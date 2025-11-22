¿Frío extremo o clima cálido en Texas durante Thanksgiving 2025?: el pronóstico oficial del NWS

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) proyecta un cambio notable en las condiciones atmosféricas de Texas para Thanksgiving 2025. Tras varios días de temperaturas elevadas, el estado recibiría un frente que favorecerá un ambiente más fresco durante el feriado del jueves 27 de noviembre.

Panorama general del clima en Texas para el Día de Acción de Gracias 2025

El Día de Acción de Gracias se celebrará este año el jueves 27 de noviembre de 2025. La fecha coincide con uno de los periodos de mayor movilidad del año y con un aumento de reuniones familiares en todo Texas y EE.UU. Por ello, el pronóstico a largo plazo del NWS representa una información valiosa para los residentes y viajeros.

El Día de Acción de Gracias se celebra en Estados Unidos el cuarto jueves de noviembre Pexels / RDNE Stock project

Según las proyecciones del organismo, el estado dejará atrás un período de calor inusual previo a la semana del feriado. El ingreso de aire más frío y seco avanzará a mediados de la semana de Thanksgiving, lo que reducirá los valores máximos y la humedad en varias regiones.

El pronóstico extenso indica una tendencia general hacia temperaturas cercanas a lo normal para la época o ligeramente más bajas, sin señales de calor extremo ni frío severo generalizado en el estado.

Condiciones previstas para el norte y centro de Texas

Las regiones de Dallas y Fort Worth se verán influenciadas por el paso del frente frío. Se espera que el ambiente sea más seco hacia media semana y que las temperaturas se ubiquen en rangos moderados. Las proyecciones contemplan máximas entre los 50°F (10°C) y 60°F (15.5°C).

No obstante, para las primeras horas del día de Thanksgiving, se adelantan mínimas en los rangos más altos de los 30°F (-1°C). La probabilidad de lluvia disminuiría de forma gradual, lo que indicaría un escenario estable para el jueves del feriado.

El NWS no descarta variaciones locales, pero los modelos consultados resumen un panorama sin condiciones extremas en esta parte del estado.

Las autoridades meteorológicas anticipan que el área metropolitana de Dallas-Fort Worth experimentará condiciones secas y frescas hacia la mitad y final de la semana de Thanksgiving Canva

Proyección para Austin y San Antonio durante el feriado

En el sector Austin–San Antonio también se anticipa un descenso térmico. El organismo prevé que los valores máximos alcancen los 60°F (15,5°C) y se acerquen a los 70°F (21°C) para el miércoles y jueves de la semana festiva. Las mínimas se ubicarán entre los 30°F (-1°C) y los 50°F (10°C), dependiendo de la zona.

En el caso de San Antonio, se esperan mínimas en los 40°F (4,4°C) y máximas en los 60°F (15,5°C). Esta tendencia forma parte del cambio regional impulsado por la masa de aire frío que avanza desde el norte del país.

Las condiciones, según el pronóstico, se mantendrán secas o con baja probabilidad de lluvia a medida que se acerque el día del evento.

Expectativa para el sureste de Texas y el área de Houston

El NWS señala un escenario relativamente fresco para Houston y Galveston hacia Thanksgiving. Los valores matutinos podrían iniciar en los 40°F (4,4°C), mientras que las temperaturas de la tarde se ubicarían cerca de los 60°F (15,5°C).

Antes del feriado, las estimaciones indican un comportamiento cercano al promedio regional: máximas en los 70°F (21°C) y mínimas en los 50°F (10°C) entre el martes y el miércoles previos a la festividad. La región, que experimentó calor atípico en días anteriores, entrará en un proceso de estabilización térmica.

La posibilidad de precipitaciones será menor conforme se acerque el feriado, lo que reduciría el riesgo de retrasos vinculados con el clima.

El panorama inicial en Houston y sus alrededores apunta hacia condiciones relativamente frescas, con registros térmicos levemente inferiores a los promedios históricos Canva

El impacto del frente frío en el Texas Panhandle

El Panhandle, con ciudades como Amarillo, será una de las primeras zonas en recibir el aire frío previsto. Las máximas podrían situarse por debajo de los 60°F (15.5°C), mientras que las mínimas descenderán bajo el punto de congelación desde el miércoles previo al Día de Acción de Gracias.

La llegada de esta masa de aire más fría coincide con la transición estacional que suele ocurrir en la región durante noviembre. El NWS anticipa estabilidad atmosférica, aunque con un enfriamiento más pronunciado en comparación con el resto del estado.

Este comportamiento se alinea con patrones típicos de esta área, que registra variaciones notorias al acercarse el invierno.