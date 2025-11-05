Menos impuestos en Texas: cuáles son las nuevas leyes propuestas y aprobadas en el estado de Greg Abbott

En las elecciones especiales de Texas de este martes 4 de noviembre, se aprobaron las 17 proposiciones que estaban en discusión. Estas nuevas enmiendas a la Constitución estatal, aprobadas previamente por la Legislatura, obtuvieron el apoyo mayoritario de los ciudadanos.

Proposición 10 en Texas: qué dice la enmienda más apoyada en las elecciones

Con un 90% de aprobación, según consignó The Texas Tribune, la Proposición 10 fue la enmienda que más votos a favor recibió en la contienda electoral. La propuesta implica que las viviendas destrozadas por incendios queden exentas de impuestos sobre la propiedad de forma temporal para las mejoras realizadas en la residencia.

Así fueron los contundentes resultados de las elecciones en Texas MICHAEL M. SANTIAGO� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

La enmienda modifica la sección 1-b del Artículo 8 de la Constitución Estatal para autorizar a la Legislatura de la Estrella Solitaria a aplicar la exención arancelaria. También implementa el Proyecto de Ley del Senado 467 (SB4 467), que entrará en vigor el 1° de enero del 2026.

De acuerdo con BallotPedia, la nueva normativa dice que, para ser aplicable a la exención de impuestos, la vivienda debe cumplir con ciertos requisitos:

Tiene que estar completamente destruida por un incendio.

Debe haber sido una vivienda habitable inmediatamente antes de la catástrofe.

Es obligatorio que sea inhabitable durante al menos 30 días después de la fecha del incendio.

El monto de la exención será igual al valor tasado de la mejora multiplicado por un porcentaje proporcional al número de días restantes del año fiscal posterior a la fecha del incendio, dividido entre 365 días.

Los votantes en Texas dieron el visto bueno a todas las Proposiciones que se discutieron en las elecciones Freepik - Freepik

Proposición 6 en Texas: qué dice la enmienda con más rechazos

Si bien recibió mayoría de votos positivos, la Proposición 6 fue la más reñida: obtuvo un 58% de aprobación, mientras que el rechazo fue del 42%. Esta propuesta abarca la prohibición de la creación de nuevos impuestos sobre transacciones de valores.

Bajo la Ley de la Bolsa de Valores, la enmienda entiende como “valores” a las acciones, bonos, contratos de inversión, opciones y participaciones en empresas o recursos como petróleo o gas. También incluye a los certificados o acuerdos que connoten la posesión de parte de una inversión o la posesión del derecho a comprarla o venderla, según BallotPedia.

Habrá importantes cambios sobre los impuestos en Texas tras los contundentes resultados de las elecciones Archivo

Una por una: las 17 enmiendas aprobadas en Texas

Proposición 1

Crea el Fondo Disponible para la Educación de la Fuerza Laboral y el Fondo Permanente para la Infraestructura de Instituciones Técnicas.

A favor: 69% (1.515.772 votos)

69% (1.515.772 votos) En contra: 31% (678.046 votos)

Proposición 2

Prohíbe al estado imponer un impuesto sobre las ganancias de capital realizadas o no realizadas de un individuo, familia, patrimonio o fideicomiso.

A favor : 68% (1.499.907 votos)

: 68% (1.499.907 votos) En contra: (697.095 votos)

Proposición 3

Exige a los jueces que nieguen la libertad bajo fianza a personas acusadas de cometer delitos graves específicos, como asesinato, agresión agravada e indecencia con un niño.

A favor: 64% (1.398.243 votos)

64% (1.398.243 votos) En contra: 36% (795.010 votos)

Proposición 4

Asigna hasta 1000 millones de dólares de ingresos por impuestos sobre las ventas al Fondo de Agua de Texas cada año a partir de 2027.

A favor: 71% (1.545.673 votos)

71% (1.545.673 votos) En contra: 29% (640.637 votos)

Proposición 5

Amplía las exenciones fiscales a los alimentos para animales cuando se mantienen como inventario para su venta.

A favor: 66% (1.417.726 votos)

66% (1.417.726 votos) En contra: 34% (736.211 votos)

Proposición 6

Prohíbe al estado crear nuevos impuestos sobre las transacciones de valores.

A favor: 58% (1.238.499 votos)

58% (1.238.499 votos) En contra: 42% (905.903 votos)

Proposición 7

Proporciona exenciones de impuestos a la propiedad en viviendas de cónyuges de veteranos estadounidenses que fallecieron por una causa vinculada con su servicio.

A favor: 87% (1.900.445 votos)

87% (1.900.445 votos) En contra: 13% (284.997 votos)

Muchos impuestos cambiarán en Texas tras la elección de los votantes en la contienda electoral

Proposición 8

Prohíbe al estado imponer impuestos a la herencia vinculados a un patrimonio.

A favor: 75% (1.642.883 votos)

75% (1.642.883 votos) En contra: 25% (553.698 votos)

Proposición 9

Proporciona exenciones de hasta US$125.000 sobre el inventario o el equipo de las empresas para que no sean impuestos por los distritos escolares, ciudades, condados o entidades tributarias.

A favor: 67% (1.455.249 votos)

67% (1.455.249 votos) En contra: 33% (706.880 votos)

Proposición 10

Crea un proceso para disminuir temporalmente los impuestos sobre la propiedad para las viviendas destruidas por el incendio.

A favor: 90% (1.972.205 votos)

90% (1.972.205 votos) En contra: 10% (215.628 votos)

Proposición 11

Permite que el estado aumente la exención de impuestos sobre la vivienda para residentes ancianos o discapacitados.

A favor: 79% (1.739.166 votos)

79% (1.739.166 votos) En contra: 21% (450.587 votos)

Proposición 12

Cambia el proceso de composición y revisión de la Comisión Estatal de Conducta Judicial texana.

A favor: 65% (1.388.031 votos)

65% (1.388.031 votos) En contra: 35% (763.426 votos)

Proposición 13

Aumenta la exención de vivienda, es decir, la cantidad del valor de una vivienda que no puede imponerse para pagar las escuelas públicas.

A favor: 82% (1.790.069 votos)

82% (1.790.069 votos) En contra: 18% (404.002 votos)

Proposición 14

Proporciona 3000 millones de dólares para crear el Instituto de Investigación y Prevención de la Demencia de Texas.

A favor: 68% (1.486.729 votos)

68% (1.486.729 votos) En contra: 32% (691.913 votos)

Proposición 15

Agrega texto sobre los derechos de los padres a la Constitución de Texas, al otorgarles el “derecho a criar a sus hijos sin injerencia gubernamental”.

A favor: 72% (1.581.944 votos)

72% (1.581.944 votos) En contra: 28% (608.638 votos)

Proposición 16

Agrega texto a la Constitución de Texas para aclarar que una persona que no es ciudadana estadounidense no puede votar a nivel local.

A favor: 75% (1.642.985 votos)

75% (1.642.985 votos) En contra: 25% (553.631 votos)

Proposición 17

Permite que el estado evite que aumenten los valores de las propiedades cerca de la frontera basándose en la infraestructura de seguridad fronteriza y las mejoras vinculadas.