tierras.

Contralor de Cuentas Públicas.

Comisionado de Agricultura.

Comisionado de la Comisión de Ferrocarriles de Texas.

Tribunal Supremo de Texas (cuatro cargos).

Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Texas (tres cargos).

Junta Estatal de Educación (ocho distritos).

Senado de Texas (16 de los 31 escaños).

Cámara de Representantes de Texas (150 escaños).

La votación anticipada comenzó el pasado 17 de febrero. Si ningún candidato obtiene la mayoría de los votos en las primarias, los dos candidatos más votados de cada partido competirán en una segunda vuelta el próximo 26 de mayo.

Qué documentos debe tener una persona al votar en los comicios

Previo a recibir la boleta, cada votante deberá mostrar una identificación válida para participar. De acuerdo con Texas Freedom Network, existen siete documentos con fotografía aceptados para votar en persona:

Licencia de conducir estatal emitida por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS).

Certificado de identificación electoral de Texas otorgado por el DPS.

Tarjeta de identificación personal de Texas emitida por el DPS.

Licencia de Texas para portar un arma de fuego emitida por el DPS.

Tarjeta de identificación militar de Estados Unidos con fotografía.

Certificado de ciudadanía estadounidense con fotografía.

Pasaporte estadounidense (libreta o tarjeta).

En caso de no contar con alguno de los documentos requeridos, el elector puede completar una “Declaración de Impedimento Razonable” para participar en los comicios Pexels

En caso de no contar con ninguno de los documentos requeridos, el elector puede completar una “Declaración de Impedimento Razonable”. Dicho documento permite que la persona participe en las elecciones con documentos complementarios, como facturas de servicios, extractos bancarios o el certificado de registro electoral.

“Al firmar esta declaración, juro o afirmo bajo pena de perjurio que la información contenida en esta declaración es verdadera, que soy el mismo individuo que aparece en la casilla electoral para firmar esta declaración, y que enfrento un impedimento razonable para procurar una forma aprobada de identificación con fotografía enumerada en el Código Electoral de Texas”, cita el documento que puede utilizar un elector en caso de no contar con alguno de los siete documentos permitidos.

¿Qué dicen las encuestas sobre los candidatos republicano y demócratas para la gobernación de Texas?

Las últimas encuestas del Emerson College y la Hobby School of Public Affairs de la Universidad de Houston señalan que el actual gobernador Greg Abbott y la miembro de la Cámara de Representantes, Gina Hinajosa, serían los ganadores de sus respectivas primarias.

Con respecto a los candidatos demócratas, estos fueron los niveles de apoyo: Hinajosa triunfa con un 37% frente a Chris Bell (7%) y Bobby Cole (6%).

En el lado republicano, los investigadores trabajan con el supuesto de que Abbott llegará a las generales.