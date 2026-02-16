Por qué el 3 de marzo es una fecha clave para Greg Abbott y sus aliados en Texas

Greg Abbott, gobernador de Texas, tendrá el próximo 3 de marzo una contienda clave para imponerse en las elecciones primarias, mientras los demócratas cobran una fuerza inusitada en el estado históricamente republicano. Una derrota del oficialismo trastocaría el escenario político y podría impulsar a la oposición en su carrera para el control del Senado.

Las elecciones primarias en Texas

Desde 1994, el conservadurismo y el republicanismo dominan el escenario político en Texas. Esto se puede ver reflejado además en los resultados de las últimas elecciones, con tres victorias consecutivas de Abbott. Ahora, luego de un año colmado de operaciones migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, la supremacía del partido corre un riesgo inusual.

El próximo 3 de marzo, Greg Abbott buscará imponerse en los comicios primarios de Texas en camino a su reelección Facebook Office of the Governor Greg Abbott

Recientemente, a finales de enero, los demócratas se impusieron en unas elecciones especiales al Senado estatal. El candidato Taylor Rehmet venció al republicano Leigh Wambsganss por un margen aproximado de 57% a 43%, equivalente a una diferencia de 14 puntos.

Este resultado lo llevó a ocupar el escaño del Distrito 9, en el área de Fort Worth, y marcó un cambio de panorama para los próximos comicios. En 2024, Trump había ganado en el distrito por una diferencia de 17 puntos.

De acuerdo con CNN, es la primera vez en décadas (desde principios de la década de 1980) que un demócrata representará esa parte del condado de Tarrant.

La fecha clave del 3 de marzo para los aliados de Greg Abbott en Texas

En las elecciones primarias, varios republicanos pugnan por imponerse. El senador John Cornyn, que aspira a un quinto mandato consecutivo, enfrentará al fiscal general Ken Paxton, un fanático del movimiento cercano a Trump Make America Great Again (MAGA); y al representante estadounidense Wesley Hunt, de Houston.

Para obtener la victoria, un candidato debe conseguir más del 50% de los votos. Esto se debe a que Texas es uno de los pocos estados que requiere que un candidato obtenga la mayoría para pasar a las elecciones generales. De lo contrario, los dos postulantes más votados en cada primaria pasan a una segunda vuelta.

Los últimos sondeos muestran con mejores números a Paxton. De acuerdo con Euronews, este resultado favorecería a los demócratas, que se ven con mejores posibilidades de ganar contra el fiscal general que ante Cornyn.

Los resultados de las elecciones del 3 de marzo en Texas podrían abrir un panorama positivo para los demócratas Freepik

Por el lado del Partido Demócrata, una de las candidatas más resonantes es la representante estadounidense Yasmine Crockett, que criticó en reiteradas ocasiones la política migratoria de Trump. En frente de él estará James Talarico, un representante estatal que enfocó parte de su campaña en la fe, lo que lo acerca al conservadurismo de la jurisdicción.

Además, el rediseño del mapa electoral podría jugar en contra finalmente a los republicanos. Esto ocurre debido a que, si las preferencias de los votantes se alteran, como ocurrió con el Distrito 9, el escaño que antes era sólido puede cambiar de lugar rápidamente.

3 de marzo: a quién enfrentará Greg Abbott en Texas

Desde su lugar, Abbott tiene su propia batalla por conservar su puesto en el estado. En las elecciones primarias, tendrá que superar a otros diez candidatos que buscan llegar a la gobernación. Entre la nómina republicana citada por Ballotpedia, aparecen los siguientes nombres:

R.F. Achgill

Evelyn Brooks

Pete Chambers

Charles Crouch

Arturo Espinosa

Mark Goloby

Kenneth Hyde

Stephen Samuelson

Ronnie Tullos

Nathaniel Welch

Para atravesar la fecha clave del 3 de marzo, Greg Abbott deberá vencer a 10 candidatos en Texas Archivo

Por el momento, los principales medios locales dan a Abbott como el ganador de los comicios del 3 de marzo. No obstante, si se impone, enfrentará un duro desafío en las elecciones generales del 3 de noviembre. Para esta fecha, la candidata demócrata con mayores oportunidades es Gina Hinojosa, frente a quien mantiene una estrecha ventaja.

Gina Hinojosa criticó al ICE y dijo que los republicanos pierden apoyo en Texas

Un sondeo reciente, publicado por la Hobby School of Public Affairs de la Universidad de Houston, muestra a Abbott con el 49% frente al 42% de Hinojosa.

Con el ritmo con el que cambian las preferencias de los votantes, en el largo trecho que resta hasta noviembre, las tendencias podrían dar vuelta el resultado.