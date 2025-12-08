Adiós conductores en Texas: los camiones autónomos ya circulan por la carretera más rápida del estado

El “Corredor de Carga Inteligente” ya llegó a Texas y se puso en marcha en la carretera estatal 130 de Austin. Es el primero de esas características en todo Estados Unidos: permite que camiones circulen en forma autónoma, sin que nadie los conduzca, y garantiza la máxima seguridad en el tráfico.

Cómo es la autovía inteligente donde se manejan camiones solos en Texas

De acuerdo con el sitio web de Cavnue, la empresa que construyó este recorrido inteligente y obtuvo la aprobación de las autoridades locales para ponerlo en marcha, el camino está equipado con infraestructura avanzada, que incluye sensores, cámaras, radares y sistemas de comunicación inalámbrica.

El mapa de la carretera inteligente en Austin, Texas Cavnue

En esta autovía pueden transitar camiones semirremolque sin conductor durante un tramo de 34 kilómetros a lo largo de la SH 130, abarca la región de Georgetown hasta Mustang Ridge.

Las carreteras alertarán a los camiones sobre peligros como escombros o vehículos atascados y eso facilitará un recorrido más seguro para todos los conductores. A su vez, prometen que reducirá la demora, ya que se trata de una región de rápida circulación.

La inteligencia proporcionará datos de incidentes en tiempo real al Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés). Esto permitirá la optimización del tráfico y agilizará el mantenimiento.

“Los avances buscan aumentar la eficiencia del transporte de carga y fortalecer la supervisión de la infraestructura, mejorando así la seguridad y la confiabilidad de la red de transporte de Texas”, explica la empresa.

Expertos opinan sobre la carretera inteligente de Austin, Texas

Según Cavnue, Mike Arellano, ingeniero adjunto del distrito de Austin en el TxDOT, la inclusión de estas nuevas autovías es un importante avance en materia de seguridad.

“La mayor oportunidad para reducir los accidentes reside en mejorar la experiencia del conductor mediante la transmisión de información digital de la carretera a los sistemas automatizados a bordo para ayudar a los camiones automatizados y avanzados a circular por la carretera de forma segura”, opinó Arellano.

El enfoque de la carretera inteligente de Austin, en Texas, es aumentar la seguridad y prevenir accidentes Cavnue

Por su parte, John Esparza, presidente de la Asociación de Camiones de Texas, coincidió en que las carreteras inteligentes significarán “una mayor seguridad para todos los tejanos”.

También, Darran Anderson, director de Estrategia e Innovación del TxDOT, consideró que esta mejora “se trata de centrarse no solo en la autonomía, sino también en las personas”.

La ley de Texas que reguló los vehículos autónomos

A mediados de 2025, se promulgó en la Estrella Solitaria el Proyecto de Ley Senatorial 2807, el cual estableció un marco regulatorio integral para vehículos autónomos en el estado.

Para ello, utilizan niveles de automatización estandarizados definidos por SAE International. Mediante un proceso, se permitió que las empresas obtengan autorización para operar vehículos automatizados comercialmente.

Abbott aprobó la regulación de vehículos autónomos en Texas Archivo

La medida incluye:

Requisitos de seguridad vehicular

Dispositivos de grabación

Cumplimiento de las leyes de tránsito

Delito penal por operar un vehículo autónomo con fines comerciales sin autorización

Las compañías deben presentar un plan detallado de interacción de seguridad para los servicios de emergencia, y deben acatar mecanismos de cumplimiento que permiten al TxDOT suspender o revocar permisos de operación si surgen problemas.