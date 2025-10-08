Gavin Newsom vs. Greg Abbott: la dura acusación del gobernador de California con un dato demoledor sobre Texas

La disputa entre gobernadores en Estados Unidos sumó un nuevo y explosivo capítulo luego de que el mandatario de California, Gavin Newsom, acusara a su par de Texas, Greg Abbott, de usar recursos militares en un operativo político mientras desatendía los problemas de violencia en su propia jurisdicción. La publicación llegó horas después de que el republicano publicara un meme sobre las tasas de criminalidad en territorios demócratas.

La acusación de Newsom a Abbott: “La delincuencia en Texas está fuera de control”

Desde Sacramento, el gobernador de California emitió un mensaje contundente dirigido a su par del Estado de la Estrella Solitaria. “El crimen está fuera de control en Texas. La tasa de homicidios de Texas es 39% más alta que la de California", escribió en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

Newsom apuntó contra Abbott por el despliegue de la Guardia Nacional en Illinois x.com/GavinNewsom

En ese mismo mensaje, arremetió: “Pero Greg Abbott está ocupado enviando su Guardia Nacional a Illinois para hacer espectáculos. Deja de invadir otros estados y limpia tu propio desastre, Greg”.

De esa manera, Newsom no solo desacreditó la versión republicana sobre los altos índices de criminalidad en los estados demócratas, sino que también se refirió a la polémica intervención de tropas estatales en Illinois.

El meme de Abbott que desató la confrontación política con Newsom y los demócratas

El conflicto comenzó cuando Greg Abbott compartió en redes sociales un meme en el que se burló de tres gobernadores demócratas por las tasas de criminalidad en sus estados. La imagen, generada con inteligencia artificial, mostraba a Kathy Hochul, Gavin Newsom y JB Pritzker, que le pedían al presidente Donald Trump: “Deja en paz nuestro crimen”.

El meme de Abbott que enfureció a los gobernadores demócratas x.com/GregAbbott_TX

La gobernadora Hochul fue la primera en contestar. Su equipo de prensa publicó un mensaje con datos precisos: “La tasa total de delitos en Texas es 20,5% más alta que la de Nueva York. En caso de que haya confusión, eso significa que es peor”.

La controversia por el envío de la Guardia Nacional desde Texas a Illinois

El trasfondo de la respuesta de Newsom se encuentra en la decisión de Abbott de enviar efectivos de la Guardia Nacional de Texas a Illinois, en coordinación con el presidente Donald Trump, para reforzar la seguridad de las autoridades federales en Chicago.

Según informó ABC News, un avión militar despegó el lunes por la tarde desde el Estado de la Estrella Solitaria con 200 soldados con destino a una base de reserva del Ejército en las afueras de la ciudad de Brandon Johnson.

Por su parte, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, calificó la acción como una “marcha autoritaria” y advirtió que utilizar tropas estatales en jurisdicciones ajenas sin consentimiento constituía una violación del orden constitucional.

La polémica crece en Estados Unidos por el envío de la Guardia Nacional a jurisdicciones demócratas TASOS KATOPODIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Illinois no permitirá que la administración Trump continúe con su avance autoritario sin resistencia. Usaremos todas las herramientas a nuestro alcance para detener este abuso de poder, porque las tropas militares no deben usarse contra comunidades estadounidenses”, declaró en conferencia de prensa.

Mientras tanto, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, aseguró que no había recibido información previa sobre el despliegue y calificó la operación de “ilegal, inconstitucional y peligrosa”.

En este contexto, las autoridades estatales y municipales presentaron una demanda en los tribunales para bloquear la federalización de la Guardia Nacional, donde alegaron que la medida ponía “en riesgo el principio fundamental que separa los asuntos militares de los civiles”.