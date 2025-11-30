Ni la visa ni la green card: la CBP revela cuál es la prueba de estatus legal de los visitantes a EE.UU.

Para entrar a Estados Unidos desde otro país, los visitantes deben obtener un I-94. Este documento no está vinculado ni a la visa ni a la green card. En su sitio web oficial, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) señala que los viajeros internacionales pueden solicitar el formulario provisional antes de llegar a un puerto de entrada para ahorrar tiempo.

Qué es el I-94 de la CBP y para qué sirve al ingresar a EE.UU.

La página web oficial de la CBP indica que los viajeros que visitan Estados Unidos pueden solicitar un I-94 provisional o recuperar su número/registro de admisión I-94/I-95 (que es una prueba de su estatus de visitante legal) desde la web.

No obstante, no es necesario que lo completen en papel; ahora pueden acceder a la información de su registro de llegada/salida en línea.

En la frontera terrestre, los visitantes recibirán el I-94 electrónicamente para completar el proceso de entrada CBP - CBP

En la frontera terrestre, los visitantes recibirán el I-94 electrónicamente y ya no tendrán un talón impreso, según la agencia.

En el caso de que la persona desee obtener un Formulario I-94 en papel, puede imprimirlo desde internet mediante el uso de “Obtener el I-94 más reciente” o la misma opción en la aplicación móvil CBP Link.

Se puede pedir un formulario impreso durante el proceso de inspección, pero todas estas solicitudes se procesan en un segundo lugar, explica la agencia.

Quiénes deben obtener el I-94 para entrar a Estados Unidos

La página de la CBP indica que todos los visitantes necesitan un Formulario I-94, excepto:

Ciudadanos estadounidenses.

Extranjeros residentes que regresan.

Extranjeros con visas de inmigrante.

La mayoría de los ciudadanos canadienses que estén de visita o en tránsito.

El I-94 funciona como registro electrónico de entrada y salida obligatorio para visitantes internacionales que llegan a EE.UU. CBP

Si la persona viaja por tierra o en ferry desde determinados puertos, puede pedir un I-94 provisional con antelación en la página. Esto le permitirá ahorrar tiempo en el puerto de entrada. Por otro lado, si es miembro de una tripulación y necesita un I-95, se le emitirá uno a su llegada.

Cómo pedir el I-94 provisional paso a paso

Los viajeros que necesiten el I-94 provisional pueden observar la siguiente guía práctica:

Ingresar al sitio web y seleccionar “Apply Now”.

Aparecerán los términos y condiciones, y el usuario debe deslizarse hasta el fondo del texto y presionar “I acknowledge and agree”.

Se le dirigirá a la persona a una sección con información adicional, y deberá deslizarse y seleccionar la vía de ingreso en “Mode of entry”.

El solicitante tendrá que completar la sección “Traveler application” con información personal de quien viaja, como el nombre, fecha de nacimiento, país de origen y el sexo.

Detallar la información del documento (pasaporte o tarjeta de cruce de frontera) y la información de contacto.

Seleccionar “Save Application” para guardar la solicitud.

Revisar la información y proceder con el pago del formulario (puede hacerlo con PayPal o tarjeta de crédito o débito).

Una vez que completó la petición con su información, la persona puede agregar nuevas al marcar “Add Additional Travelers”. Actualmente, la página acepta hasta 100 solicitudes distintas. La CBP remarca que el formulario no se aceptará hasta que se concrete el procesamiento del pago.

Solicitar el I-94 provisional en el sitio web de la CBP permitirá a los visitantes ahorrar tiempo en su ingreso a EE.UU. Foto de freepik disponible en freepik

Es importante recordar que el viajero aún deberá presentarse en el puerto de entrada para completar el proceso y recibir un Formulario I-94 electrónico. La petición en línea solo funciona para el documento provisional, lo que agiliza el proceso en el puerto de entrada, según la agencia.

Además, si quien solicitó el I-94 provisional no se presenta en la frontera dentro de siete días, su formulario caducará y deberá volver a solicitarlo y abonar la tarifa pertinente.

Por último, la CBP recuerda que para completar su solicitud, el visitante tendrá que hacer lo siguiente: