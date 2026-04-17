Trabajar sin licencia como contador en Texas: riesgos para migrantes desde el 1° de mayo por la ley de Abbott

A partir del 1° de mayo, entra en vigor en Texas una disposición que modifica el acceso a licencias laborales para contadores y otras profesiones. La regulación fue emitida por la Comisión de Licencias y Regulaciones (TDLR, por sus siglas en inglés) y establece que los solicitantes deberán acreditar su permanencia legal en Estados Unidos.

Nuevos requisitos del TDLR para licencias profesionales en Texas desde mayo

La normativa introduce una condición obligatoria para el ejercicio formal de la profesión. Sin la licencia vigente, los contadores no podrán desempeñarse dentro del marco legal establecido por el estado.

Los contadores y otros profesionales en Texas enfrentan riesgos significativos si intentan trabajar sin la licencia requerida debido a una nueva normativa del TDLR Freepik

Esto implica que quienes no logren completar la verificación migratoria quedarán fuera del sistema formal de empleo, al no poder acceder a la habilitación requerida.

Se estima que la disposición impactará en alrededor de 18.000 licencias profesionales que no están vinculadas a un número de Seguro Social.

Además de la contaduría, el cambio alcanza a diversas actividades reguladas. La medida forma parte de una adecuación a criterios federales que consideran estas licencias como beneficios públicos sujetos a restricciones.

Quienes no cuenten con un número de Seguro Social deberán presentar documentación alternativa que valide su situación migratoria para iniciar o renovar el trámite correspondiente.

La nueva medida impulsada por Greg Abbott se alinean con los estándares federales Archivo

Qué establece la ley federal de EE.UU. sobre licencias y beneficios públicos

La nueva medida de Texas se fundamenta directamente en el Título 8 del Código de EE.UU., Sección 1621, una normativa federal que restringe el acceso de los extranjeros a los beneficios públicos estatales y locales.

La ley federal define los beneficios públicos estatales o locales como subvenciones, contratos, préstamos y licencias profesionales o comerciales proporcionadas por una agencia gubernamental.

Bajo este esquema, la administración del gobernador Greg Abbott determinó que el otorgamiento de habilitaciones para oficios (como contaduría, barbería o construcción) califica como un beneficio público que debe ser restringido.

El código federal establece que los extranjeros que no sean “calificados”, no inmigrantes bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, o personas con permisos de permanencia temporal (parole) por menos de un año, no son elegibles para recibir dichos beneficios.

Texas utiliza esta disposición para justificar la exigencia de prueba de presencia legal para emitir o renovar licencias.

Documentación requerida por el TDLR para acreditar estatus legal en Texas

De acuerdo con el sitio web oficial del TDLR, para demostrar la presencia legal y obtener o renovar una licencia profesional, el solicitante debe completar el formulario de Solicitud de Licencia Ocupacional Alegando no Tener Número de Seguro Social.

En ese documento, deberá certificar bajo pena de perjurio que es ciudadano estadounidense o que se encuentra legalmente en el país norteamericano.

El TDLR ofrece dos vías para verificar la estadía legal. Todos los documentos deben estar vigentes, a menos que se indique lo contrario.

Presentar un solo documento de esta lista:

Licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal que cumpla con la normativa Real ID .

que cumpla con la normativa . Pasaporte estadounidense o tarjeta de pasaporte.

o tarjeta de pasaporte. Tarjeta de residente permanente (green card, formulario I-551).

(green card, formulario I-551). Documento de Autorización de Empleo (permiso de trabajo, formulario I-766).

(permiso de trabajo, formulario I-766). Certificado de naturalización o de ciudadanía.

o de ciudadanía. Visa de inmigrante .

. Formulario I-94 que demuestre admisión legal o permiso de permanencia temporal.

que demuestre admisión legal o permiso de permanencia temporal. Formulario I-797 (notificación de acción) que apruebe o conceda estatus de residente, asilo o libertad condicional.

(notificación de acción) que apruebe o conceda estatus de residente, asilo o libertad condicional. Licencia para portar armas emitida por el Departamento de Seguridad Pública estatal (DPS, por sus siglas en inglés).

emitida por el Departamento de Seguridad Pública estatal (DPS, por sus siglas en inglés). Tarjeta de identificación militar de EE.UU.

La otra opción es presentar dos documentos en combinación. Si el solicitante no tiene los permisos anteriores, debe presentar uno de cada uno de los siguientes grupos:

Identificación estatal : licencia de conducir o identificación emitida por Texas u otros estados autorizados (como Alabama, Florida, Georgia, entre otros).

: licencia de conducir o identificación emitida por Texas u otros estados autorizados (como Alabama, Florida, Georgia, entre otros). Comprobante de nacimiento: acta de nacimiento emitida por un estado o territorio de EE.UU., o un documento del gobierno federal que demuestre el nacimiento en el extranjero de un ciudadano estadounidense (como el formulario FS-240 o DS-1350).

Los documentos deben enviarse como una copia o imagen clara y legible, preferiblemente mediante carga electrónica o escaneada.

Estas normas no imponen un requisito de ciudadanía. Las personas que no son estadounidenses pero que tienen un estatus migratorio legal y autorización para trabajar siguen siendo elegibles para obtener una licencia profesional.

Sin embargo, aquellos que no puedan acreditar su presencia legal no podrán acceder a estas habilitaciones a partir de la fecha establecida.