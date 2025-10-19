La estrategia del alcalde de Houston para proteger a los migrantes y enfrentar a Trump: elogiado por Greg Abbott
El demócrata ejerce su primer mandato en la alcaldía sin presentar quejas contra el presidente de EE.UU.; sus razones
- 3 minutos de lectura'
Houston ha sido el centro de varias protestas contra la administración Trump. Un ejemplo de ello ocurrió el 18 de octubre, cuando se llevaron a cabo nueve manifestaciones en el área metropolitana de la ciudad como parte del movimiento “No Kings”, en rechazo a las políticas del gobierno de Trump. Estas protestas contrastan con la estrategia del alcalde demócrata John Whitmire, quien se ha abstenido de expresar críticas públicas hacia el presidente.
La postura de John Whitmire en medio de las críticas a la administración Trump
Whitmire busca evitar cualquier tipo de confrontación con el presidente. En diálogo con The New York Times, detalló que su estrategia para gobernar una ciudad estadounidense es con un perfil bajo, sin apuntar de manera directa contra la administración Trump.
“A veces, cuanto más alto te expresas, menos te escuchan”, dijo el alcalde, haciendo alusión sobre sus compañeros demócratas. “No respondo a Trump; eso podría ser contraproducente. ¿Tengo opiniones personales? Claro, y son firmes, pero ¿por qué quieren desafiarlo?”.
Esta postura ha sido característica de varios ejecutivos de Houston. Según el medio citado, los residentes destacan cómo la ciudad ha logrado mantenerse al margen de conflictos en los últimos meses tras mantener sus esfuerzos en secreto y fuera de las noticias. “Es la forma de hacer política en Houston”, dijo Anthony Ríos, copresidente de Houston Progressives,
Incluso, Whitmire incluso recibió recientemente elogios por parte de Greg Abbott, gobernador de Texas, por su trabajo conjunto con la policía estatal. “Es un alcalde que se preocupa mucho por la seguridad pública”, declaró el gobernador en Houston este mes.
Con este apoyo, el demócrata criticó a otros alcaldes como Brandon Johnson en Chicago y Karen Bass en Los Ángeles, por sus cuestionamientos públicos al presidente sobre la aplicación de la ley migratoria y otros temas que solo han profundizado las divisiones. Asimismo, apuntó contra el candidato por la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, por contar con un “historial pésimo para ayudar a la gente”.
“¿Dice que va a arrestar al primer ministro de Israel? ¿Crees que así se une a la gente? Él y yo estamos en universos diferentes”, sostuvo.
Las críticas que ha recibido el alcalde por su postura
El alcalde se ha enfrentado a múltiples críticas. En abril de este año, 30 presidentes de distrito y del Congreso del Partido Demócrata del Condado de Harris firmaron una resolución para amonestar al alcalde por su participación en una recaudación de fondos para el representante republicano Dan Crenshaw.
En la declaración presentada por Houston Chronicle, los presidentes escribieron que Whitmire se había mantenido al margen mientras el presidente Donald Trump reformaba las altas esferas del gobierno federal, y que no defendió a los habitantes de Houston que sufrieron las consecuencias.
La declaración también señala cómo el Departamento de Policía de la ciudad ha cooperado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
