Hinojosa vs. Abbott: el dato sobre los votantes latinos en las primarias de Texas que ilusiona a los demócratas

El mapa político de Texas volvió a moverse y, esta vez, el giro podría favorecer a los demócratas. En particular, el desempeño en los condados de mayoría hispana y la competencia entre Gina Hinojosa y Greg Abbott abren la interrogante sobre el desenlace de las elecciones generales del 3 de noviembre.

El repunte clave de los demócratas en los condados latinos

Según informó Axios, la concurrencia a las urnas en la primaria demócrata creció con fuerza en los principales bastiones latinos del estado , mientras que la participación republicana retrocedió en comparación con otros ciclos recientes.

creció con fuerza en los , mientras que la participación republicana retrocedió en comparación con otros ciclos recientes. El fenómeno se registró en los 64 condados con mayoría hispana, entre ellos Bexar —donde se encuentra San Antonio—, Nueces —sede de Corpus Christi— y todos los ubicados en la frontera con México.

En jurisdicciones fundamentales como los condados de Bexar y Nueces, la asistencia a las urnas en la interna demócrata aumentó cuatro puntos porcentuales respecto a las elecciones de medio término de 2022 Freepick

El incremento no fue marginal. La asistencia en esas jurisdicciones aumentó cuatro puntos porcentuales respecto de la última primaria demócrata de medio término en 2022 y superó en más de un punto porcentual la marca de 2024, año de elección presidencial.

En contraste, aunque en 2024 la participación republicana había superado a la demócrata en condados latinos, este año quedó rezagada frente al empuje azul.

Para los estrategas demócratas, el dato tiene un peso simbólico y práctico. Texas fue escenario, apenas dos años atrás, de un corrimiento hacia la derecha en zonas del sur y a lo largo del Río Grande, donde muchos votantes hispanos habían acompañado a Donald Trump. El repunte actual sugiere que parte de ese electorado podría estar reconsiderando su alineamiento partidario.

El peso específico del voto hispano en las elecciones de Texas

La influencia latina en Texas no es un detalle menor. De acuerdo con la organización de derechos civiles UnidosUS, los hispanos representan más del 25% de los votantes registrados en el estado.

Esa proporción los convierte en un factor decisivo en primarias y elecciones generales, tanto a nivel estatal como nacional.

La llamada entre Abbott y Trump en medio de la campaña electoral

En un comunicado difundido desde Washington el 3 de marzo de 2026, UnidosUS detalló que la participación electoral en la primaria texana superó ampliamente los niveles de 2022 y que los votantes hispanos son una pieza central de esa historia.

El sondeo flash realizado entre 200 latinos que ya habían votado o estaban completamente seguros de hacerlo reveló que el 65% participó en la primaria demócrata y el 35% en la republicana.

Ese reparto es observado con atención por ambos partidos. Si bien el Partido Republicano mantiene una base sólida en el estado, el hecho de que casi dos tercios de los votantes hispanos consultados se hayan inclinado por la boleta demócrata alimenta expectativas en torno a una eventual recomposición del voto latino en noviembre.

Hinojosa frente a Abbott: una señal en la primaria

En la contienda demócrata para gobernador, la representante estatal Gina Hinojosa obtuvo el 55% de las preferencias entre los votantes hispanos, según el relevamiento de UnidosUS, al superar con amplitud al exrepresentante Chris Bell, que alcanzó el 20%, y a Andrew White, con el 7%. Del lado republicano, el 72% de los votantes latinos que participaron en esa primaria respaldaron al actual gobernador Greg Abbott.

En la interna demócrata para la gobernación, la representante estatal Gina Hinojosa capturó el 55% de las preferencias hispanas ARchivo

La comparación entre ambos porcentajes ofrece una doble lectura para UnidosUS. Por un lado, confirma que Abbott conserva una adhesión considerable entre los hispanos que optan por la primaria republicana.

Por otro lado, evidencia que dentro del universo latino que participa en la interna demócrata, Hinojosa logró consolidar una mayoría clara, lo que fortalece su posicionamiento como figura competitiva para el tramo final del año electoral.

La encuesta también indagó sobre la motivación del voto. Entre los republicanos hispanos, el 45% afirmó que acudió a las urnas para apoyar al presidente Donald Trump y al partido, mientras que entre los demócratas el 37% dijo haber votado para respaldar lo que hace su fuerza política. En proporciones similares —36% y 37%, respectivamente— señalaron que su principal impulso fue “apoyar y alzar la voz por su comunidad”.