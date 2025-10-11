Malas noticias para los cazadores de tesoros en Texas: la acción ilegal por la que puedes pasar hasta 30 días en prisión

Si bien muchas personas tienen como pasatiempo la búsqueda de tesoros, recolectar artefactos indígenas, como puntas de flecha, cerámicas o herramientas antiguas, es ilegal en ciertos lugares de Texas. Así, lo que parece una simple actividad recreativa puede tener sanciones severas que van desde multas y hasta 30 días de prisión.

En qué parte de Texas es ilegal recoger restos históricos

En una reciente publicación en redes sociales, los guardabosques del Estado de la Estrella Solitaria recordaron que explorar y juntar restos históricos es legal solo en algunos lugares. “En Texas, puedes cavar y recoger artefactos nativos americanos, como puntas de flecha, en tu propia propiedad o en la de otra persona con su permiso”, aclararon.

Los guardabosques de Texas recordaron que es ilegal recoger restos en cementerios y playas o ríos públicos Facebook: Texas Game Wardens

En ese sentido, las autoridades remarcaron que está prohibido cavar o recolectar elementos en:

Entierros o terrenos ceremoniales , incluso con el consentimiento del propietario.

, incluso con el consentimiento del propietario. En aguas públicas, lo que incluye ríos, lagos, bahías y playas.

Estas acciones violan el Código de Antigüedades de Texas, pero además pueden ir en contra del Código de Aguas de Texas.

Al respecto, Maggie Berger, la portavoz del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD, por sus siglas en inglés) explicó en declaraciones a Chron que a pesar de las playas suelen estar gestionadas por gobiernos locales, muchas cuentan con múltiples niveles de autoridad.

“Podría haber ordenanzas municipales o del condado que prohíban la retirada de arena, vegetación u otros elementos de la playa. La Oficina General de Tierras también tiene cierta autoridad sobre las playas”, explicó la vocera del TPWD.

Por qué existen regulaciones sobre los artefactos recolectados

Los guardabosques del Estado de la Estrella solitaria explicaron que la reglas para la recolección rigen porque habitualmente los objetos obtenidos ilegalmente se venden en el mercado negro. “A veces incluso se intercambian por narcóticos”, señalaron.

Y aclararon que los restos históricos recogidos legalmente pueden ser comercializados o presentados en espectáculos estatales y de todo el país norteamericano. “Proteger Texas significa proteger la historia de Texas”, aseguraron.

La normativa rige porque los artefactos obtenidos ilegalmente suelen venderse en el mercado negro Facebook: Texas Game Wardens

Cuáles son las penas por cavar o recolectar en zonas ilegales

Según señalaron los guardabosques de Texas, no respectar el Código de Antigüedades estatal puede implicar las siguientes sanciones:

Multas que van desde los US$50 hasta los US$1000.

Hasta 30 días de prisión.

O ambas cosas.

Recolectar artefactos históricos en zonas ilegales puede llevar a enfrentar hasta 30 días de prisión y multas de US$1000 Facebook: Texas Game Wardens

“En muchos casos, los violadores del Código también son acusados de allanamiento criminal porque entraron en propiedad privada sin consentimiento”, aclararon.

La vocera del TPWD sostuvo que los coleccionistas no quedan eximidos de las penas a pesar de haber realizado la actividad ilegal en playas o sectores aparentemente públicos. “Incluso si una persona no sabía que estaba coleccionando un artefacto, las sanciones son las mismas que si lo hubiera recolectado intencionalmente”, advirtió.

Y comparó: “Es lo mismo que si un conductor fuera detenido por exceso de velocidad en la carretera, incluso si no se daba cuenta de que iba a exceso de velocidad”.

En ese sentido, remarcó que el coleccionismo ético debe respectar las leyes. “Eso significa que las personas no invaden propiedad privada ni coleccionan objetos en un área pública donde está prohibido”, apuntó.