Greg Abbott reacciona al video que muestra cómo un migrante embiste a un agente del ICE en San Antonio: “Criminales”

El gobernador de Texas, Greg Abbott, respondió en sus redes sociales a un video que muestra a un migrante que embistió a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El republicano pidió el arresto de “criminales” que cometen esas acciones y denunció los ataques a funcionarios federales del gobierno. Las autoridades aseguran que se registró un aumento en las agresiones a oficiales.

La grabación, que capturó el momento, circuló a través de redes sociales y medios estadounidenses. Allí, se puede ver cómo un extranjero que estaba acorralado por autos del ICE intentó escapar para evadir el arresto y chocó a dos vehículos.

A través de su cuenta de X, Abbott se refirió a lo ocurrido: “Un inmigrante ilegal delincuente embistió vehículos del ICE en San Antonio y envió un agente al hospital”.

De acuerdo con la mirada del gobernador republicano, se trata de una dinámica que se repite en distintos puntos de Estados Unidos. “Grupos organizados obstruyen la aplicación de las leyes migratorias en todo EE.UU., poniendo en riesgo a los oficiales y a los civiles respetuosos de la ley”, escribió.

Por último, en su mensaje, condenó ese tipo de actitudes y pidió que quienes sean responsables de ataques a agentes enfrenten las consecuencias de la ley: “Estos criminales deben ser arrestados”.

El hecho fue detallado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) mediante una publicación en su sitio web oficial. Allí, las autoridades identificaron al responsable como Robyn Argote Brooks, un migrante oriundo de Cuba.

Todo ocurrió durante una parada de tráfico que formaba parte de una operación dirigida expresamente contra el extranjero. Las imágenes comienzan cuando los agentes del ICE apostados alrededor del rodado le solicitaron al conductor que se bajase del vehículo.

Ante esa situación, Argote Brooks intentó acelerar y salir hacia adelante, pero un coche de la agencia federal se cruzó antes de que pudiera hacerlo. Acorralado, arrancó su auto en reversa y chocó a una camioneta de la agencia que se había puesto allí.

El cubano aceleró para intentar mover el vehículo, pero no lo logró. Luego, fue nuevamente hacia adelante y chocó al otro auto que se había cruzado en su camino en primera instancia.

Tras el impacto, los agentes del ICE comenzaron a golpear el rodado con vehemencia. Después de sacar a Argote Brooks, lo tiraron al piso y lo detuvieron.

El DHS denuncia un aumento en ataques a agentes del ICE

En la misma línea que lo que marcó Abbott en su publicación de redes sociales, el DHS lanzó un comunicado el 8 de enero donde marcó un aumento de las agresiones que sufren oficiales del ICE.

Según las autoridades, por culpa de la “retórica radical de las políticas santuario”, se registraron estas cifras:

Suba de más del 1300% en agresiones .

. Aumento del 3200% en ataques con vehículos .

. Por su parte, las amenazas de muerte subieron un 8000%.

Las cifras corresponden al período del 20 de enero al 31 de diciembre de 2025 y se comparan con el año anterior.