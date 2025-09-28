Pago de Snap en octubre en Texas

Los afiliados al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) ya pueden consultar las fechas de pago del programa de ayuda federal para los residentes de Texas, correspondiente al mes de octubre de 2025.

Cuándo se realiza el pago de SNAP en Texas

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) informó que los depósitos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) en el Estado de la Estrella Solitaria se harán a lo largo de octubre, de acuerdo con los últimos dos dígitos del número del Grupo de Determinación de Elegibilidad (EDG, por sus siglas en inglés).

El departamento de agricultura de EE.UU. comparte las fechas del envío de cupones del SNAP en Texas (Pexels/Erik Scheel)

Los beneficiarios que fueron certificados a partir del 1 de junio de 2020 recibirán sus depósitos de manera escalonada entre los días 16 y 28 de octubre, de la siguiente manera:

00-03 o 54-57 : recibirán el depósito el día 16 de octubre.

: recibirán el depósito el día 16 de octubre. 04-06 o 58-60 : recibirán el depósito el día 17 de octubre.

: recibirán el depósito el día 17 de octubre. 07-10 o 61-64 : recibirán el depósito el día 18 de octubre.

: recibirán el depósito el día 18 de octubre. 11-13 o 65-67 : recibirán el depósito el día 19 de octubre.

: recibirán el depósito el día 19 de octubre. 14-17 o 68-71 : recibirán el depósito el día 20 de octubre.

: recibirán el depósito el día 20 de octubre. 18-20 o 72-74 : recibirán el depósito el día 21 de octubre.

: recibirán el depósito el día 21 de octubre. 21-24 o 75-78 : recibirán el depósito el día 22 de octubre.

: recibirán el depósito el día 22 de octubre. 25-27 o 79-81 : recibirán el depósito el día 23 de octubre.

: recibirán el depósito el día 23 de octubre. 28-31 u 82-85 : recibirán el depósito el día 24 de octubre.

: recibirán el depósito el día 24 de octubre. 32-34 u 86-88 : recibirán el depósito el día 25 de octubre.

: recibirán el depósito el día 25 de octubre. 35-38 u 89-92 : recibirán el depósito el día 26 de octubre.

: recibirán el depósito el día 26 de octubre. 39-41 o 93-95 : recibirán el depósito el día 27 de octubre.

: recibirán el depósito el día 27 de octubre. 42-45 o 96-99: recibirán el depósito el día 28 de octubre.

En cambio, quienes fueron afiliados a SNAP antes del 1 de junio de 2020 recibirán sus apoyos alimentarios en los primeros 15 días de octubre, conforme al último dígito del EDG:

0 : el depósito estará disponible el día 1 de octubre.

: el depósito estará disponible el día 1 de octubre. 1 : el depósito estará disponible el día 3 de octubre.

: el depósito estará disponible el día 3 de octubre. 2 : el depósito estará disponible el día 5 de octubre.

: el depósito estará disponible el día 5 de octubre. 3 : el depósito estará disponible el día 6 de octubre.

: el depósito estará disponible el día 6 de octubre. 4 : el depósito estará disponible el día 7 de octubre.

: el depósito estará disponible el día 7 de octubre. 5 : el depósito estará disponible el día 9 de octubre.

: el depósito estará disponible el día 9 de octubre. 6 : el depósito estará disponible el día 11 de octubre.

: el depósito estará disponible el día 11 de octubre. 7 : el depósito estará disponible el día 12 de octubre.

: el depósito estará disponible el día 12 de octubre. 8 : el depósito estará disponible el día 13 de octubre.

: el depósito estará disponible el día 13 de octubre. 9: el depósito estará disponible el día 15 de octubre.

Cómo registrarse a SNAP en Texas

De acuerdo con la USDA, los interesados en afiliarse al programa deben acudir a las oficinas locales de Texas Health and Human Services (HHS, por sus siglas en inglés).

Texas busca sumarse a los estados aprobados por el USDA para eliminar ciertas compras con cupones SNAP (Pixabay) (Pixabay)

Algunas entidades permiten iniciar el trámite por internet, correo postal o fax, pero el proceso debe completarse en persona, ya que se realizan entrevistas para confirmar la elegibilidad.

Requisitos para formar parte de SNAP en Texas

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHS, por sus siglas en inglés) informa que las personas que deseen formar parte de SNAP deben cumplir con el estatus de personas de hogares de bajos ingresos. Por ejemplo, para una familia integrada por cuatro personas, los ingresos mensuales no deben sobrepasar los 4421 dólares.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) ayuda a las personas a comprar comida para la buena salud Freepik

Asimismo, algunos adultos entre 18 y 54 años que tengan niños en su hogar, podrán recibir la ayuda, aunque solo por un periodo de tres meses durante tres años