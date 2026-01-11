Las nuevas tarifas del IRS por millaje: últimas actualizaciones en enero 2026

Según comunicó oficialmente el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), ya quedaron dispuestas las nuevas tarifas de millaje para 2026 en Estados Unidos. La entidad diferenció los cálculos para cada tipo de deducción. Además, en la publicación también explicó cuáles son los factores que tuvo en cuenta para la actualización de los montos.

Cuáles son las tarifas de millaje 2026 que definió el IRS

Las cifras quedaron definidas oficialmente en una publicación de la entidad en su sitio web con fecha del 29 de diciembre del 2025. Allí, estableció los montos para el 2026.

El IRS definió las tarifas de 2026 para cada tipo de millaje Freepick

La tarifa federal por millaje es la cantidad de dinero que un contribuyente puede deducir de impuestos por usar un vehículo personal para fines comerciales, benéficos, médicos o de mudanza.

De acuerdo con el comunicado del IRS, los valores para este año son:

Uso comercial: 72,5 centavos por milla . Este es el único ítem que tuvo un aumento en su tasa de millaje con respecto a 2025.

. Este es el único ítem que tuvo un aumento en su tasa de millaje con respecto a 2025. Fines médicos: 20,5 centavos por milla . Aquí la tasa se redujo medio centavo desde el año anterior.

. Aquí la tasa se redujo medio centavo desde el año anterior. Mudanza: 20,5 centavos por milla . Este uso no es deducible para todos los contribuyentes. La tarifa también bajó medio centavo de 2025 a 2026.

. Este uso no es deducible para todos los contribuyentes. La tarifa también bajó medio centavo de 2025 a 2026. Colaboración con organizaciones benéficas: 14 centavos por milla. En este caso, el monto se mantuvo sin cambios respecto al año anterior.

La entidad federal también aclaró que estos números se aplican a todos los vehículos, sin importar si son eléctricos o híbridos o si usan gasolina o diésel.

Cómo determinó el IRS los cambios en la tasa de millaje

En el comunicado donde dio a conocer los nuevos montos, el IRS también se refirió al cálculo utilizado para designar los valores de millaje de 2026. La entidad separó lo que analizó para cada caso:

Tasa de uso comercial : se basa en un estudio anual de los costos fijos y variables de operar un automóvil.

: se basa en un estudio anual de los de operar un automóvil. Tarifa de fines médicos y de mudanza : el IRS analizó únicamente los costos variables para determinar esta cifra.

: el IRS analizó únicamente los para determinar esta cifra. Millaje por servicios caritativos: está fijado por ley y la entidad no tiene la potestad de modificarlo.

El IRS aclaró cuáles fueron los cálculos para actualizar cada tarifa de millaje Patrick Semansky - AP

Además, la agencia aclaró que el uso de estas tasas es opcional y que los contribuyentes pueden realizar el cálculo real de su vehículo si así lo desean. Sin embargo, se plantean ciertas reglas.

En primer lugar, para el empleo de un automotor propio se deberá usar obligatoriamente la tasa estándar durante el primer año o el contribuyente no tendrá esa opción a futuro.

En el caso de vehículos rentados, sí debe utilizarse durante todo el período del alquiler, incluyendo las renovaciones.

Las tarifas de millaje del IRS son opciones y los conductores pueden optar por calcular el costo real de su vehículo Freepick

No todos pueden realizar el millaje por mudanza, aclara el IRS

A pesar de que comunicó la tasa, la entidad impositiva de Estados Unidos detalló que el uso de un automotor con este fin no puede deducirse en la mayoría de los casos.

De acuerdo con la legislación estadounidense, solo las fuerzas armadas en servicio activo o ciertos miembros de la comunidad de inteligencia que se mudan por órdenes militares pueden acceder a este tipo de millaje.