Ya es oficial: para quiénes aplica la deducción adicional de US$6000 en EE.UU.

Las disposiciones de la One, Big, Beautiful Act que impulsó el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos implican una serie de cambios en materia impositiva. Entre las novedades, se incluye una deducción adicional de 6000 dólares para adultos mayores. Según lo que establece la norma, el beneficio se aplicará entre los años fiscales 2025 y 2028 inclusive.

Deducciones extra para adultos mayores: el beneficio de la One, Big, Beautiful Act

La ley aprobada en EE.UU. durante el 2025 generó una serie de cambios en distintas áreas. Con respecto a lo impositivo y particularmente al beneficio de una deducción adicional, la Casa Blanca publicó un documento en el que explicó los detalles de la propuesta.

Adultos mayores tendrán una deducción adicional de impuestos en Estados Unidos

Según el gobierno estadounidense, estas son las claves de la medida:

Estableció una nueva deducción adicional para las personas de 65 años o más .

. El monto es de US$6000 para solteros y US$12.000 para parejas casadas que declaren en conjunto.

y que declaren en conjunto. Es un incentivo añadido a la deducción estándar que impone la nueva ley.

que impone la nueva ley. Además, se suma también a otro beneficio de deducciones correspondiente a una ley de 2017.

Las deducciones están disponibles tanto para quienes utilizan el monto estándar como para los que hacen declaraciones detalladas.

El cálculo de la administración Trump es que este cambio aliviará a casi 34 millones de personas, con una suba promedio en los ingresos que se estima en US$670.

Además, la Casa Blanca aseguró que el 88% de las personas mayores que reciben ingresos del Seguro Social, estimado en un total de 51,4 millones de estadounidenses, no pagarán impuestos sobre dichos beneficios bajo esta ley.

La deducción adicional está incluida en la One, Big, Beautiful Act de Donald Trump The White House

Cuál es el límite de ingresos en la deducción para personas mayores

Como ocurre con otras medidas fiscales, esta modificación que implica la ley estadounidense tiene un tope de ingresos.

Eso no quiere decir que todos los contribuyentes que pasen ese umbral no tendrán ese beneficio, pero sí que el monto se reducirá.

Concretamente, en este caso, el límite es de US$75.000 para solteros y US$150.000 para parejas casadas. A partir de cada US$1000 que el monto supere al tope, se reducirá un 6%.

Quienes perciban desde US$175 mil y US$250 mil respectivamente no podrán acceder al beneficio de la deducción adicional.

La deducción adicional de impuestos para adultos mayores en Estados Unidos tiene un límite de ingresos Freepik - Freepik

Quiénes son elegibles para la deducción adicional para adultos mayores

Además del límite de ingresos, el único requisito es tener 65 años o más. De acuerdo con lo que informó el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), los contribuyentes deben haber cumplido esa edad como máximo el 31 de diciembre de 2025.

Para poder acceder al beneficio de la deducción, es necesario incluir el número de Seguro Social de la persona o personas que quieran aplicar. En el caso de que se trate de una pareja casada, también se debe presentar una declaración conjunta.

Con respecto al potencial de ahorro de la medida, la Casa Blanca compartió algunas estimaciones adicionales. Por ejemplo, en el caso de un adulto mayor soltero con ingresos promedio del Seguro Social, calculados en torno a US$24.000, alcanzaría una deducción total de US$23.750.

La administración Trump también planteó el ejemplo de una pareja casada que recibe US$40.000 del Seguro Social y US$40.000 de una cuenta IRA/401(k). En ese caso, la reducción de impuestos sería de más de US$2000 en comparación con la ley anterior.