Menos impuestos y ambiente ideal para negocios: ¿por qué muchos están migrando a esta ciudad de Texas?

En los últimos años, la ciudad de Dallas, en Texas, se transformó gradualmente en el centro de la migración interna de Estados Unidos. Un informe reciente ratificó esta realidad y colocó a la jurisdicción como el principal destino para quienes se mudan entre estados. Los expertos atribuyen este fenómeno a la menor cantidad de impuestos, el clima ideal para los negocios y el avance de la industria financiera.

¿Por qué muchos están migrando a esta ciudad de Texas?

El área de Dallas-Fort Worth acaparó la atención de los migrantes internos de EE.UU., según la información más reciente. Los datos de Texas Realtors, citados por Fox News, exhiben que un tercio de los nuevos residentes provienen de California, Florida, Nueva York y Colorado. En total, el 30% de quienes se mudan entre estados eligen a la ciudad de Dallas.

Dallas es la tercera ciudad más grande de Texas Visit Dallas

En Texas, actualmente el precio medio de una vivienda se ubica en US$335 mil. Esto está por debajo del promedio nacional, de aproximadamente US$415 mil.

“Los estadounidenses están votando con los pies. Quieren lugares habitables. Quieren lugares funcionales. Quieren lugares sostenibles y asequibles”, declaró Jennifer Wauhob, presidenta de Texas Realtors, a Fox News. “Por eso creo que esta migración se está convirtiendo en un cambio a largo plazo”, sostuvo.

Para reforzar estos datos, PwC y el Urban Land Institute publicaron su informe anual de “Tendencias emergentes en el sector inmobiliario 2026″.

Estos datos, que clasifican los 10 mercados más importantes a tener en cuenta en 2026, colocaron a Dallas-Fort Worth como el área más relevante por segundo año consecutivo.

Como principales motivos, el informe cita su accesibilidad, bajo costo de vida y facilidad para hacer negocios.

Menos impuestos y clima ideal para negocios: el análisis sobre la ciudad de Texas a la que muchos están migrando

Los datos del estudio titulado “Tendencias emergentes en el sector inmobiliario 2026″ reflejan la importancia del crecimiento de Dallas para el sector empresarial. La zona atrajo 100 sedes corporativas entre 2018 y 2024. Además, lideró el aumento del 111% en empleos en banca de inversión y valores en Texas durante los últimos 20 años.

Un reflejo de estos datos es el del empresario Frederic Lepoutre, quien se trasladó desde el sur de Florida a Dallas en los últimos años. “Creo que ya ha superado a Florida como centro de gravedad”, afirmó en diálogo con Fox News.

Además, destacó la marcada diferencia entre el tiempo que le tomó construir una casa en Texas y lo que, según dijo, le habría demorado en Florida.

“Aquí (por Florida) se tarda tres años en construir una casa. A nosotros nos llevó un año desde que preparamos el terreno hasta que nos mudamos, y el único permiso que necesitábamos era para el pozo de agua y el alcantarillado. Es lo opuesto a Florida, un cambio total”, señaló.

Dallas es una de las ciudades más importantes del sur de Estados Unidos Visit Dallas

Por el lado de los impuestos, la ciudad es considerada como un lugar de baja carga fiscal:

Texas no tiene impuesto estatal sobre la renta personal, ni sobre salarios, ingresos de inversiones o ingresos por jubilación.

Existen programas de exenciones para propietarios y exenciones extra para adultos mayores, discapacitados o veteranos en el impuesto a la propiedad.

Otro dato que refuerza la importancia de Dallas para el mercado financiero es el arribo de la bolsa de valores Nasdaq, la segunda más grande del mundo por capitalización bursátil. De acuerdo con Axios, los funcionarios comunicaron la noticia a mediados de noviembre y destacaron el impacto de la industria del petróleo y el gas del estado en la economía.