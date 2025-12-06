Buenas noticias de Greg Abbott: la inversión que creará 150 nuevos empleos en Texas

La administración de Greg Abbott celebró una noticia que impacta directamente en el mercado laboral de Texas. Es que la empresa Ariat International ampliará su sede regional en Fort Worth y generará 150 nuevos puestos de trabajo, junto con una inversión que supera los 8,9 millones de dólares.

La expansión de Ariat International genera nuevos empleos en Texas

Este crecimiento en Fort Worth de la compañía, especializada en calzado, indumentaria y accesorios para deportes ecuestres e industrias laborales, fue respaldado por el Estado de la Estrella Solitaria. La empresa recibió una subvención US$1,5 millones, como parte del Fondo Empresarial de Texas (TEF, por sus siglas en inglés).

La compañía busca personas que deseen laboral en el sector de la manufactura, aunque no tengan estudios en el ramo JCB

“Texas es la tierra de la libertad económica y la oportunidad. Por eso, Texas es el estado número uno del país en atraer nuevas inversiones empresariales y crear empleos bien remunerados”, enfatizó Abbott en un comunicado oficial.

En esa misma línea, el mandatario estatal republicano precisó que “con la expansión de US$8,9 millones de Ariat en Fort Worth", se esperan “150 nuevos empleos” en la región.

Por su parte, Beth Cross, cofundadora y CEO de Ariat, también destacó la relevancia de la iniciativa: “Fort Worth y el Estado de Texas han sido socios increíbles en el crecimiento de Ariat. Crear 150 nuevos trabajos en la comunidad es especialmente significativo para nosotros”.

Líderes locales y estatales apoyan la expansión de Ariat International en Texas

La expansión generó un apoyo amplio entre autoridades y dirigentes locales. Para el senador Tan Parker, se trata de “una tremenda victoria para Fort Worth y todo el norte de Texas”.

En ese sentido, el legislador subrayó que el proyecto no solo abre oportunidades laborales, sino que también “subraya el estatus de Texas como el mejor lugar de Estados Unidos para hacer negocios”.

El gobernador celebró la medida a través de un comunicado oficial

En tanto, la alcaldesa Mattie Parker compartió esa mirada y sostuvo que la llegada de nuevas inversiones “fortalece la posición de Fort Worth como un centro de innovación, logística y marcas de clase mundial”.

Por su parte, Robert Allen, presidente del Fort Worth Economic Development Partnership, aseguró que Ariat, debido a su liderazgo en productos ecuestres, “es la combinación perfecta para Fort Worth”.

Qué es el Fondo Empresarial de Texas, la herramienta de Abbott para atraer empresas

El TEF es la herramienta utilizada para apoyar a más empresas en Texas. Se trata de un fondo basado en desempeño que se otorga únicamente a proyectos en competencia con ubicaciones fuera del estado y que garantizan la creación de empleo bien remunerado.

El proyecto contempla la creación de 150 nuevos empleos en la zona de Fort Worth

Su objetivo es atraer capital y consolidar la posición de Texas como destino privilegiado para nuevas inversiones. En este caso, funcionó como un incentivo decisivo para asegurar que Ariat profundizara su presencia en Fort Worth.

A finales de junio pasado, la administración Abbott realizó el primer financiamiento TEF para la construcción de una planta de energía de gas natural de 122 megavatios en el estado, según detalló el gobierno en un comunicado.

Se trató de un proyecto para dar lugar a la Planta de Generación Rock Island, una fuente de energía que fortalecerá el suministro eléctrico cerca de Houston, uno de los principales centros de demanda en Texas.