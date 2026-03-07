Persecución y muerte en la frontera de Texas: huyó de un control de la CBP cerca de El Paso y fue abatido

En la frontera de Texas, cerca de El Paso, un control de tráfico de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) resultó trágico. Un hombre intentó entrar con un vehículo, pero huyó cuando un perro alertó sobre una situación sospechosa. En la persecución, los oficiales lograron arrinconarlo y, tras un intercambio de disparos, fue abatido por las fuerzas de seguridad.

Huyó de un control de la CBP cerca de El Paso y murió abatido

Durante la mañana del miércoles 4 de marzo, un hombre se presentó en su vehículo en un puesto de control de la CBP a lo largo de la I-10 en Sierra Blanca, a 90 millas (145 kilómetros) de El Paso. Ahora identificado como James Douglas McMillan, de 33 años, oriundo de Greenfield, Wisconsin, intentó escapar después de que un perro de la unidad K-9 antidrogas alertara sobre el vehículo y los agentes le ordenaran que se detuviera para una inspección secundaria.

Un perro de la CBP alertó a los agentes sobre una situación sospechosa en el vehículo y, en lugar de frenarse, el hombre intentó huir a toda velocidad

Durante la persecución, McMillan, la única persona en el vehículo, comenzó a disparar a través de su ventanilla a los agentes del Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés), según informó la agencia en un comunicado publicado en X.

Los disparos también fueron dirigidos a agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Culberson, la Oficina del Sheriff del Condado de Hudspeth, la Unidad Táctica de la Patrulla Fronteriza (Bortac, por sus siglas en inglés) y a varios vehículos civiles.

Pese a su intento de escapar mientras disparaba, fue arrinconado con una estrategia especial de las fuerzas de seguridad que colaboraron con el operativo.

Persecución y muerte en la frontera de Texas: la estrategia para detener al sospechoso

Mientras las fuerzas del orden respondían al fuego, los agentes del DPS de Texas realizaron una maniobra de inmovilización de precisión (PIT, por sus siglas en inglés) y lograron detener el vehículo.

Según el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), esta estrategia es una táctica utilizada por las fuerzas del orden para forzar a un vehículo que huye a girar bruscamente 180 grados. En última instancia, provoca que el automóvil pierda el control.

Los agentes utilizaron una táctica especial para detener el vehículo del sospechoso cerca de El Paso, en Texas

Rodeado por los agentes, McMillan se atrincheró en su vehículo y les apuntó con su arma. Al verse amenazados, los oficiales abrieron fuego y lo abatieron. Según el comunicado, ningún agente ni civil resultó herido.

La investigación del DPS indica que el vehículo que conducía McMillan fue reportado como robado en Arizona.

A finales de enero, la CBP había instalado en el puesto de control de Sierra Blanca un sistema de barrera vehicular avanzado, el primero de su tipo. Este sistema tiene el objetivo de disuadir y detener eficazmente a los vehículos que intentan huir a alta velocidad.

Testimonios sobre la persecución y muerte en la frontera de Texas

En medio de la persecución, un testigo filmó la escena en la que se ve a cuatro vehículos policiales perseguir a un automóvil mientras este se abre paso entre el tráfico de la autopista.

Luego de la muerte del sospechoso, una testigo, identificada como Olivia Siqueiros, relató, citada por el medio local KETV, que vio pasar a toda velocidad a los perseguidores mientras conducía con su familia.

“Salimos de nuestros autos porque intentábamos averiguar qué estaba pasando”, dijo Siqueiros. Cuando logró avanzar, llegó a una aglomeración de vehículos detenidos en la carretera.

“En ese momento, vimos explotar una granada de destello y luego oímos una fuerte explosión y varios disparos. Todos corrieron a sus autos”, contó.

Otro video, citado por KETV, muestra al auto de McMillan encajado en una zanja con la puerta del lado del conductor y el maletero abiertos. La investigación se mantiene activa.