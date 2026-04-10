Inflación: el último informe de DoorDash situó a una ciudad de Texas entre las más asequibles para desayunar

En un contexto económico oscilante en Estados Unidos, el informe más reciente de la compañía DoorDash sobre la inflación reveló que una ciudad de Texas está entre las más baratas para desayunar. El análisis, elaborado en torno a una comida popular en los comercios, ubicó a Fort Worth en el tercer puesto de asequibilidad, solo por detrás de Greensboro, en Carolina del Norte, y Richmond, en Virginia.

El informe de DoorDash sobre la inflación que situó a una ciudad de Texas entre las más asequibles

La empresa estadounidense que opera servicios de pedidos y entrega de comida en línea incluyó en su reciente informe un análisis que refleja los cambios en las tendencias de los consumidores. Para este fin, utilizó tres indicadores clave: el Índice de Artículos Esenciales Cotidianos, el Índice de Hamburguesas con Queso y el Índice de Productos Básicos para el Desayuno.

El mapa de DoorDash muestra las ciudades con los desayunos más asequibles en EE.UU., con tres áreas de Texas incluidas DoorDash

A nivel nacional, el índice de desayunos básicos, que incluye tres huevos, un vaso de leche, un bagel y un aguacate, refleja el precio promedio de una cesta de productos esenciales para la primera comida del día, y ha disminuido un 22,3% interanual a marzo de 2026.

El análisis exhibe una moderación de la inflación en varias categorías, principalmente en el valor del bagel, con descensos interanuales notables. Al margen de las estadísticas generales, el informe ubicó al área de Fort Worth como la tercera con el costo del desayuno más bajo, a 2,81 dólares.

En EE.UU., se sitúa por detrás de Greensboro, en Carolina del Norte (US$2,60) y Richmond, en Virginia (US$2,67).

También en el Estado de la Estrella Solitaria, otras dos jurisdicciones resaltan por tener precios relativamente bajos para los desayunos: Garland (US$3,01) e Irving (US$3,08).

El índice de DoorDash para los desayunos básicos incluye tres huevos, un vaso de leche, un bagel y un aguacate DoorDash

El último informe de DoorDash sobre la inflación que destaca a una ciudad de Texas por asequibilidad

De acuerdo con los datos generales del análisis, las 10 ciudades de Estados Unidos con mejor relación calidad-precio en todos los índices en los últimos 12 meses fueron:

Lincoln, Nevada

Austin, Texas

Detroit, Michigan

Boise, Idaho

Irving, Texas

Dallas, Texas

Milwaukee, Wisconsin

Fresno, California

San Antonio, Texas

Oklahoma City, Oklahoma

Esta clasificación se elaboró en consideración del precio general de la hamburguesa con queso, junto con otros factores que impactan a nivel nacional.

“Los promedios nacionales son un buen punto de referencia, pero las condiciones económicas pueden variar significativamente a nivel local", remarcó Jessica Lachs, directora de análisis de DoorDash, en diálogo con Fox News.

El último informe de DoorDash ubicó a Austin, la capital de Texas, en el segundo puesto dentro de la lista de las 10 ciudades de Estados Unidos con mejor relación calidad-precio en comidas Freepik

La inflación en Estados Unidos en artículos del día a día, según el informe de DoorDash

El Índice de Artículos Esenciales Cotidianos de DoorDash incluye pasta de dientes, champú, papel higiénico, detergente para ropa, analgésicos y pañales. El objetivo es abarcar productos básicos para el hogar de diversos minoristas que las personas utilizan a diario.

A nivel nacional, los números se mantienen prácticamente sin cambios a marzo de 2026 en comparación con el año anterior, con una disminución de tan solo -0,3%.

La ciudad más económica es Memphis, Tennessee, donde la canasta básica cuesta US$51,93. Por detrás de esta urbe figuran: