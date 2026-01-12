IRS en Texas: qué dice la ley sobre los taxes de los inmigrantes en 2026

La temporada tributaria de 2026 introduce cambios relevantes en la legislación fiscal de Estados Unidos que impactan también en la población inmigrante en Texas. Nuevas disposiciones federales, plazos definidos por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y reglas claras sobre la obligación de declarar ingresos configuran el marco legal vigente.

Qué deben saber los inmigrantes en Texas sobre la declaración de impuestos

El IRS estableció que la temporada de presentación de declaraciones de impuestos comienza el 26 de enero de 2026. A partir de esa fecha, los contribuyentes, independientemente de su estatus migratorio, pueden enviar sus declaraciones correspondientes al año fiscal 2025.

El IRS es la oficina encargada de los impuestos en Estados Unidos (Foto AP/Patrick Semansky, Archivo)

La fecha límite para cumplir con esta obligación es el miércoles 15 de abril de 2026. Hasta ese día, las personas deben presentar su declaración y pagar cualquier saldo adeudado. En caso de no poder cumplir en tiempo, también hay mecanismos para solicitar prórrogas, aunque no eximen del saldo de los impuestos calculados.

Lo que cambia en la declaración de impuestos 2026

Otro punto relevante del calendario es la vigencia del Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN). Aquellos ITIN que no fueron utilizados en una declaración federal durante los años tributarios 2022, 2023 y 2024 tenían como fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2025, por lo que se deberían haber renovado antes de presentar la declaración en 2026.

“Los sistemas de información se actualizaron para incorporar las nuevas leyes tributarias y están listos para procesar las declaraciones de los contribuyentes de manera eficiente y eficaz durante esta temporada”, informó Frank Bisignano, director ejecutivo de la agencia federal, en un comunicado oficial.

La obligación de declarar impuestos para los inmigrantes en Texas

La ley federal es clara: declarar impuestos no es una opción voluntaria. Toda persona que obtiene ingresos en EE.UU. debe reportarlos ante el IRS, incluso si no cuenta con un número de Seguro Social. En esos casos, el sistema permite cumplir mediante el uso del ITIN.

En Texas, esta obligación se aplica de la misma manera que en otros estados. No declarar cuando existe el deber legal puede derivar en sanciones económicas, intereses acumulados y procesos de cobro por parte de la autoridad fiscal.

“¿Por qué? Porque el IRS ya tiene esa información y es probable que te empiecen a mandar cartas diciendo: ‘oye, aquí tengo este historial y tú no hiciste la declaración’. Y no hay peor cosa que no hacerle caso a esas cartas”, explicó Brissa Chapa, agente de declaración de impuestos, a Univision.

El IRS dispone de esta información sobre los ingresos de los trabajadores a través de formularios como el W-2 o el 1099, enviados por empleadores y plataformas de pago. Por ese motivo, la omisión de la declaración no impide que la agencia detecte ingresos no reportados y emita notificaciones formales.

La obligación legal de declarar ingresos garantiza que la información financiera es confidencial y no se comparte con autoridades migratorias

¿El IRS puede compartir la información tributaria de los inmigrantes con el ICE?

Uno de los principales temores entre la comunidad inmigrante es el uso que pueda darse a la información fiscal. La legislación federal protege la confidencialidad de los datos que los contribuyentes entregan al IRS.

De acuerdo con las normativas, la agencia tributaria no comparte información con autoridades migratorias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), salvo que exista una orden judicial vinculada a un caso grave. La simple presentación de impuestos no activa procesos migratorios ni genera reportes automáticos a otras agencias.

“Si tienen miedo de hacer su declaración, la recomendación es que sí hagan los impuestos”, señaló Chapa.

Cambios introducidos por la ley “One, Big, Beautiful Bill”

La nueva legislación federal incorpora modificaciones que impactan en las declaraciones presentadas en 2026. Uno de los cambios más difundidos es la introducción de deducciones específicas sobre ciertos tipos de ingresos.

La ley establece que determinadas propinas calificadas y una parte del pago por horas extra quedan excluidas del cálculo del impuesto federal. Sin embargo, para acceder a estas deducciones, el contribuyente debe contar con un número de Seguro Social válido, lo que limita su aplicación para quienes declaran únicamente con ITIN.

Otro punto relevante es la deducción de intereses pagados por préstamos de autos. Se permite deducir hasta US$10.000 por intereses de préstamos destinados a vehículos de uso personal ensamblados en EE.UU. Para aplicar a esto, es obligatorio incluir el número de identificación del carro en la declaración.

La ley “One, Big, Beautiful Bill” introduce deducciones significativas Canva

Cambios en los reembolsos y forma de pago

El IRS avanza en la eliminación progresiva de los reembolsos mediante cheques de papel. Para la declaración correspondiente al año fiscal 2025, que se presenta en 2026, se solicitará información bancaria para realizar los pagos mediante depósito directo.

Esta medida busca agilizar los tiempos de procesamiento y reducir errores. Los contribuyentes que no proporcionen datos bancarios podrían enfrentar demoras adicionales en la recepción de sus reembolsos.

En casos donde los ingresos anuales sean bajos y ya se hayan realizado retenciones durante el año, existe la posibilidad de no adeudar impuestos e incluso de recibir un reembolso, siempre que se presente la declaración correspondiente.

Antes de estas declaraciones en 2026, se recomienda reunir todos los comprobantes de ingresos, verificar si el ITIN está vigente y evaluar la situación fiscal con un preparador certificado.