La cadena de autos fundada por latinos en Texas que cierra sucursales en EE.UU.: cientos de empleados en el limbo

La empresa de venta de autos usados Tricolor Auto Group bajó las persianas de forma indefinida en sus 39 sucursales y siete centros de servicio en Estados Unidos. La decisión no solo afecta a los clientes, sino que también genera incertidumbre entre cientos de empleados que podrían perder sus trabajos.

Tricolor Auto Group en bancarrota: qué pasará con la empresa de autos usados

Tricolor Auto Group (TAG), una de las cadenas independientes de venta minorista de autos usados ​​más grande de Estados Unidos, se declaró en bancarrota. Al final de la jornada, los empleados fueron notificados de que quedaban ‘cesados’. Recursos humanos aclaró que no eran despidos y que en 30 días se les informará sobre su futuro.

Tricolor Auto Group (TAG), una de las cadenas independientes de venta minorista de autos usados ​​más grande de Estados Unidos, se declaró en bancarrota @TricolorAUTO

Fuentes cercanas a la empresa mostraron una carta de recursos humanos en la cual detallaba la situación, según Bloomberg. Esta fue la única comunicación que recibieron los empleados de todas sucursales que posee la compañía, que se volvió popular entre los latinos.

Según los reportes, la compañía presentó la solicitud de quiebra del Capítulo 7 ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos en Dallas, Texas. La misma demuestra pasivos de entre US$1000 y US$10.000 millones y activos por el mismo rango.

Según los especialistas, el gran problema fue el enfoque que tenía la compañía, ya que ofrecía préstamos altos a inmigrantes indocumentados. Con la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, muchos inversores, como JP Morgan, Barclays y Fifth Third, temían que este modelo conllevara un mayor riesgo, algo que terminó sucediendo.

Qué pasará con los empleados de esta compañía de autos usados

La última comunicación oficial se dio a través del CEO de la empresa, Daniel Chu, quien informó a los empleados a través de recursos humanos. Entre el 80% y 90% del personal fue desvinculado temporalmente y recién el 6 de octubre sabrán quiénes podrían reincorporarse al trabajo, si es que esto sucediera.

A comienzos de este año, Tricolor Auto Group operaba 39 concesionarios y siete centros de servicio distribuidos en varios estados como Texas, California, Nevada, Arizona y Nuevo México. Por ello, se estima que son más de 1000 empleados los que quedaron ante un escenario de incertidumbre.

Por el momento mantendrán la cobertura de seguros médicos, aunque sus salarios quedaron congelados. Si bien trascendió que el cierre podría ser permanente, la compañía todavía no emitió ningún comunicado oficial al respecto.

Tricolor Auto Group, una empresa fundada por latinos @TricolorAUTO

Los clientes que tenían créditos activos o vehículos en servicio, deberán contactar directamente a la sucursal con la cual la obtuvieron para detallar su situación. Ante este escenario, la preocupación creció entre los consumidores ante un posible cierre definitivo de la empresa.

Historia de Tricolor Auto Group: empresa fundada por latinos en EE.UU.

Tricolor Auto Group fue fundada en Texas por empresarios latinos a comienzos de la década del 2000, con un objetivo principal: ofrecer a la comunidad latina en Estados Unidos una alternativa confiable y accesible para adquirir un vehículo. Con el tiempo, la compañía se consolidó como pionera en la industria automotriz por su financiamiento justo, transparente y adaptado a las necesidades de los clientes.

La empresa en bancarrota ofrecía autos usados y nuevos a sus clientes @TricolorA

La compañía desarrolló un modelo de negocio que no solo ofrecía autos usados certificados, sino también planes de pago flexibles, asesoría en español y un enfoque comunitario. Esta filosofía le permitió crecer rápidamente, expandiéndose desde sus primeras sucursales en Texas hacia otros estados con fuerte presencia latina, como California y Nevada.