Elecciones en Texas: quiénes son los padres de Gina Hinojosa, la candidata que compite contra Greg Abbott en noviembre

Durante los últimos meses, Gina Hinojosa ganó notoriedad a partir de su campaña para las elecciones primarias en Texas. Antes del salto a la política, la candidata a gobernadora se desempeñó como abogada, vocación que heredó de sus padres, ambos profesionales del derecho. Al igual que la demócrata, su papá es una referencia clave de la política estatal.

Quién es Gilberto Hinojosa, el influyente padre de la política Gina Hinojosa

De acuerdo con la ficha de Texas Business Roundtable sobre la candidata a gobernadora del Estado de la Estrella Solitaria, es hija de Gilberto Hinojosa y Crisanta Guerra Lozano. Ambos se desempeñan como profesionales del derecho.

Gilberto Hinojosa, el padre de Gina, fue juez y presidente del Partido Demócrata en Texas Gentileza The Texas Tribune

Además de ejercer como abogado, el padre de Gina también se desempeñó en la función pública y está involucrado directamente en la política de Texas, de acuerdo con la biografía que recopiló la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Gilberto Hinojosa nació y se crio en el Valle del Río Grande, al igual que luego ocurrió con su hija. Luego de asistir a escuelas públicas obtuvo su título en derecho en el Georgetown University Law Center, lo que lo convirtió en el primer graduado universitario de su familia.

De regreso en en el Estado de la Estrella Solitaria, decidió involucrarse en la comunidad y asumió como director de la oficina de Brownsville de Texas Rural Legal Aid. Luego, obtuvo un cargo en la función pública.

El mensaje de Hinojosa para las elecciones en Texas tras su victoria en las primarias

Bajo el mando de la gobernadora Ann Richards, Gilberto fue designado como miembro de la Junta de Justicia Penal de Texas. En ese rol, estaba encargado de monitorear el correcto funcionamiento del sistema penitenciario y de libertad condicional del estado.

En su recorrido legal dentro del Estado de la Estrella Solitaria fue juez de condado, de distrito y de apelaciones. A su vez, en 2012 fue nombrado como presidente del Partido Demócrata de Texas, cargó que mantuvo hasta 2025.

Luego de su amplio recorrido político, actualmente Hinojosa se desempeña como abogado privado en Brownsville.

Quién es Crisanta Guerra Lozano, la madre de Gina Hinojosa

Además de la referencia profesional y política de su padre Gilberto, Gina Hinojosa también se vio influida por su madre, Crisanta Guerra Lozano. Según el sitio web USAttorneys.com, la mujer trabaja en Brownsville, como parte del estudio Roerig, Oliveira & Fisher, L.L.P.

La madre de Gina Hinojosa también se desempeña como abogada en Texas USAttorneys.com

En lo que respecta a su reputación, la abogada tiene una calificación de 4,6 en Martindale-Hubbell. Quienes necesitan consultar asesoría legal con ella pueden hacerlo en español.

La carrera de Gina Hinojosa antes de entrar en la política de Texas

La actual miembro de la Cámara de Representantes estatal obtuvo su título en derecho en la George Washington University y se desempeñó como abogada defensora de derechos civiles y de sindicatos en buena parte de su carrera profesional.

Según su biografía publicada en el sitio web de la plataforma de campaña, comenzó a interesarse por participar en política en 2015, cuando la escuela de su hijo estaba en riesgo de clausura por recortes del presupuesto.

Su llegada al ámbito legislativo estatal fue en 2017, cuando se estableció como una de las voces más críticas de Greg Abbott, a quien en noviembre enfrentará para intentar llegar a ser gobernadora.