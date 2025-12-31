¿Es seguro salir de Texas en Año Nuevo?: la recomendación legal para migrantes con trámites pendientes en EE.UU.

Salir de Texas y, en general, de Estados Unidos bajo las políticas migratorias del presidente Donald Trump puede generar incertidumbre entre los migrantes. Con las fiestas de Año Nuevo, muchas personas planean viajar fuera del país o del estado, y una abogada comparte su recomendación legal para quienes tienen trámites migratorios pendientes.

Viajes: la recomendación de una abogada si se tienen trámites pendientes

La abogada de inmigración Emily Benítez, con oficinas en Houston, explicó a Telemundo que en este momento hay un riesgo mínimo al viajar con un trámite pendiente, pero señaló que “lo hay”, lo que significaría que los migrantes no deben confiarse de dejar EE.UU. sin una respuesta de su caso.

Muchos de los migrantes que salen de EE.UU. con un caso pendiente pueden tener consecuencias en sus procesos Freepik

“Al final es una decisión personal y los abogados de inmigración recomendaríamos no viajar, al menos que sea absolutamente necesario”, destacó la legista.

En cuanto a viajes por carretera, la abogada considera que probablemente el riego sea más elevado en ciudades fronterizas. “Ciertas ciudades que tienen checkpoints (puntos de control migratorio) aquí en Texas tendrán más riesgo que otras” añadió.

La advertencia de la abogada para los residentes permanentes

Benítez también fue clara en que incluso con estatus legal, como la residencia permanente o green card, no se está exento de revisiones.

“Incluso a residentes permanentes los pueden pasar a revisiones en el cuartito. Es incómodo, pero creo que la recomendación principal es mantener la calma, responder las preguntas, tener la documentación en orden y asegurarnos de que nuestros pasaportes estén vigentes”, advirtió la abogada.

Las reglas del Uscis para los migrantes con casos pendientes que salen de EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) explica que, en general, si una persona solicita un ajuste de estatus para obtener la residencia permanente y sale de EE.UU. sin la documentación de viaje adecuada, es posible que no se le permita volver a ingresar cuando regrese.

Incluso si se le permite reingresar, existe la posibilidad de que se determine que ha abandonado la solicitud pendiente, y en consecuencia, perderá la oportunidad de obtener la green card.

Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) señala que debido a los recientes cambios en la ley de inmigración, viajar fuera del país norteamericano “puede tener graves consecuencias para los extranjeros que estén en proceso de ajustar su estatus migratorio o solicitar una visa de inmigrante”.

Además del ajuste de estatus, otros procesos en curso se pueden ver afectados al salir de Estados Unidos sin el permiso y los documentos apropiados Freepik

Asimismo, la agencia indica que los solicitantes del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) con un caso en trámite deben tomar en cuenta ciertos riesgos al salir de EE.UU., ya que al no estar presente en el país es posible perder avisos de evidencia u otras notificaciones importantes o que se deniegue el beneficio.

Para quienes presentaron el Formulario I-539, Solicitud de Extensión o Cambio de Estatus de No Inmigrante, indica que generalmente se considera que ha abandonado el proceso si se sale de Estados Unidos antes de que la agencia tome una decisión, aunque existen algunas excepciones.

En ese sentido, el Uscis agrega: “Tener un documento de permiso adelantado no evita el abandono de la solicitud de cambio de estatus. Cuando regrese a Estados Unidos, es probable que le denieguen la admisión si su estatus actual ha expirado”.