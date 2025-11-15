¿Se mantiene el frío en Texas?: el pronóstico para el Día de Acción de Gracias 2025

El panorama climático para Thanksgiving 2025 despierta interés entre quienes planean viajar, recibir familiares o simplemente disfrutar la jornada al aire libre. Las proyecciones de The Old Farmer’s Almanac ofrecen un escenario detallado sobre lo que podría ocurrir en Texas durante el Día de Acción de Gracias.

Las proyecciones climáticas de The Old Farmer’s Almanac para Texas en Thanksgiving

El pronóstico elaborado por los meteorólogos Bob Smerbeck y Brian Thompson para The Old Farmer’s Almanac establece que en Texas habría un clima cálido y mayormente agradable durante la semana festiva.

Según los meteorólogos Bob Smerbeck y Brian Thompson, el norte de Texas experimentará días secos con cielo despejado y un ambiente más cálido de lo habitual Old Farmer´s Almanac

En su mapa especial para quienes viajen en esos días, el estado aparece dividido entre un norte estable, sin señales de lluvia, y un sur donde podrían aparecer precipitaciones breves. La publicación sostiene que habrá un “claro contraste norte–sur” y que la mayor parte de los desplazamientos en carreteras se realizarán sin complicaciones.

Este panorama se alinea con la tendencia general planteada por The Old Farmer´s Almanac para 2025 en la mayor parte del sur estadounidense, donde enfatiza la presencia de aire tibio y abundantes intervalos de sol.

Cómo suele ser el clima en Dallas/Fort Worth durante Acción de Gracias

Además del pronóstico de The Old Farmer’s Almanac, también es útil revisar los datos históricos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). En Dallas/Fort Worth, la región metropolitana más poblada del norte de Texas, la jornada suele caracterizarse por contrastes marcados según el año, con extremos que van desde calor veraniego hasta irrupciones gélidas.

En Dallas/Fort Worth, las temperaturas normales para Acción de Gracias son 63°F (17°C) de máxima y 43°F (6°C) de mínima LM Otero - AP

Entre las tendencias más habituales en Dallas/Fort Worth se encuentran:

La máxima promedio ronda los 63°F (17°C) , mientras que la mínima se ubica cerca de 43°F (6°C) .

, mientras que la se ubica cerca de . Aunque no es frecuente, se registraron 19 ocasiones con temperaturas de congelación en la mañana de Acción de Gracias.

en la mañana de Acción de Gracias. No existen antecedentes de máximas de 32°F (0°C) o inferiores en pleno feriado.

en pleno feriado. La historia climática muestra picos, como el récord de calor del 25 de noviembre de 1965 , cuando el termómetro trepó hasta 88°F (31°C) .

, cuando el termómetro trepó hasta . También se observó un mínimo absoluto histórico de 21°F (-6°C) el 30 de noviembre de 1911.

Waco presenta un patrón climático similar al de Dallas/Fort Worth pero con temperaturas ligeramente más elevadas

El clima seco domina Acción de Gracias en Dallas/Fort Worth. En cuanto a las lluvias, los registros históricos del NWS establecen que: