Primarias en Texas: Ken Paxton y John Cornyn se enfrentarán en una segunda vuelta para el Senado de EE.UU.

Ken Paxton y John Cornyn eran los candidatos republicanos al senado con mayor intención de voto en las elecciones de este martes 3 de marzo, sin embargo, ninguno logró obtener el 50% de los votos necesarios para ganar y avanzarían a una segunda vuelta el 26 de mayo, consignó AP. Con votos de todas las principales áreas metropolitanas de Texas y representación de casi todos los condados, ambos candidatos lograron entre el 40% y el 42% de los votos estatales al momento de la convocatoria.

La lista de candidatos republicanos para el Senado nacional incluyó también a Anna Bender, Sara Canady y Wesley Hunt.

De Dakota del Norte a Texas: el camino de Ken Paxton para ser fiscal general

Nacido el 23 de diciembre de 1962 en Minot, Dakota del Norte, Paxton tuvo una infancia itinerante debido al trabajo de su padre, viviendo en diversos estados como Oklahoma y Nueva York. Completó sus estudios universitarios en psicología en la Universidad Baylor y posteriormente obtuvo su título en derecho de la Universidad de Virginia. Durante más de una década, Paxton ejerció la abogacía, incluyendo la gestión de su propio estudio legal por 14 años.

Su incursión en la función pública comenzó en 2002, cuando fue elegido para un escaño en la Cámara de Representantes de Texas. Diez años después, en 2012, ascendió al Senado estatal. Sin embargo, no completó su primer mandato en la Cámara alta del estado, ya que en 2014 ganó las elecciones para convertirse en fiscal general de Texas. Asumió el cargo a principios de 2015, coincidiendo con la investidura de Abbott, y desde entonces ha sido un pilar en la administración republicana.

Durante sus primeros dos años como procurador general, Paxton se destacó por presentar docenas de demandas contra la administración federal de Barack Obama. Estas acciones judiciales incluyeron reclamos contra normativas de protección ambiental, reglas sobre horas extras y legislaciones referentes a baños para personas transgénero. Su gestión ha consolidado un perfil marcadamente conservador, con posturas firmes contra el aborto y las regulaciones sobre personas transgénero.

La postura del Ken Paxton sobre la migración

En cuanto a las políticas migratorias, Paxton ha implementado múltiples medidas alineadas con la visión de Abbott. Poco después de la asunción de Donald Trump, fue uno de los primeros en firmar un acuerdo 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), celebrando en un comunicado ser el “primer oficial de la ley de Texas” en comprometerse con las políticas de deportaciones de la administración Trump.

También anunció una investigación contra la ciudad de Dallas por sus protecciones a migrantes, argumentando que incumplían la ley SB4, que prohibía las políticas santuario. Además, Paxton intentó cerrar el Fondo de Servicios Legales para migrantes del condado de Harris, una medida que derivó en una demanda y un fallo judicial adverso.

Ken Paxton se postula a Senador por Texas

Tras tres mandatos consecutivos como fiscal general, deja su cargo. El próximo procurador saldrá de una lista de siete nombres, cuatro republicanos y tres demócratas, que competieron en las primarias del 3 de marzo.

Paxton buscará convertirse por primera vez en senador de Estados Unidos, sumando esta aspiración a su experiencia legislativa previa en el Congreso de Texas.

John Cornyn, el republicano que busca conservar su banca de más de dos décadas en el Senado

John Cornyn, de 74 años, ha representado a Texas en el Senado desde 2002. El republicano nacido en Houston, es conocido por su influencia en asuntos legislativos y su papel clave en la política estatal y nacional. Este martes se enfrentó al candidato respaldado por Greg Abbott, Ken Paxton, y logró avanzar a una segunda vuelta el 26 de mayo, pese a que las encuestas lo mostraban abajo del actual fiscal. Su carrera refleja una profunda implicación en temas como seguridad nacional, inmigración y derechos civiles.

La mayoría de las encuestas previas a las primarias del martes mostraban a Paxton por liderando o empatado con Cornyn en el primer lugar. Hasta el momento, el senador veterano nunca ha perdido una contienda y teme que 2026 sea el año en el que rompa esa buena racha.

Mientras se espera para el 26 de mayo una reñida contienda entre ambos, Cornyn declaró este martes que ya había ganado una segunda vuelta electoral: las primarias republicanas para fiscal general, en 1998. Y aseguró comprender por qué Donald Trump, quien no se pronunció a favor de ningún candidato, se había mantenido al margen de la contienda.

“Creo que quería verme ganar esta nominación”, dijo Cornyn. “Y vamos por buen camino para lograrlo antes de que tomara cualquier decisión. Pero decidir cuándo, o si, participará en la contienda, es cosa suya”.

