En Texas: el mercado que es un clásico en la temporada navideña en Austin

La temporada navideña es una de las más esperadas del año, y en Austin, Texas, las celebraciones ya se sienten por toda la ciudad. Durante diciembre, se realizan numerosos bazares, festivales y mercados donde los residentes pueden encontrar adornos, regalos y experiencias especiales para disfrutar de estas fechas.

Cuál es el mercado que es un clásico de Navidad en Austin

Uno de los eventos navideños más tradicionales en la capital texana es el mercado anual de la Sociedad de la Herencia Germano-Texana, una cita imperdible para quienes desean adquirir adornos auténticos, artesanías y decoraciones importadas, según Visit Austin.

En el mercado navideño alemán de Austin se pueden adquirir adornos tradicionales de Navidad (FB German-Texan Heritage Society)

Este mercado destaca por ofrecer piezas genuinas traídas desde Erzgebirge, en Alemania Oriental, una región reconocida internacionalmente por su larga tradición navideña. Además de las artesanías, los asistentes pueden degustar especialidades alemanas típicas de la temporada, como el Stollen o Christenstollen, un pan dulce con pasas y notas cítricas cubierto de azúcar glas, o las populares galletas de Silke’s German Gourmet Cookies.

También se podrá disfrutar del tradicional Glühwein, el vino caliente especiado típico de los mercados navideños alemanes, ideal para entrar en calor. El ambiente festivo incluirá actividades para niños y la presencia de Santa Claus, quien recorrerá el mercado para regalar sonrisas y detalles navideños.

El evento contará además con música en vivo a cargo de World Gone Mad Brass Band e Isaak Klaus de Lederhosen Junkies. Como cada año, también habrá tarjetas de regalo y opciones para obsequiar clases de alemán.

Cuándo, dónde y a qué hora es el mercado navideño de Austin en 2025

El mercado navideño germano-texano se celebrará el 6 de diciembre de 2025, de 10:00 a 17:00 horas, en la Escuela Libre Alemana y sus jardines, ubicada en 507 E. 10th St., Austin, TX 78701.

La edición 30 del mercado germano-texano de Austin (FB German-Texan Heritage Society)

La entrada tiene un costo de 10,38 dólares por persona. Los niños de 12 años o menos entran gratis. Esta edición marcará el 30º aniversario del evento.

Otros eventos en la temporada navideña 2025 en Austin

Además del tradicional mercado navideño de la Sociedad Alemana, habrá varias ofertas para disfrutar de la Navidad en la capital texana, como bazares, espectáculos con temática navideña, ballet y festivales que continuarán hasta enero de 2026.

En el mercado germano-texano de Austin se pueden conseguir artesanías importadas desde Alemania (FB German-Texan Heritage Society)

Este año, estará el Bazar de arte Blue Genie, con opciones de compra presencial y virtual, con una variedad de piezas para explorar, desde arte serio hasta piezas divertidas y kitsch, a la vez que se apoya a los artistas locales. También estará el Bazar Navideño Armadillo en el Centro de Eventos Palmer, que por más de 45 temporadas ha sido la parada de compras de arte con artistas galardonados a nivel local y nacional, que estará montado desde el 13 hasta el 21 de diciembre.

La edición número 60 del Sendero de Luces de Austin forma parte de las tradiciones navideñas de la ciudad, con dos kilómetros de recorrido iluminado por dos millones de luces, 90 árboles navideños encendidos y más de 70 exhibiciones navideñas, disponible del 10 al 23 de este mes.

Este diciembre regresa el Paseo Navideño por el Centro, donde el 12 del mes, se podrá recorrer la Avenida Congress, entre las calles 9 y 11, para disfrutar de diversas actividades gratuitas como tiendas temporales, el pasaporte de compras navideñas, presentaciones de Santa Claus y el árbol de Navidad de 13 metros para tomarse fotos.