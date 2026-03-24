En Texas: Greg Abbott anunció una subvención millonaria y busca volverse un referente en esta área especializada

El acceso a la salud mental en Texas tendrá un impulso esencial tras el anuncio del gobernador Greg Abbott en Texas, este lunes 23 de marzo. Se trata de la distribución de 5 millones de dólares en subvenciones estatales para el Programa de Becas de Psiquiatría Forense.

Texas amplía la asistencia económica para el estudio en áreas de especialización

De acuerdo con el anuncio oficial de la Oficina del Gobernador, esta acción tiene como objetivo ampliar el respaldo a la asistencia médica especializada y fomentar la próxima generación de líderes en el área sanitaria en el estado.

Abbott anunció la concesión de subvenciones Facebook Greg Abbott

Tras dar a conocer la noticia, Abbott declaró: "Texas sigue decidido a mejorar el acceso a la atención de salud mental en todo nuestro estado". El mandatario dejó en claro que estos recursos posibilitarán que las entidades de educación superior refuercen servicios esenciales, los cuales aportarán beneficios a la población en cada comunidad.

“Estas subvenciones brindarán oportunidades para que nuestras prestigiosas instituciones de educación superior formen a la próxima generación de líderes en el sector de la salud. Agradezco a la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas su trabajo constante para expandir y mejorar los servicios de salud mental que beneficiarán a los texanos en todas las comunidades”, remarcó.

La psiquiatría forense es una subespecialidad que emplea la pericia psiquiátrica en los trámites legales de índole civil, penal y administrativo. Según la información divulgada por el gobierno, las subvenciones servirán para gestionar, extender o crear programas de becas acreditadas de un año.

La psiquiatría forense es una subespecialidad que emplea la pericia psiquiátrica BBC Mundo / Getty Images

Los nueve centros de formación médica que recibirán una subvención en Texas

Esta capacitación es fundamental para llevar a cabo investigaciones vinculadas con la seguridad pública y la mitigación de riesgos, así como evaluaciones de riesgo y tratamientos especializados.

La Junta de Coordinación de Educación Superior de Texas (THECB, por sus siglas en inglés) será la encargada de administrar estos recursos en alineación con la visión estatal de mejorar el financiamiento sanitario.

En total, nueve centros de formación médica en el estado recibirán una partida de US$555.555 cada uno para fomentar las siguientes residencias especializadas:

Baylor College of Medicine (Houston)

(Houston) Centro de Ciencias de la Salud de Texas (Lubbock y El Paso)

(Lubbock y El Paso) Universidad de Texas (sedes específicas en Austin, Houston, San Antonio, Tyler, Galveston y Dallas)

En total, nueve centros de formación médica en el estado recibirán una partida de US$555.555 cada uno (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

Resultados en el sistema de salud de Texas

El comisionado de Educación Superior, Wynn Rosser, señaló que los nueve beneficiarios destacaron por sus programas innovadores y su fuerte colaboración institucional. El objetivo final es convertir a Texas en un referente nacional en psiquiatría forense, además de mejorar la disponibilidad de médicos capacitados para intervenir en casos de alta complejidad.

La distribución de 5 millones de dólares en subvenciones estatales para el Programa de Becas de Psiquiatría Forense fue confirmada por el gobernador Greg Abbott Freepik

“Las instituciones de educación superior podrán brindar un mejor servicio a los texanos en todo el estado gracias a esta subvención otorgada por los líderes y legisladores estatales en el presupuesto”, aseguró Rosser en el portal del organismo.